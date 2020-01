Digital

Wirtschaft

So beeinträchtigt der Coronavirus Apples Geschäfte in China



Bild: AP

So beeinträchtigt der Coronavirus Apples (Bomben-)Geschäfte in China

Apple lief es in China zuletzt vor allem dank des günstigeren iPhone 11 wieder besser: Doch nun muss sich der US-Konzern auf Turbulenzen in seiner chinesischen Zulieferkette einstellen –durch das derzeit grassierende Coronavirus.

Einige Betriebe befänden sich in der besonders betroffenen Region rund um die Stadt Wuhan: Dies sagte Konzernchef Tim Cook in einer Telefonkonferenz in der Nacht auf Mittwoch, anlässlich der Präsentation der neusten Rekordzahlen.

Unklar sei die weitere Entwicklung bei anderen Zulieferern, für die die übliche Auszeit zum chinesischen Neujahrsfest zum Teil um eine Woche verlängert worden sei.

«Tiefenreinigung» der Geschäfte

Laut Cook gebe es alternative Quellen, was die Lieferanten für die Apple-Produkte betrifft, wobei er sich nicht in die Karten blicken liess, was dies konkret bedeutet: Bekanntlich profitiert Apple seit Jahren von der Fertigung in Asien und verfügt über ein weltweites Netzwerk von Zulieferfirmen.

Der Konzern habe einen Apple Store in Wuhan geschlossen und Reisen von Mitarbeitern in das Land reduziert, sagte Cook. Auch einige chinesische Einzelhandels-Partner hätten Geschäfte geschlossen oder die Öffnungszeiten verkürzt und in die Läden kämen weniger Käufer.

«Wir treffen zusätzliche Vorsichtsmassnahmen und führen häufig eine Tiefenreinigung unserer Geschäfte sowie Temperaturkontrollen für die Mitarbeiter durch. Während unsere Verkäufe innerhalb des Gebiets von Wuhan selbst gering sind, wurde der Einzelhandelsverkehr in den letzten Tagen auch ausserhalb dieses Gebiets, im ganzen Land, beeinträchtigt.» quelle: seekingalpha

(dsc/sda/dpa)

Abonniere unseren Newsletter