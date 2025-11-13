15 excursions hivernales spontanées à faire en transports publics❄️

La nuit tombe plus tôt, les températures baissent… Et pourtant, nous n’attendons qu’une chose: sortir au grand air. L’hiver possède un charme bien à lui, avec ses marchés de Noël illuminés, ses bains thermaux fumants et ses panoramas enneigés. Et le meilleur dans tout ça? Les plus belles destinations hivernales de Suisse ne se trouvent souvent qu’à deux ou trois heures de train.

michael grube

Contenu en partenariat avec les CFF



Infobox

AG découverte hiver

Pendant un mois, l’AG découverte hiver vous donne un accès illimité à la beauté et à la variété des paysages suisses. Vous pouvez vous le procurer jusqu’au 23 décembre 2025 sur CFF.ch, dans tous les points de vente desservis des transports publics ou par téléphone auprès du Contact Center CFF (0848 44 66 88, CHF 0.08/min).



Prix:

AG découverte hiver de 2e classe: 355 francs

AG découverte hiver Jeune de 2e classe: 260 francs

AG découverte hiver de 1re classe: 450 francs

AG découverte hiver Jeune de 1re classe: 325 francs



Jusqu’à cinq mois après l’achat de l’AG découverte hiver, le prix payé est déduit à l’achat d’un AG classique.

Acheter.



Vous n’avez pas envie de subir les embouteillages, de chercher une place de parc ou de monter les chaînes à neige? Bonne nouvelle: on peut faire sans! Depuis les grandes villes, les transports publics vous emmènent rapidement dans des lieux ravissants qui conviennent parfaitement pour une journée d’excursion ou un week-end improvisé. Journée bien-être, randonnée hivernale ou voyage culinaire, voici 15 idées qui prouvent que l’hiver est tout sauf ennuyeux en Suisse.

La magie intemporelle des marchés de Noël

Marché de Noël à Bâle, dégustation de vin chaud sur la Muensterplatz. Switzerland Tourism | Andre Meier

Quand les premiers flocons se mettent à tomber et que les villes se parent d’un halo chaleureux, la plus belle saison de l’année commence pour les fans des marchés de Noël. Entre la fin novembre et le 25 décembre, la Suisse se métamorphose en un paysage féerique. Et l’avantage, c’est que vous pouvez visiter plusieurs marchés en une journée.

Montreux: un marché de Noël directement au bord du lac

Le marché de Noël de Montreux est l’un des plus beaux de Suisse. Plus de 170 chalets s’alignent le long de la promenade au bord du lac, devant un paysage de montagnes enneigées tout simplement époustouflant. Vous y trouverez des cadeaux faits main et des spécialités régionales, sans oublier les effluves de vin chaud parfumant les allées. Détail charmant: les illuminations de Noël se reflètent sur les eaux sombres du Léman – magique! Et depuis 2024, le marché de Noël de Montreux associe Vevey et Villeneuve aux festivités, sous le nom de «Riviera Noël» – pour une fête encore plus grande et étincelante.

Bâle: l'un des meilleurs du monde

Bâle est aussi une destination incontournable en période de Noël sur la Barfüsserplatz et le marché de la Münsterplatz, plus petit mais tout aussi charmant. Les marchés bâlois sont issus d’une longue tradition et séduisent par leur atmosphère authentique. Vous y trouverez une foule d’artisans locaux et de produits régionaux. L’idéal pour les personnes à la recherche de cadeaux originaux.

A propos de Bâle 👇 Ce marché de Noël suisse fait partie des plus beaux du monde

Berne: l’alliance entre patrimoine et magie

Dans la vieille ville de Berne inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, le marché de Noël transforme les arcades historiques en un paysage de conte de fées illuminé. D’innombrables stands sont répartis sur la Münsterplatz, la Münsterplattform et la Waisenhausplatz, sans oublier le «pop-up d’hiver» dans le Ringgenpärkli. Partout flotte une odeur d’amandes grillées et de vin chaud. Notre conseil: depuis le Rosengarten, vous aurez une vue imprenable sur les lumières de la ville.

Einsiedeln: monastère romanesque et ambiance de Noël

Le marché de Noël d’Einsiedeln est un secret bien gardé. Devant le décor imposant du monastère baroque se déroule un marché plein de charme. Ici, c’est un peu plus calme que dans les grandes villes: l’idéal quand on cherche à fuir la foule. La région est par ailleurs connue pour ses pains d’épice et autres gourmandises que vous pourrez goûter sur place.

Détente assurée: pause thermale par temps froid

Les Walliser Alpentherme à Loèche-les-Bains en hiver. My Leukerbad AG | chrissie.st

Lorsque le vent souffle au point de geler les doigts, rien ne vaut la volupté de s’immerger dans une eau thermale à 36°C. La Suisse compte de nombreux bains, qui se prêtent parfaitement à une journée d’excursion bien-être.

Lavey-les-Bains: arrêt détente en Valais

Dans la vallée du Rhône au pied des Alpes vaudoises, les Bains de Lavey surprennent par leur architecture et leurs différents bassins intérieurs et extérieurs. Le point fort du lieu? Les bassins extérieurs où vous baignez dans l’eau et la vapeur, avec autour de vous les montagnes enneigées. Depuis Lausanne ou Montreux, il ne faut qu’une trentaine de minutes pour y aller en train, l’idéal pour s’accorder une journée bien-être sur un coup de tête.

Fortyseven: le bien-être moderne au cœur de Baden

Le Fortyseven de Baden allie design et détente sur plusieurs étages. Le cœur du lieu, ce sont ses bassins thermaux alimentés par une eau de source à 47°C, d’où son nom. Particulièrement relaxant: le bassin extérieur sur le toit-terrasse et sa vue sur la vieille ville. Après le bain, le grand espace sauna séduit avec ses différentes options de vapeur. Une combinaison parfaite entre ambiance urbaine et bien-être.

Loèche-les-Bains: la station thermale la plus haute des Alpes

Loèche-les-Bains, en Valais, est l’adresse ultime pour les adeptes des bains thermaux. Avec plus de 3,9 millions de litres d’eau thermale jaillissant chaque jour des montagnes, cette station en abrite plusieurs. Les plus spectaculaires: les Walliser Alpentherme et leurs bassins extérieurs avec vue sur les montagnes environnantes. Ici, vous pourrez vous détendre dans l’eau chaude tout en sentant des flocons se poser sur votre visage – une expérience inoubliable!.

Nos conseils:

la plupart des bains thermaux proposent des cartes pour la journée ou la demi-journée. Le mieux est de réserver en ligne; le week-end surtout, les bains affichent vite complet. De nombreux établissements proposent également des salles de repos avec vue sur la montagne: l’occasion de somnoler encore un peu après le bain.

Randonnées hivernales: dans la neige et le silence

Sentier de randonnée hivernale près de Rigi-Kaltbad. Swizerland Tourism | Jan Geerk

Qui a dit qu’il fallait chausser ses skis pour apprécier l’hiver à la montagne? La Suisse offre une foule de sentiers de randonnée hivernale balisés qui vous guident à travers des paysages enneigés. Et le mieux, c’est qu’il n’y a pas besoin d’un équipement spécial: de bonnes chaussures de randonnée suffisent amplement.

Rigi: la reine des montagnes

En hiver, le Rigi offre un réseau de plus de 15 kilomètres de sentiers de randonnée hivernale balisés. Au sommet, un panorama à 360 degrés s’ouvre sur la mer de nuages, les Alpes suisses et différents lacs. Par beau temps, vous pouvez apercevoir les montagnes jusqu’en Allemagne et en France. L’itinéraire de Rigi Kulm à Rigi Staffelhöhe est particulièrement populaire. Astuce: avec l’AG, le trajet pour Rigi Kulm est gratuit.

Informations essentielles:

Voyage: en train jusqu’à Vitznau ou Arth-Goldau, puis chemin de fer à crémaillère

Différents itinéraires: deux à huit kilomètres

Durée: une à trois heures

Difficulté: facile à moyenne

A ne pas manquer: les randonnées au lever ou au coucher du soleil

Remarque importante: avant votre randonnée, vérifiez que les conditions sont bonnes et les sentiers praticables. En cas de verglas, des mini-crampons peuvent être utiles

Sentier des lanternes de Blausee Kandersteg: des allures de conte de fées

Le « Chemin des 1000 lumières » invite à une promenade féerique depuis la boutique du Blausee à travers le parc naturel mystique. Bordé d’installations lumineuses, il se pare d’une atmosphère presque magique. En hiver, lorsque la neige recouvre le paysage et que la nuit tombe tôt, le sentier se transforme en véritable conte hivernal. Au terme de la balade, le Bistro Wasserhaus vous accueille pour savourer un vin chaud et une raclette dans une ambiance chaleureuse.

Informations essentielles:

Voyage: en train jusqu’à Kandersteg, puis bus jusqu’à Blausee BE

Départ/arrivée: Blausee-Shop

Difficulté: facile

Particularité: éclairé le soir

Verbier: une grande terrasse ensoleillée avec panorama alpin

Les skieuses et skieurs ne sont pas seuls à apprécier Verbier: les adeptes de randonnée hivernale y trouvent également leur bonheur. Son altitude de 1500 mètres lui garantit souvent du soleil alors que la vallée reste plongée sous une nappe de brouillard. Plusieurs sentiers de randonnée balisés permettent de traverser le paysage enneigé en admirant la vue spectaculaire sur le massif du Mont-Blanc et les «Quatre mille» des environs.

Informations essentielles:

Voyage: en train jusqu’au Châble, puis télécabine jusqu’à Verbier (trajet gratuit avec l’AG)

Différents itinéraires: trois à douze kilomètres

Durée: une heure à trois heures

Difficulté: facile à moyenne

A ne pas manquer: un arrêt pour déguster des spécialités valaisannes dans un restaurant de montagne traditionnel

Braunwald: un village de montagne sans voitures avec vue panoramique sur le Tödi

Interdit aux voitures, Braunwald est facilement accessible avec le funiculaire. Une fois en haut, un paysage hivernal féerique vous attend. La randonnée panoramique traverse des forêts enneigées, longe des ruisseaux de montagne gelés et offre une vue spectaculaire sur le Tödi et l’Ortstock. A ne manquer sous aucun prétexte: la galerie de glace creusée profondément dans la roche et la vallée la plus profonde de Suisse. Avis aux nostalgiques: il est possible de se balader dans le paysage enneigé en calèche.

Informations essentielles:

Voyage: en train jusqu’à Linthal, puis funiculaire jusqu’à Braunwald (trajet gratuit avec l’AG)

Différents itinéraires: trois à huit kilomètres

Durée: une heure à deux heures et demie

Difficulté: facile à moyenne

Particularité: non accessible en voiture, possibilité de balade en calèche, galerie de glace

Délices hivernaux: le plein de fondue et de raclette

Raclette selon la méthode traditionnelle. Valais/Wallis Promotion | Sedrik Nemeth

Quoi de plus typique pour un hiver suisse qu’une fondue qui fume sur la table ou de la raclette qui grésille? D’après nous, rien! La bonne nouvelle? Vous n’avez même pas besoin de faire fondre le fromage vous-même: on trouve dans tout le pays de charmants restaurants dont c’est la spécialité!

Gruyères: au cœur de la région du fromage

Venir à Gruyères, c’est se rendre dans un haut lieu de la culture suisse du fromage. Juchée sur une colline, cette petite cité médiévale est d’abord un plaisir pour les yeux. Toutefois, et c’est une évidence, la gastronomie n’y est pas en reste: vous pourrez déguster dans les restaurants traditionnels la célèbre fondue moitié-moitié, un mélange de gruyère et de vacherin fribourgeois. De nombreux établissements proposent également des visites guidées de la fromagerie voisine, la Maison du Gruyère, où vous pourrez découvrir les secrets de la fabrication du fromage.

Astuce: avant ou après votre visite, faites un détour par la Maison Cailler, dans le village voisin de Broc, et offrez-vous une touche sucrée en plongeant dans l’univers du chocolat.

Emmental: quand tradition rime avec hospitalité

En Emmental, tout tourne aussi autour du fromage. Là-bas, vous trouverez des auberges typiques et des restaurants traditionnels qui cuisinent encore selon d’anciennes recettes. Les auberges de montagne n’ouvrent souvent que sur réservation mais offrent une expérience inoubliable dans un cadre particulièrement authentique. La fondue y est préparée dans un caquelon suspendu au-dessus du feu, comme autrefois.

La raclette servie directement à la meule

La raclette, au restaurant, est servie la plupart du temps, selon une méthode traditionnelle: une demi-meule est réchauffée sous le grill, puis le fromage fondu est raclé et directement versé dans l’assiette. Cette méthode se pratique sur les marchés de Noël, mais aussi dans des restaurants spécialisés en Valais et en Suisse romande, par exemple au restaurant Château de Villa à Sierre ou au Vieux Valais à Sion. Dans certains restaurants, on peut même savourer une raclette au feu de bois. Citons Au Vieux Mazot – Chez Raymonde à Evolène ou l’Hôtel de Moiry à Grimentz.

Région du lac de Zurich: fondue urbaine

On trouve également de nombreux restaurants proposant des spécialités fromagères autour du lac de Zurich. Ceux installés au bord de l’eau sont particulièrement agréables: vous pourrez vous y régaler tout en admirant la vue sur le lac et les montagnes. Beaucoup d’établissements proposent des soirées fondue en hiver, parfois même dans des igloos ou sur des terrasses chauffées.

Conclusion: l’hiver se montre sous son plus beau jour

Traverser des paysages enneigés, se détendre dans la chaleur des eaux thermales ou déguster de délicieuses spécialités fromagères: en hiver, la Suisse propose d’innombrables options pour partir en excursion de façon spontanée et vivre de petites aventures. Et le mieux, c’est que la plupart des destinations sont accessibles rapidement et simplement: souvent, il ne faut que deux à trois heures au départ des grandes villes.

La saison froide invite à redécouvrir le pays. Sans embouteillages, sans stress pour se garer, mais avec plus de temps pour admirer, se régaler et se ressourcer. Chacune des quinze excursions proposées peut se faire en une journée ou se transformer, si vous avez plus de temps, en un week-end prolongé.

Et si vous avez tendance à vous décider au dernier moment, des offres de mobilité flexibles vous facilitent encore le voyage en Suisse. Ainsi, chaque envie soudaine peut signer le début d’une escapade hivernale.

A vous de jouer: quelles excursions hivernales figurent sur votre liste? Vous connaissez une bonne adresse de bains thermaux, un lieu parfait pour savourer une fondue ou une randonnée hivernale qui n’est pas citée ici? Dites-le-nous dans les commentaires – les autres lectrices et lecteurs se réjouissent de lire vos recommandations!