C’est parti pour l’aventure! image: paulus Bruegmann

En Train

Voici tout ce qui est prévu pour les enfants dans les trains CFF

Que diriez-vous de partir en excursion en famille? Avec les transports publics, l’aventure commence dès le début de votre voyage. Voici quelques conseils pour profiter d’un voyage à la fois divertissant et reposant.

lilli fennes

Contenu en partenariat avec les CFF



Offres avantageuses pour les enfants

Les enfants âgés de 6 à 16 ans voyagent dans toute la Suisse en transports publics à prix avantageux, que ce soit pour une excursion journalière ou pour l’année entière. Les enfants de moins de 6 ans voyagent même gratuitement.



Pour les enfants qui voyagent régulièrement avec un adulte (p. ex. leur grand-mère, leur parrain ou leur voisine), la carte Enfant accompagné, pour seulement 30 francs par an, est l’offre idéale.



Il existe également la carte journalière Enfant à partir de 19 francs. Elle permet à un enfant de voyager en Suisse seul, avec d’autres enfants ou avec des adultes durant toute une journée, comme avec un AG.



Pour plus d’informations ainsi que des conseils et astuces pour voyager avec des enfants, rendez-vous sur



Planifiez pour mieux voyager: dans tous les cas, et particulièrement si vous voyagez avec une poussette et de nombreux bagages, il est préférable de vous renseigner à l’avance en ligne ou sur l’application Mobile CFF pour savoir où se trouvent les ascenseurs et les rampes en gare, sur quel quai et dans quel secteur vous devez aller et si le train comporte une voiture-familles. Ainsi, les enfants profiteront pleinement du toboggan, du bateau et des autres jeux pensés spécialement pour leur offrir un voyage agréable.

Selon le train choisi, vous trouverez dans la voiture-familles une véritable place de jeux où les enfants pourront se défouler autant qu’ils le souhaitent. image: Caspar Martig

Il y a tant à faire dans un train

En plus des toboggans et autres jeux, il existe dans de nombreux trains des espaces familles où vous pouvez ranger votre poussette grâce aux tablettes rabattables, jouer à des jeux de société, lire et même peindre. Lorsque la faim se fait sentir, installez-vous tous ensemble confortablement au bistro ou dans la voiture-restaurant. Vous y trouverez même un menu enfants ainsi que des jeux de cartes pour vous occuper à table.

Le Chemin de fable est également un passe-temps amusant pendant le trajet: il vous propose de fabuleux contes de fées à faire écouter aux enfants, ainsi que des histoires passionnantes sur les merveilles de la Suisse. Onze contes sont désormais disponibles dans les trois langues nationales sur Spotify.