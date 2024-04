Schwache Nachfrage: Tesla muss erneut die Preise senken

Der E-Autohersteller Tesla hat die Preise für seine Fahrzeuge in den USA, China und Europa zum wiederholten Mal gesenkt. Der Schritt kommt nach einer schwierigen Woche mit starken Aktienkursverlusten.

Tesla senkt erneut die Preise für seine Fahrzeuge, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Nachdem der Autohersteller die Erwartungen von Analysten im ersten Quartal deutlich verfehlt hatte, biete das Unternehmen seine Fahrzeuge um 2'000 US-Dollar günstiger an als bislang, heisst es.

Am Samstag senkte Tesla zudem den Preis für seine «Full Self-Driving»-Fahrerassistenzsoftware in den USA auf 8000 von zuvor 12'000 Dollar. Das verärgerte insbesondere Käufer, welche die Software zuvor zum Höchstpreis von 15'000 Dollar gekauft hatten. Musk hatte vor vier Jahren gesagt, der Preis würde kontinuierlich weiter steigen, da der «Autopilot» stetig weiterentwickelt und besser werde.



Preissenkung in Europa und China

Tesla hat die Preise für seine Fahrzeuge auch in zahlreichen europäischen Ländern sowie China gesenkt. In China reduzierte Tesla die Preise für mehrere Modelle um rund 2000 Dollar. In Europa wurde unter anderem das Model 3 Highland günstiger. Tesla hat das überarbeitete Model 3 erst im September 2023 vorgestellt.



Es war nicht das erste Mal, dass die Preise bei Tesla purzeln: Zuletzt fielen sie im Januar für die Modelle 3 und Y um rund 17 Prozent. Bereits 2023 musste Tesla mehrmals die Preise senken – mit mässigem Erfolg.

Tesla-Chef Elon Musk reagiert mit den wiederholten Preissenkungen auf die weiterhin schwache Nachfrage und die wachsende Konkurrenz. Im ersten Quartal 2024 gingen die weltweiten Tesla-Verkäufe gegenüber dem Vorjahresquartal um fast 10 Prozent zurück. Das Problem bei wiederholten Preissenkungen: Die Kunden gewöhnen sich daran, wodurch sie ihre Wirkung immer mehr verlieren.



Vergangene Woche wurde zudem publik, dass Tesla bislang erst wenige Tausend Stück des Cybertrucks produziert hat. Weil das Gaspedal einklemmen und das Fahrzeug unkontrolliert beschleunigen kann, musste Tesla alle 3878 von Mitte November bis Anfang April gebauten «Cybertrucks» zurückrufen.



Günstig-Tesla kommt später, vielleicht

Ebenfalls vergangene Woche bestätigte das E-Auto-Portal Electrek einen früheren Reuters-Bericht, dass Musk die Produktion eines günstigen 25'000-Dollar-Teslas zurückgestellt hat. Er sollte unter dem Codenamen NV9 in Texas produziert werden. Stattdessen wurden die Arbeiten an einem Rechenzentrum für Teslas geplante selbstfahrende Robotaxis priorisiert.

Vor einer Woche kündigte Tesla den Abbau von rund 10 Prozent aller Stellen an. Die Aktie hat im laufenden Jahr rund 40 Prozent an Wert verloren. Am Dienstag wird Tesla voraussichtlich die neusten Quartalszahlen präsentieren.



(oli/t-online)