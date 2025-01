Tesla Model Y 2025. bild: tesla

Tesla stellt «neues» Model Y vor



Tesla hat das aufgefrischte Model Y aus dem Hut gezaubert. Es wird zuerst in Asien und Australien eingeführt – Europa und die USA müssen warten.

Mehr «Digital»

Der US-Autobauer hat das erneuerte Model Y «Juniper» offiziell enthüllt. In China und einigen anderen asiatischen Ländern sind im Online-Konfigurator ab sofort Fotos des aufgefrischten Modells zu sehen. Demnach kommt das «neue» Model Y mit ähnlichen Verbesserungen wie zuvor das Model 3 Facelift: leisere Kabine, höhere Effizienz und mehr Leistung.



Das bisherige Tesla Model Y (oben) und das erneuerte Model Y Juniper. bild: tesla

Das neue Design wirkt etwas aggressiver und soll eine bessere Aerodynamik bieten. Die maximale Reichweite soll sich um knapp 20 Kilometer erhöht haben.



Das SUV-Coupé trägt künftig vorn eine durchgehend wirkende Lichtleiste im Stil des Cybertrucks. Wie beim Ende 2023 aufgefrischten Model 3 ist die Front tiefer heruntergezogen. An der Vorderseite befindet sich zudem eine neue Kamera, die beim Einparken helfen und die Autopilot-Software von Tesla unterstützen soll.



Auch das Heck erhält eine fast durchgängig verlaufende Lichtleiste. bild: tesla

Im Innenraum gibt es ebenfalls kleine Änderungen: Es gibt nun eine Ambientebeleuchtung und für die Passagiere im Heck einen Bildschirm. Eine weitere Verbesserung im Fond sind die elektrischen Rücksitze, die über einen Knopf im Kofferraum bedient werden. So können die Rücksitze beim Be- und Entladen bequem hoch- oder heruntergeklappt werden.



Für die meisten wichtiger dürfte das neue Lärmschutzglas sein, das den Innenraum bei hohem Tempo deutlich leiser machen dürfte. Ausserdem soll es wieder einen kleinen Blinker-Hebel geben, der beim Model 3 Facelift auf Knöpfe im Lenkrad verlegt wurde (was vielen missfiel).



bild: tesla

Der Innenraum wurde aufgewertet: Es gibt Ambientebeleuchtung, zusätzliche Lautsprecher und einen Bildschirm für die Fondpassagiere. bild: tesla

Ein wenig mehr Reichweite

Bei der Akku-Technik hat sich wohl nicht viel verändert. Es kommt weiterhin ein 400-Volt-System zum Einsatz. Beim grösseren Akku bleibt die Kapazität unverändert, beim kleinen Akku wurde sie anscheinend minim erhöht.

Auf der chinesischen Tesla-Seite wird eine maximale Reichweite von 719 Kilometern genannt, 31 Kilometer mehr als bislang. Dieser Wert basiert aber auf der unrealistischen China-Norm CLTLC. Laut den auf der australischen Tesla-Webseite veröffentlichten Spezifikationen erreicht die Allradversion mit der grossen Akku-Variante eine geschätzte Reichweite von 551 Kilometern nach der auch bei uns üblichen WLTP-Norm. Beim bisherigen Allrad-Modell sind es 533 Kilometer. Auch diese WLTP-Angaben sind wie gewohnt nur im Idealfall erreichbar.



Tesla gibt zudem an, dass das aufgefrischte Model Y mit Allradantrieb und grosser Batterie den Sprint von 0 auf 100 km/h in 4,3 Sekunden schafft; vorher waren es 4,9 Sekunden. Die Variante mit Hinterradantrieb schafft den gleichen Sprint in 5,9 Sekunden.

Wann kommt es?

In China soll das Model Y Juniper ab März 2025 ausgeliefert werden, in Australien ab Mai. Die China-Preise legen gegenüber dem bisherigen Modell um rund 5 Prozent zu.

Auf den Tesla-Webseiten in Europa und Nordamerika wird das aufgefrischte Model Y bislang nicht erwähnt. Die Schweizer Preise oder der Marktstart sind daher noch nicht bekannt.