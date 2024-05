Durabilité - Copyright: SBB

Les CFF récompensés pour leur gestion de l'énergie 🚆☀️🏞

Le prix récompensant les meilleures performances dans le domaine de l’énergie est décerné par l’Office fédéral de l’énergie. Les CFF ont été récompensés pour leur projet de gestion de la charge, qui permet de lisser la consommation d’électricité pendant les heures de pointe. Ce n’est qu’une des nombreuses mesures prises par les CFF pour optimiser les besoins en énergie.

À vrai dire, les CFF pourraient se reposer sur leurs lauriers: ils sont déjà vingt fois plus respectueux du climat que la voiture et l’avion. Mais l’entreprise met tout en œuvre pour toujours s’améliorer. Ladite gestion de la charge, pour laquelle elle a reçu le Watt d’Or, en est un exemple. Elle permet de lisser la consommation d’électricité aux heures de pointe.

En effet, l’exploitation ferroviaire ne nécessite pas toujours la même quantité d’énergie: lorsqu’un train accélère, il en a besoin de beaucoup. Comme de nombreux trains se mettent en mouvement en même temps dans le cadre de l’horaire cadencé, il se produit ce que l’on appelle des pics de consommation, qui sollicitent fortement le réseau électrique. C’est encore plus vrai les jours de grand froid, car les chauffages des trains et des aiguillages ont eux aussi besoin d’électricité. C’est là qu’intervient le projet de gestion de la charge.

La gestion de charge en quelques mots

Dès qu’une forte charge se profile, un logiciel développé en interne éteint les chauffages des trains et des aiguillages pendant quelques secondes à deux minutes maximum. La gestion de la charge n’est qu’une de plus de 300 mesures par lesquelles les CFF veulent économiser 850 gigawattheures d’énergie par an d’ici 2030, ce qui correspond à la consommation d’électricité de 212 500 ménages.

Par exemple, les trains ne sont plus chauffés lorsqu’ils sont sur une voie de garage. Les 7400 chauffages d’aiguillage ne sont désormais activés que lorsqu’ils sont vraiment nécessaires. Pour ce faire, une station météorologique située au niveau de la voie mesure les températures et détecte les précipitations. Grâce aux recommandations de conduite envoyées sur la tablette du personnel des locomotives, les trains circulent toujours à la vitesse optimale, ce qui les rend non seulement plus efficaces sur le plan énergétique, mais aussi plus ponctuels.

En 2021, de telles mesures ont permis d’économiser environ 500 gigawatt/heures d’énergie par an, l’équivalent de la consommation de tous les ménages des villes de Berne et de Lausanne. Jamais auparavant les CFF n’avaient économisé autant d’énergie en un an.

77 millions de tonnes de matériaux recyclés

La réutilisation des matériaux est un autre point important de la durabilité. Dans la mesure du possible, les anciens composants et matériaux ne sont pas jetés, mais réutilisés. Pour les CFF, il s’agit d’une quantité impressionnante: pas moins de 77 millions de tonnes de matériaux restent dans le circuit. Par exemple, dans le Resale Shop des CFF, les fans de chemins de fer peuvent acheter tout ce qui leur tient à cœur: des locomotives retirées du service aux horloges de gare usagées. C’est ainsi que des trains d’extinction et de sauvetage de Suisse ont eu par exemple une seconde vie en Norvège.

Depuis 2020, les CFF utilisent beaucoup d’asphalte recyclé. L’impact environnemental d’un quai construit de cette manière peut être réduit d’un quart par rapport à un quai d’asphalte neuf. Vous vous souvenez des afficheurs à palettes qui indiquaient autrefois l’heure de départ d’un train? Ils n’ont pas fini à la poubelle, mais ont été démontés et transformés en une horloge unique en son genre.

