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CFF: trois conseils pour une escapade au bord de l'eau en Suisse

La réserve naturelle des Grangettes près de Villeneuve, un cadre idyllique.
La réserve naturelle des Grangettes près de Villeneuve, un cadre idyllique. photo: Vevey Montreux Riviera | Maude Rion
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Trois idées pour se rafraichir au bord de l'eau en Suisse

Trois manières différentes de passer une journée au bord de l’eau: optez pour une balade culturelle sur les berges du Léman, la découverte de l’énergie hydraulique en Gruyère, ou un panorama à couper le souffle sur le lac des Quatre-Cantons. Choisissez les transports publics pour vous y rendre, et laissez-vous emporter par la rêverie en admirant le paysage.
04.06.2026, 09:3704.06.2026, 09:37
michael grube
Contenu en partenariat avec les CFF
Le contenu de ce blog est en partenariat avec les CFF.

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Autres excursions en Suisse:
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Lavaux et Montreux Riviera: entre vignobles, berges du Léman et histoire du rock

La statue de Freddie Mercury située au bord du lac souligne l’importance de Montreux pour le monde de la musique.
La statue de Freddie Mercury située au bord du lac souligne l’importance de Montreux pour le monde de la musique.Photo: Vevey Montreux Riviera

Le trajet reliant Lausanne à Villeneuve permet d’admirer des vignobles inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco et la Riviera au charme légendaire. Le RegioExpress parcourt le tronçon entier en à peine 25 minutes. Petit conseil: optez pour une place à droite du train pour profiter pleinement de la vue sur le lac.

Avez-vous déjà vu une fourchette géante plantée dans un lac? A Vevey, le sentier sur les rives du lac vous présente de saisissantes œuvres d’art, que vous pouvez contempler avant de prendre le bus pendant quatorze minutes jusqu’à Chaplin’s World, à Corsier-sur-Vevey, pour visiter le manoir, le studio et le parc avec vue sur le Léman de la légende hollywoodienne. Un arrêt de train plus loin, à Montreux, l’exposition «Queen – The Studio Experience» vous révèle l’endroit où Freddie Mercury a enregistré ses dernières chansons. Vous pouvez ensuite vous rendre à Villeneuve, dans la réserve naturelle Les Grangettes. Il est recommandé d’y aller tôt le matin pour apercevoir hérons et autres martins-pêcheurs, et parfois même des castors.

La Gruyère: l’eau dans tous ses états

Le tour du lac de retenue de Montsalvens se fait aisément en environ trois heures.
Le tour du lac de retenue de Montsalvens se fait aisément en environ trois heures.Photo: Upperview Productions

Ici, on ne fait pas qu’observer la beauté de l’eau, on la découvre en immersion totale, de la centrale électrique aux bains thermaux. Depuis la gare de Broc-Chocolaterie, une promenade de dix minutes à pied permet de rejoindre Electrobroc, où vous pouvez assister en direct à la production d’électricité et découvrir comment l'eau de montagne se transforme en énergie. Un moment passionnant, même pour celles et ceux qui ne s’intéressent absolument pas à la physique.

Pour se dégourdir les jambes, il est ensuite possible de gagner le lac de Montsalvens en bus. Le tour de ce lac de retenue fait neuf kilomètres de long et peut être parcouru sans effort en trois heures. Cette balade offre un moment idéal pour discuter, contempler la nature et faire des ricochets.

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Et quel programme pour la soirée? Un bref trajet en bus vous emmène à Charmey, aux Bains de la Gruyère. Entre cadre montagneux et prélassement dans la vapeur, vous aurez la satisfaction de vous baigner dans la même eau dont vous avez pu voir actionner une turbine plus tôt dans la journée.

Lac des Quatre-Cantons: parcours panoramique à couper le souffle

Brunnen est le point de départ d’excursions en bateaux à vapeur dans le cadre somptueux du lac des Quatre-Cantons.
Brunnen est le point de départ d’excursions en bateaux à vapeur dans le cadre somptueux du lac des Quatre-Cantons.Photo: Schwyz Tourismus

Au départ de Lucerne, le décor de carte postale de la Suisse centrale se révèle dans toute sa splendeur. Après 35 minutes de promenade le long du lac (ou six minutes en train), vous atteignez le Musée suisse des Transports, l’un des musées les plus visités du pays, où vous pouvez facilement passer une demi-journée.

Celles et ceux qui préfèrent le grand air descendent à Immensee et parcourent le « Chemin creux » en direction de Küssnacht: une agréable balade dans un lieu chargé d’histoire, entre références à Guillaume Tell et panorama lacustre. La promenade se poursuit à Küssnacht, où vous pouvez déguster une glace avant de prendre le train pour Brunnen. Votre périple s’y termine en beauté, avec un tour en bateau. Celui-ci permet de contempler le lac et ses alentours enchanteurs, dignes d’un livre de contes de fées tant leur splendeur semble irréelle!

On connaît désormais le meilleur rosé de Suisse

Quel univers aquatique vous convient le mieux?

Vous êtes fan de culture avec une préférence pour le vin et l’histoire de la musique? Lavaux. Vous aimez vous instruire pendant vos excursions, puis vous détendre dans une eau thermale? La Gruyère. Ou vous préférez les grands classiques alliant mobilité et histoire, avec un tour en bateau pour couronner le tout? Lac des Quatre-Cantons.

Et le meilleur dans tout cela? Nul besoin de planifier votre excursion longtemps à l’avance. Pas de recherche de place de stationnement, de bouchons, ni de plein d’essence. Profitez plutôt de la vue, d’un peu de temps pour lire et de la liberté de continuer jusqu’à l’arrêt suivant si le cœur vous en dit. Le voyage devient le premier moment fort votre excursion.

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