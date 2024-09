Commencez à profiter de votre randonnée viticole dès le trajet en train. image: cff

En Train

5 magnifiques randonnées viticoles pour découvrir la Suisse en train

L’automne est la saison idéale pour explorer les vignobles colorés de Suisse. Voici cinq randonnées viticoles auxquelles vous pouvez facilement accéder en transports publics. Enfilez vos chaussures de marche et laissez-vous séduire par la nature et les saveurs locales!

L’équipe CFF.ch

De Salquenen à Sierre, le plaisir du vin valaisan

Vue sur le village viticole de Salquenen. Image: switzerland Tourism/Tina Sturzenegger

Le sentier viticole entre Salquenen (en allemand Salgesch) et Sierre, en Valais, est un mélange parfait de nature et de culture. Cette randonnée vous emmène à la découverte de l’une des plus grandes régions viticoles de Suisse, connue pour sa riche tradition viticole et ses paysages impressionnants. La randonnée commence à Salquenen, où vous pouvez visiter la Maison Zumofen, qui fait partie du Musée valaisan du Vin.

Vous y apprendrez toute l’histoire de la viticulture dans la région.

Sur la route de Sierre, vous traverserez de nombreux villages de vignerons et pourrez admirer la beauté sauvage des gorges de la Raspille, qui matérialisent également la frontière linguistique entre le Valais romand et germanophone. Tout au long du sentier, des panneaux d’information vous présenteront les différents cépages ainsi que l’histoire et les techniques viticoles. Vous aurez aussi l'occasion de déguster du raisin et du vin.

À la fin de la randonnée, le Château de Villa à Sierre vous attend. Vous pourrez non seulement y voir les expositions du Musée du Vin, mais également savourer des spécialités locales dans son restaurant. La visite de l’œnothèque du château, la plus grande vinothèque du Valais, est idéale pour clore cette journée en beauté.

Départ: gare de Salgesch

Destination: gare de Sierre/Siders

Durée: 2 heures

Longueur: 7,5 km

Degré de difficulté: facile

Vous pouvez facilement rejoindre Salquenen en train et débuter votre randonnée directement depuis la gare. La randonnée se termine à la gare de Sierre, d'où vous pourrez également rentrer facilement en train.

Cette excursion est idéale pour celles et ceux qui souhaitent associer balade dans les vignobles et temps forts culturels.

Vignoble du Lavaux, patrimoine mondial de l’ UNESCO

Profitez de vues splendides sur les vignes, les montagnes et le Léman. image: ronny Perraudin

Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, Lavaux est l’une des régions viticoles les plus connues et les plus belles de Suisse. Son vignoble en terrasses s’étend sur une surface d’environ 800 hectares et offre une vue magnifique sur le Léman et les Alpes.

Cette contrée est connue pour sa beauté, mais aussi pour son histoire et sa culture de la vigne, qui remonte au XIIe siècle.

Il est possible de démarrer la randonnée dans différents villages, notamment Chexbres, Saint-Saphorin ou Rivaz. Votre chemin vous mènera sur des sentiers étroits traversant de nombreux villages vignerons et domaines vinicoles proposant des dégustations de leurs crus locaux. Au cours de votre randonnée, vous découvrirez les paysages de Lavaux, mais aussi son histoire et sa tradition viticole.

Ce circuit est un peu plus exigeant, mais l’effort en vaut la peine, puisqu’il offre une vue spectaculaire sur le Léman et les Alpes par temps clair.

Départ/destination: gare de Chexbres-Village

Durée: 4,5 heures

Longueur: 10,4 km

Degré de difficulté: moyen

Le train vous permet de vous rendre directement à Chexbres, où vous pouvez entamer cette randonnée circulaire.

Un must pour celles et ceux qui souhaitent admirer la beauté de la région du Léman et en savoir plus sur la culture de la vigne dans cette région inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Découvrez les paysages idylliques au bord du lac de Neuchâtel

La vue sur le lac de Neuchâtel et les Alpes est grandiose. image: Laurent Lepeule

Cette randonnée viticole dans la région de Bonvillars allie nature et viticulture traditionnelle: elle commence à Champagne, puis vous fait traverser les charmants villages d’Onnens, de Corcelles-près-Concise et de Concise qui invitent tous à la détente, que ce soit pour une pause dans l’un des cafés locaux ou pour une dégustation de vin dans l’un des nombreux domaines viticoles.

Départ: Champagne, collège

Destination: Concise, village

Durée: 4 heures

Longueur: 12 km

Degré de difficulté: facile

Le bus no 635 vous permet de rejoindre facilement Champagne, collège depuis la gare d’Yverdon-les-Bains. Il vous ramène également après la randonnée depuis l’arrêt Concise, Village.

Cette randonnée est idéale pour une journée de détente où profiter de la nature sans trop d’efforts. Le sentier est facilement praticable et convient également aux randonneuses et randonneurs moins expérimentés.

Conseil: arrêt à Neuchâtel

Avant ou après la randonnée, la visite de la vieille ville de Neuchâtel vaut le détour. Le château de Neuchâtel, bâti au XIIe siècle, et la collégiale, une impressionnante église gothique datant également du Moyen-Âge, valent particulièrement le coup d’œil.

Promenez-vous le long de l’esplanade du Mont-Blanc pour contempler la vue sur le lac de Neuchâtel et les montagnes voisines.

Pour clôturer la journée en beauté, pourquoi ne pas combiner votre randonnée avec une croisière sur le lac de Neuchâtel.

Randonnée viticole aux portes de Bâle

L’agréable sentier traverse le plus grand vignoble de Bâle-Campagne. image: Guido Schärli

Cette randonnée viticole commence directement aux portes de la ville de Bâle et mène du plus grand vignoble de Bâle-Campagne (env. 16 ha), d’Aesch à Ettingen, l’un des plus petits vignobles du canton.

En chemin, c’est un paysage varié, fascinant en termes d’histoire naturelle et d’une grande richesse culturelle qui s’offre à vous. Par temps clair, vous admirerez une vue spectaculaire sur les Vosges et les hauteurs de la Forêt-Noire. Vous pouvez terminer votre randonnée à Ettingen si vous souhaitez la raccourcir un peu, ou bien poursuivre jusqu’à Reinach. Et pour compléter cette excursion, pourquoi ne pas visiter la ville de Bâle avant ou après la randonnée?

Départ: gare d’Aesch BL ou d’Aesch BL, Dorf

Destination: Reinach BL, Chäppeli

Durée: 2,5 heures

Longueur: 9,3 km

Degré de difficulté: facile

Pour rejoindre Aesch, vous pouvez prendre soit le train régional S3 de Bâle à Aesch, soit le tram 11 jusqu’à Aesch, Dorf. Pour le retour au départ de Reinach, Chäppeli, vous avez le choix entre les bus 62 et 64 en direction de Dornach ou de Therwil. Si vous souhaitez terminer à Ettingen, vous pouvez prendre le tram 10 pour retourner à Bâle.

Cette randonnée est idéale pour passer une demi-journée dans la nature, en particulier si vous appréciez la combinaison entre viticulture et vie citadine.

Sentier panoramique de Buchberg

L’église surplombe des vignobles luxuriants et offre une vue panoramique à couper le souffle. image: Regionaler Naturpark Schaffhausen

Située dans le canton de Schaffhouse, Buchberg est notamment connue pour ses vignobles pittoresques. La randonnée commence et se termine au niveau de l’église et vous fait traverser un paysage varié mêlant vignobles, forêts et superbe vue sur le Rhin.

En chemin, vous longerez le domaine Lindenhof, une exploitation agricole connue pour ses spécialités régionales et pour les tracteurs de sa vaste place de jeux. C’est la promesse d’instants mémorables pour les petits (et parfois aussi pour les grands)!

Ce n’est pas pour rien que Buchberg est aussi appelé le «village aux 13 fontaines»

Ce lieu d’importance historique est en effet connu pour ses fontaines. Ces dernières, réparties dans tout le village, ont joué par le passé un rôle important dans l’approvisionnement en eau de la région. Bien conservées, elles sont non seulement fonctionnelles, mais aussi intéressantes d’un point de vue architectural, ce qui confère au village son charme unique.

La randonnée se termine où elle a commencé, à Buchberg, où vous pourrez profiter d’une jolie vue sur la région avant de repartir en transports publics.

Départ/destination: Buchberg, Kirche

Durée: 3 heures 35 minutes

Longueur: 13,9 km

Degré de difficulté: facile

Vous pouvez également vous rendre facilement à Buchberg en transports publics.

Cette randonnée s’adresse à celles et ceux qui apprécient les marches sans difficulté particulière dans des paysages idylliques.