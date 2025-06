Vivez l’été à fond, en voyageant à petit prix. image: getty

En Train

4 destinations suisses méconnues à découvrir cet été

Vous en avez assez de croiser des perches à selfie sur les sommets et d’admirer le panorama au milieu d’une foule? Vous avez envie de découvrir des lieux facilement accessibles? Voici quelques lieux à connaître.

michael grube

Le calme méditerranéen au bord du lac des Quatre-Cantons

Flüelen. image: Shutterstock

Contenu en partenariat avec les CFF



Encadré

Voyagez un mois comme avec l’AG.

Profitez pleinement de l’été en Suisse! Pendant un mois, l’AG découverte été vous donne un accès illimité à la beauté et à la variété des paysages suisses. Vous pouvez vous le procurer jusqu’au 4 août 2025 sur CFF.ch, dans tous les points de vente desservis des transports publics ou par téléphone auprès du Contact Center CFF (0848 44 66 88, CHF 0.08/min).



Prix:

AG découverte été de 2e classe: 355 francs

AG découverte été Jeune de 2e classe: 260 francs

AG découverte été de 1re classe: 450 francs

AG découverte été Jeune de 1re classe: 325 francs



Jusqu’à cinq mois après l’achat de l’AG découverte été, le prix payé est déduit en cas de transformation en AG classique.



Acheter l’AG découverte été.



Bien que située directement sur la ligne du Saint-Gothard, Flüelen est souvent oubliée. Point de départ idéal de randonnées et d’excursions en bateau, cette destination offre pourtant de nombreux coins pittoresques.

Loin du tourisme de masse

A Flüelen, vous pouvez vous promener sur les rives tranquilles du lac, entre palmiers et villas historiques, en admirant les pentes escarpées de la vallée uranaise de la Reuss. Suivez le sentier thématique de la «Voie Suisse», dont l’un des plus beaux tronçons longe le lac d’Uri au départ de Flüelen. Ou visitez le petit monastère capucin de Flüelen, un morceau d'Histoire.

Vous avez le choix: train, chemin de fer de montagne, bateau ou bus?

De Flüelen, vous pouvez embarquer sur un bateau historique en direction de Brunnen ou même de Lucerne, rejoindre Arth-Goldau en train pour prendre le Rigibahn jusqu’au Rigi ou partir en car postal pour la vallée d’Isen. Tous ces lieux se trouvent dans le rayon de validité de l’AG – pas besoin de voiture.

Une vallée tranquille au coeur des Alpes bernoises

Kiental. image: shutterstock

Caché derrière le célèbre Kandertal, le Kiental est un véritable paradis naturel de l’Oberland bernois. Prenez le train pour Reichenbach, dans le Kandertal, avant de rejoindre le cœur de la vallée à bord du légendaire car postal sur la ligne la plus escarpée d’Europe.

Randonnée sur des sentiers anciens

Dans le Kiental, vous pouvez parcourir des sentiers de randonnée de tout niveau et longer prairies alpestres, cascades rugissantes et forêts paisibles, par exemple vers le point de vue du Blüemlisalphorn ou à travers la vallée du Gamchi.

Voyage dans le temps à l’hôtel de montagne

L’auberge de montagne historique sur le Griesalp vous accueille dans un décor à la fois simple et plein de charme. Idéal pour ralentir le rythme – en échangeant le Wi-Fi contre un ciel étoilé.

Vadrouille aux confins de la Suisse



Val Müstair. image: shutterstock

Tout à l’est des Grisons, là où la Suisse se confond avec le Tyrol du Sud, se trouve le Val Müstair, une haute vallée d’une beauté intemporelle. Le plus simple est de prendre le train jusqu’à Zernez. De là, le car postal vous conduit à la vallée par d’agréables routes en lacets.

Patrimoine mondial de l’Unesco et tradition vivante

Au cœur de la vallée se trouve le couvent bénédictin Saint-Jean-des-Sœurs de Müstair, un lieu de calme et de spiritualité. Ses fresques du VIIIe siècle comptent parmi les témoignages les plus importants de l’art du début du Moyen-Age.

Randonnées tranquilles dans une nature sauvage

Des sentiers de randonnée bien balisés vous font traverser forêts de mélèzes et prairies marécageuses et longer des torrents de montagne aux eaux cristallines. Avec un peu de chance, vous croiserez sur votre chemin gypaètes barbus ou marmottes. Particulièrement impressionnant, le parc naturel Biosfera Val Müstair est une région modèle pour le tourisme durable. Parfait pour des excursions à couper le souffle entre sommets, cols et sentiers de montagne.

Découvertes culinaires

Votre randonnée vous a ouvert l’appétit? Arrêtez-vous dans une des auberges pour goûter des capuns, des maluns ou le «röteli», la savoureuse boisson montagnarde. Beaucoup des ingrédients sont produits directement dans les petites fermes de la vallée.

Auvernier: vin, eau et douceur neuchâteloise

Auvernier, place du village. © Switzerland Tourism / david&kathrin Photogtraphy and Film GmbH

Au bord du lac de Neuchâtel, à une courte distance en train ou en bateau de la ville, se trouve le charmant et traditionnel village viticole d’Auvernier, avec son petit port, sa plage et ses anciennes ruelles.

Auvernier. Image: www.imago-images.de

Dégustation avec vue sur le lac

La visite de ce pittoresque village vous a donné soif? Des vigneronnes et vignerons locaux vous invitent à une dégustation de vin spontanée dans leur cave, souvent à quelques pas du lac.

Agréable flânerie

Vous pouvez ensuite poursuivre le long du lac vers l’ouest, jusqu’à Colombier, ou vers l’est, jusqu’à Neuchâtel, toujours à portée d’un train ou d’un bateau si le souffle venait à vous manquer. Idéal pour une jolie excursion d’une journée avec les transports publics.