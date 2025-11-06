Le marché de Noël de Bâle fait encore partie des plus beaux du monde cette année. Image: KEYSTONE

Ce marché de Noël suisse fait partie des plus beaux du monde

C'est une petite fierté chaque année: figurer sur le très scruté listing des plus beaux marchés de Noël de la planète. Comme l'an dernier, une ville suisse pointe dans le classement établi par la chaîne américaine CNN.

Plus de «Suisse»

Et il s'agit évidemment du plus grand du pays: Bâle. Son célèbre marché de Noël figure cette année en excellente deuxième position dans la prestigieuse liste de CNN Travel. «Il est difficile de trouver une destination qui célèbre Noël mieux que la Suisse», peut-on lire dans l'article.

«La plupart des villes suisses se parent de marchés de Noël à cette période de l'année, et l'ambiance y est incroyable» CNN sait comment nous flatter

A partir du 27 novembre, près de 150 stands proposeront du vin chaud, des décorations de Noël et toutes sortes de gourmandises en plein cœur de la ville.

watson y était l'an dernier... voici notre avis👇 Ce marché de Noël suisse est «l'un des plus beaux du monde»: on a testé

Bâle rejoint ainsi d'autres destinations très prisées à l'approche des Fêtes de fin d'année, dont le Christkindlmarkt de Vienne, le célèbre marché de Noël de Strasbourg, ainsi que Winter Wonders à Bruxelles, le marché de Noël de la vieille ville de Prague, la Fira de Santa Llucia à Barcelone ou encore le marché de Noël de Florence.

A noter que le célèbre marché suisse, ses läckerli, sa fondue et la raclette bâloises figurent également au 17e rang des 29 meilleurs marchés de Noël d'Europe établis par le quotidien britannique Times.



A Bâle, les marchés sont répartis sur trois grandes places. Image: KEYSTONE

Ailleurs en Suisse

La Suisse regorge également de magnifiques marchés de Noël à l'ambiance unique qui méritent le détour. Si CNN trouve Bâle splendide, le marché de Noël préféré de Time Out en Suisse est celui de Lucerne, sur la Franziskanerplatz. Lonely Planet, de son côté, a classé le marché de Noël du mont Pilatus, en Suisse centrale, parmi les meilleurs d'Europe. Pourtant, nombre de Suisses ignorent probablement jusqu'à son existence. Zurich figure également sur la liste du site.

A noter que certains marchés de Noël de Suisse particulièrement sublimes ne figurent pas forcément dans un classement. Injuste? Sans doute. Gruyères et Montreux sont également réputées pour leurs magnifiques marchés de Noël, mais ces derniers bénéficient de peu d'attention de la part des plateformes de voyage ou des médias internationaux.

Montreux ne figure pas dans le classement mais il fait partie des préférés des Suisses. Image: KEYSTONE

Il faut dire qu'il n'est pas si aisé de déterminer quelle ville de Suisse possède le plus bel évènement. A Bâle, les marchés sont répartis sur trois grandes places (Barfüsserplatz, Münsterplatz et Claraplatz). Zurich compte à elle seule sept sites différents, tout comme Lausanne. Lucerne en propose cinq, dont certains ne durent que quelques jours, et Berne en compte quatre. Et sur chacun de ces marchés, il y a des choses uniques à découvrir. (mbr)

Et vous? Quel est votre marché de Noël préféré? Dites-nous tout en commentaire!