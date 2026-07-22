La chanteuse espagnole Rosalia se retrouve désormais dans le viseur de certains supporters argentins. Image: Keystone/montage watson

Pourquoi Rosalia se fait boycotter en Argentine



La frustration provoquée par la défaite en Coupe du monde dépasse depuis longtemps le cadre du football.

Chantal Stäubli

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Rosalia était omniprésente pendant la Coupe du monde: un foulard espagnol sur la tête, elle vibrait dans les tribunes – et son tube «Despechá» est devenu la bande-son officieuse de la Roja.



Mais ce n’est pas pour cette raison que certains Argentins revendent leurs billets pour le concert de la chanteuse latino.

Une autre personnalité bien connue entre soudainement en scène: Mia Khalifa. Après la finale controversée de la Coupe du monde contre l’Argentine, l’ancienne actrice porno d’origine libanaise a partagé une vidéo dans laquelle elle se réjouit de la victoire espagnole. En arrière-plan passe la chanson «La Perla» de Rosalia.

Khalifa ne serait pas Khalifa sans ajouter une petite provocation. Sous la vidéo, elle écrit: «Voilà à quoi ressemble désormais la vie, après la défaite des perles.» Elle chante également une phrase de la chanson:

«La déception locale, le briseur de cœurs national, un terroriste émotionnel, la plus grande catastrophe au monde. C’est un petit bijou, personne ne lui fait confiance.»

En français, cela signifie: «La déception locale, le briseur de cœurs national, un terroriste émotionnel, la plus grande catastrophe mondiale. C’est une perle – personne ne lui fait confiance.»

A l’origine, les paroles ne parlent pas de football, mais d’une relation difficile. Après la finale de la Coupe du monde, elles peuvent toutefois être interprétées comme une petite pique adressée à l’équipe d’Argentine.

Persona non grata

Pourquoi Rosalia est-elle précisément la cible de ce tollé? Parce qu’elle a partagé la vidéo. Certains fans se sont sentis moqués et laissent libre cours à leur colère en ligne. Certains déclarent déjà Rosalia persona non grata. Après les vives critiques venues d’Argentine, elle a finalement supprimé la vidéo.

Le moment pouvait difficilement être plus mal choisi: Rosalia doit donner plusieurs concerts en Argentine au mois d’août. Certains fans en tirent déjà les conséquences et revendent leurs billets ou appellent au boycott. En majuscules, une utilisatrice de X écrit:

Rosalia a déjà réagi aux critiques. Sur Instagram, elle écrit: «J’ai appuyé sur partager parce que 'La Perla' passait, et je n’ai même pas lu ce qui était écrit. Mon erreur. Désolée.»

La chanteuse est pourtant extrêmement populaire en Argentine. Tous ses concerts affichent complet. Il faudra sans doute attendre ses prochaines représentations pour savoir si, au bout du compte, la musique couvrira la colère. (adapt. dal)