Darum warnen die Grünen vor Teslas Cybertruck



Ein Auto, das alle anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet? Die deutsche Grünen-Politikerin Kathy Walther warnt eindringlich vor dem Cybertruck. Eine Aussage von Tesla-Chef Elon Musk scheint ihr recht zu geben.

Die Grünen warnen vor dem Tesla Cybertruck wegen Parkplatz- und Stadtraummangel und wegen Gefahren für andere.

Hessens Verkehrsminister befürchtet erhöhte Unfallrisiken durch das schwere Fahrzeug.

Tesla plant Anpassungen des Cybertrucks für weltweite Märkte, aber erst bei höheren Produktionszahlen.

Tesla Cybertruck in New York: Bisher scheitert das Auto an den europäischen Sicherheitsvorschriften. Bild: www.imago-images.de

Die hessische Landtagsfraktion der Grünen hat Bedenken geäussert, falls der neue Tesla Cybertruck künftig auch in Europa zugelassen werden könnte. Der 3,1 Tonnen schwere und 5,68 Meter lange futuristische Elektro-Pick-up wurde von Tesla bereits in mehreren europäischen Ländern präsentiert – auch in der Schweiz – hat aber noch keine Zulassung für den Strassenverkehr in Europa erhalten.

Bedenken der Grünen

Die Grünen-Abgeordnete Katy Walther warnt davor, dass der Cybertruck den ohnehin schon bestehenden Parkplatzmangel in den Städten weiter verschärfen könnte. Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als vier Tonnen und einer Länge von fast sechs Metern übertreffe der Cybertruck teilweise die Masse eines Grosstransporters (3,5 t).

Tesla-Chef Elon Musk über den Cybertruck: «Wenn Sie jemals einen Streit mit einem anderen Auto haben, werden Sie gewinnen.» Bild: AP

Ausserdem werde der Cybertruck mit einer weitgehend starren Stahlkarosserie mit scharfen Kanten ausgeliefert, die andere Verkehrsteilnehmer einschüchtern und im Konfliktfall gefährden könne. «Daraus und aus Crashtests lässt sich ableiten, dass der Cybertruck eine immense Gefahr für andere Autofahrerinnen und Autofahrer, Radfahrende, Fussgängerinnen und Fussgänger darstellt.»

Der Cybertruck wurde primär für den US-Markt gebaut, Elon Musk will ihn aber auch in Europa verkaufen. Bild: www.imago-images.de

Keine Zulassung in Sicht

Hessens Verkehrsminister Kaweh Mansoori (SPD) bestätigte, dass Tesla bislang keine Zulassung für den Cybertruck in Europa beantragt habe. Er zeigte sich besorgt über die möglichen Folgen eines Unfalls mit einem so schweren und grossen Fahrzeug. Mansoori betonte, dass das Gewicht und die Ausmasse des Cybertrucks die Schwere der Unfallfolgen bei einer Kollision mit anderen Verkehrsteilnehmern deutlich erhöhen könnten. Zudem würde das grosse Fahrzeug das Parken in städtischen Gebieten erheblich erschweren.

Die Erfolgsaussichten für eine Zulassung in Deutschland wollte er nicht bewerten: «Zuständige nationale Genehmigungsbehörde ist das Kraftfahrt-Bundesamt.»



Und in der Schweiz?



Eine solche Zulassung wie in der EU und der Schweiz kennt die USA nicht. US-Hersteller können aber natürlich Fahrzeuge für den europäischen Markt produzieren und eine EU-Typengenehmigung erlangen.

Gegenüber CH Media sagte Thomas Rohrbach vom Astra im Mai: Zum Tesla Cybertruck könne noch keine verlässliche Aussage gemacht werden. Erfüllt werden müssten die Normen für schwere Personenwagen. «An solche Fahrzeuge gelten unter anderem umfangreiche Anforderungen hinsichtlich des Fussgängerschutzes bei einer Kollision. Aufgrund der verwendeten Materialien und der hohen Steifigkeit der Karosserie darf die Einhaltung dieser Anforderungen bezweifelt werden», sagt Rohrbach.Eine solche Zulassung wie in der EU und der Schweiz kennt die USA nicht. US-Hersteller können aber natürlich Fahrzeuge für den europäischen Markt produzieren und eine EU-Typengenehmigung erlangen.

Adaptionen für den europäischen Markt nötig

Tesla-Chef Elon Musk erklärte im Juni, dass der Cybertruck für den europäischen Markt modifiziert werden müsse. Diese Anpassungen seien aber erst bei höheren Produktionszahlen sinnvoll. Musk deutete an, dass eine Zertifizierung des Autos für andere Länder im kommenden Jahr erreicht werden könnte. Derzeit sei er an die Anforderungen für Nordamerika angepasst.

In den USA wird der Cybertruck aktuell ab 80'000 US-Dollar (zusätzlich Steuern) angeboten. 2025 soll ein Einsteigermodell ab 61'000 Dollar folgen. Zudem ist ein Spitzenmodell ab 100'000 Dollar angekündigt.



Auf der Schweizer Tesla-Webseite wird der Cybertruck vorgestellt, kann aber bislang nicht bestellt werden.​