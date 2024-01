Tesla senkt die Preise, um mit der Konkurrenz mithalten zu können. Bild: keystone

Tesla senkt Preise für Model Y – auch in der Schweiz

Vor einer Woche hat Tesla die Preise für sein Model 3 und sein Model Y in China gesenkt, um mit der immer grösser werdenden Konkurrenz auf dem chinesischen Markt für Elektrofahrzeuge weiter mithalten zu können. Jetzt zieht Tesla auf dem europäischen Markt nach: In Deutschland etwa fällt der Preis des Model Y in seiner Version mit kleiner Batterie und Heckantrieb um rund 4'500 Euro auf 42'990 Euro (vorher: 47'500 Euro). Der neue Preis entspricht etwa 40'500 Schweizer Franken.

42'990 Schweizer Franken für die Basisversion des Model Y

Auch in der Schweiz kam es zu einem Preisnachlass: Hier zahlt man für die Basisversion des Model Y nun 42'990 CHF.

Die Ausführungen Long Range und Performance werden ebenfalls günstiger. Das Model Y mit maximaler Reichweite kostet 49'990 Franken, der Preis für das Model Y Performance liegt nun bei 55'990 Franken.

Die Basisversion des Model Y kostet nur noch 42'990 Schweizer Franken. bild: screenshot tesla.com

Sinkende Nachfrage und zunehmende Konkurrenz führen zu Preisnachlässen

In den vergangenen Monaten hat Tesla weltweit immer wieder die Preise gesenkt. Grund dafür ist die Sorge wegen der sinkenden Nachfrage und der zunehmenden Konkurrenz. Vor allem in den USA und in China sind Preissenkungen – aber auch Preissteigerungen – keine Seltenheit.

In Deutschland kommt dazu, dass der Umweltbonus – also die Förderung des Absatzes von elektrisch betriebenen Fahrzeugen – Ende 2023 ausgelaufen ist. So hat auch VW die Preise für vergleichbare Modelle wie den ID.4 oder ID.5 gesenkt. Die Senkung von Tesla entspricht allerdings nicht ganz der Summe, die Besitzerinnen und Besitzer zuvor durch den Umweltbonus erhalten haben.

Beim Model 3 hat sich anders als in China preislich noch nichts getan, doch es wird vermutet, dass der Preis auch hier recht bald angepasst wird. (hkl)