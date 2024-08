Le Train école des CFF. Image: CFF

Les CFF et la SSR lancent un wagon spécial fake news

La Suisse inaugure un nouveau module du Train école des CFF, dédié à sensibiliser les jeunes aux fake news et à renforcer leurs compétences médiatiques.

Les CFF ont une «salle de classe roulante» qui sillonne la Suisse depuis ce mardi avec un nouveau véhicule sur le thème des «fake news». Mais pourquoi diable les Chamin de fer fédéraux se mêlent d'information? Explications.

C'est quoi cette salle de classe roulante des CFF?

Depuis dix ans, la salle de classe roulante des CFF encourage les enfants et les jeunes à prendre des responsabilités dans divers domaines, explique l'ex-Régie fédérale.

«Les élèves élaborent, avec des animateurs, des contenus autour des thèmes de la sécurité, de l'utilisation durable de l'énergie, de la mobilité et du choix d'un métier et désormais des fake news.» Les CFF

«Depuis 2003, le Train école et découverte CFF a enthousiasmé plus de 17 000 classes et 330 000 jeunes sur 12 à 15 lieux dans toute la Suisse», selon les CFF. Unique en son genre, ce train propose diverses stations interactives en trois langues (français, allemand, italien). La visite, d'une durée d'environ deux heures et demie avec le nouveau module, est gratuite pour les enseignants et leurs classes.

Qu'est-ce qui change avec la SSR?

Cette année, en collaboration avec la SSR, le train s'enrichit d'un nouveau module sur les fake news, inauguré par Vincent Ducrot, CEO des CFF, Gilles Marchand, directeur général de la SSR, le conseiller fédéral Albert Rösti, et Dagmar Rösler, présidente de l'Association faîtière des enseignantes et enseignants suisses.

Gilles Marchand, patron de la SSR, a ajouté que cette dernière a pour mission non seulement de fournir une information rigoureuse et équilibrée, mais aussi d'aider le public, en particulier les jeunes, à naviguer dans une société numérique complexe.

«En collaboration avec les CFF, la nouvelle voiture contre les fake news est devenue un lieu d'apprentissage unique et interactif» Gilles Marchand

Ce nouveau module SSR , il consiste en quoi?

Il devrait, selon les CFF, plonger les élèves dans l'univers des fake news, les confrontant à la réalité de leurs conséquences. Grâce à une «approche ludique et interactive», ils apprennent à reconnaître les dangers des fausses informations et à comprendre l'impact potentiel d'une image mal interprétée.

Cette initiative vise à développer une réflexion critique chez les jeunes, en les sensibilisant aux fake news, mais aussi aux insultes et aux escroqueries en ligne:

«En visitant des lieux d'apprentissage extrascolaires, les élèves ont une bonne occasion de faire des expériences en dehors de la salle de classe et de développer leur intérêt pour différents thèmes» Dagmar Rösler, présidente centrale de l'Association faîtière des enseignantes et enseignants suisse

Comment accéder à ce nouveau wagon et combien ça coûte?

«Le Train école et découverte CFF est conçu pour accueillir les classes intermédiaires et supérieures (11 à 16 ans)», expliquent les CFF. «Chaque visite dure environ deux heures, accueil et prise de congé compris.» A bord, les classes sont accompagnées par une équipe d’animateurs pédagogiques qui les guidera tout au long de la visite.

Le voyage aller-retour et la visite sont entièrement gratuits. Des billets seront fournis pour tous les élèves et accompagnateurs, couvrant le trajet depuis l’établissement scolaire jusqu’au site du «Train école et découverte», indiquent les CFF. Pour en savoir davantage, il faut consulter le programme de la tournée et s'y inscrire. (jah)