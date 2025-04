Un véhicule de transport de troupes lourd BMP-55: le véhicule n'a jamais été produit en série. Image: Telegram / Vojennyj Osvedomitel

Un char rare repéré sur un champ de bataille en Ukraine

Un BMP-55 en activité a été repéré pour la première fois en Ukraine. Il s'agit en réalité d'un char T-55 transformé. Le curieux engin soulève de nombreuses questions.

Tobias Schibilla / t-online

Plus de «International»

Un article de

Un nombre presque incalculable d'engins de guerre circulent sur les champs de bataille ukrainiens. Pour la première fois, des photos du char de grenadiers BMP-55 - un modèle rare. Il s'agit en fait d'une modification ukrainienne du char soviétique T-55 en un véhicule blindé de combat d'infanterie.

Des images circulent depuis peu sur les réseaux sociaux. Elles auraient d'abord été publiées par le canal Telegram Military Informant. On ignore pour l'instant où et quand elles ont été prises. Les experts militaires du magazine The Warzone ont toutefois attesté de leur authenticité.

Sur les images, le véhicule semble à l'abandon, il est partiellement recouvert de neige et ne présente pas de dommages extérieurs. Reste à savoir s'il appartient encore aux Ukrainiens ou si les Russes s'en sont emparés. A l'arrière, l'inscription «M113» est peinte en bleu – une allusion au véhicule de transport de troupes américain du même nom, également utilisé en Ukraine.

Des T-55 transformés en BMP-55, le T-64 en BMP-64

Selon The Warzone, le BMP-55 a vu le jour dans l'atelier de réparation de chars de Kharkiv. Vers l'an 2000, on a commencé à y travailler à la transformation des T-55, obsolètes, en transporteurs d'infanterie modernes. On a retiré la tourelle, qui a cédé sa place à une cabine de transport de troupes sur le châssis. Le moteur et la transmission ont été déplacés vers l'avant pour permettre l'accès par une rampe à l'arrière.

L'énorme BMP-64 a connu une mue similaire à partir d'un T-64. Le «Azovets», comme on l'appelle, devait faire partie d'un projet apparenté pour des scénarios de combat urbain. Mais il a été détruit en 2024, et apparemment récupéré par les Russes.

D'après le fabricant, le BMP-55 devait pouvoir accueillir huit à dix soldats et être conduit par un équipage de trois personnes. Il disposait à l'origine d'une station d'armement télécommandée avec une mitrailleuse de 12,7 mm et d'un dispositif de lancement de missiles antichars. On peut encore le voir sur les photos, mais sans les missiles.

La production en série n'a jamais commencé

On aurait renforcé son blindage pour résister à des tirs frontaux de munitions de 25 à 30 mm. A l'arrière, il offrait une protection contre les projectiles de 14,5 mm, selon le fabricant. De plus, il bénéficie d'une couche de protection contre les mines.

Le BMP-55 était à l'origine destiné à l'exportation. De nombreux pays possèdent encore d'anciens T-55 qui pourraient être remis au goût du jour de la sorte. Néanmoins, selon les informations disponibles à ce stade, le projet en est resté à un prototype en 2009. Ni l'armée ukrainienne ni aucun autre pays n'a mis ce modèle en service.

Les images qui viennent d'être dévoilées soulèvent donc plusieurs questions: le véhicule provient-il d'une ancienne production? Ou est-ce qu'une nouvelle série a été lancée à cause du conflit? Aucune des deux théories n'a été officiellement confirmée.

Le principe de reconvertir d'anciens chars en véhicules de combat d'infanterie n'est pas nouveau. Israël a construit des modèles similaires avec l'Achzarit, et plus tard avec le Name. La Russie a également développé un concept avec le BMPT sur la base du T-72. Ils jouent, aujourd'hui, un rôle – minime certes – dans la guerre en Ukraine.

Adaptation française par Valentine Zenker