Un gros changement arrive à Europa-Park le mois prochain
Griller sa clope dans la file d'attente ou assis à une table au soleil après son repas, c'est bientôt fini à Europa-Park. Dès le 1er juin 2026, il ne sera en effet possible de fumer uniquement à certains endroits prévus à cet effet.
Sur son site internet, le parc allemand explique cette mesure par l'introduction d'une nouvelle loi de protection des non-fumeurs dans le Bade-Wurtemberg, le Land où il se situe près de la frontière suisse. Ces nouvelles directives s'étendent aux espaces extérieurs telles que les zoos, les piscines en plein air, et donc les parcs d'attraction.
Depuis le début de la saison le 28 mars dernier, des zones fumeurs ont donc été mises en places. Elles sont clairement signalées comme telles et se retrouvent sur les plans dans l'application Europa-Park et Rulantica.
Ces dispositifs sont disponibles dans les secteurs suivants du parc:
- A l'entrée principale
- Au quartier allemand
- Au quartier français
- Au quartier croate
- Au quartier liechtensteinois
- Au quartier anglais
- Au quartier autrichien
- Au quartier portugais
A noter que cette mesure s'applique autant aux cigarettes qu'aux cigares, cigarettes électroniques, chichas et autres produits assimilés. Elle vise à protéger davantage les enfants et les visiteurs contre le tabagisme passif. (jzs)