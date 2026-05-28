Dès le premier juin, il ne sera plus possible de fumer librement à Europa-Park. Image: DPA

Un gros changement arrive à Europa-Park le mois prochain

Une modification de loi sur le tabagisme force le parc d'attractions à prendre des mesures: il ne sera bientôt plus possible pour ses visiteurs d'y fumer librement.

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Griller sa clope dans la file d'attente ou assis à une table au soleil après son repas, c'est bientôt fini à Europa-Park. Dès le 1er juin 2026, il ne sera en effet possible de fumer uniquement à certains endroits prévus à cet effet.

Sur son site internet, le parc allemand explique cette mesure par l'introduction d'une nouvelle loi de protection des non-fumeurs dans le Bade-Wurtemberg, le Land où il se situe près de la frontière suisse. Ces nouvelles directives s'étendent aux espaces extérieurs telles que les zoos, les piscines en plein air, et donc les parcs d'attraction.

Depuis le début de la saison le 28 mars dernier, des zones fumeurs ont donc été mises en places. Elles sont clairement signalées comme telles et se retrouvent sur les plans dans l'application Europa-Park et Rulantica.

Ces dispositifs sont disponibles dans les secteurs suivants du parc:

A l'entrée principale

Au quartier allemand

Au quartier français

Au quartier croate

Au quartier liechtensteinois

Au quartier anglais

Au quartier autrichien

Au quartier portugais

A noter que cette mesure s'applique autant aux cigarettes qu'aux cigares, cigarettes électroniques, chichas et autres produits assimilés. Elle vise à protéger davantage les enfants et les visiteurs contre le tabagisme passif. (jzs)