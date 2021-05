Blogs

Quel retour à quelle normalité?



Image: détourage de margoulin sur rts.ch/watson

Quel retour à quelle normalité?

Entre vaccins vaudois, manifestations pilotes et terrasses mouillées, vous allez reprendre votre vie d'avant. D'après les étoiles, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle.

Bélier ♈️ vous contemplez le monde avec les yeux de ceux qui savent qu'on ne reprend que ce qu'on avait laissé. La vie d'avant dans le monde d'après: vos frustrations d'hier seront vos déceptions de demain.

Et on ne pourra même plus utiliser l'excuse d'une période où «tout le monde est un peu en suspens. Non et puis, il faut être indulgent avec soi-même, on a eu une année compliquée. Franchement les vacances au Tessin, ça va un moment.»

Taureau ♉️, dans la même optique de retour à la «normale», une partie de votre âme est morte au moment où vous avez appris qu'un Selfie Hotel avait ouvert à Lausanne.

Dormir dans un studio photo quand on est photographe, c'est la précarité. Quand on est influenceur, c'est un concept.

Vous non plus, Gémeaux ♊️, vous n'en pouvez plus de cette société où l'on ne peut même plus lire trois lignes sans être interrompus par une

pub.

Les Cancer ♋️, vous êtes optimistes. Comme tout le monde, vous vous réjouissez d'avoir accès à cette piqûre magique qui rend tout plus facile. Mais assez parlé du Tour de Romandie.

Côté cœur, risque de ruptures le jeudi. Mais Uranus pourrait vous avoir une promotion vendredi. Concentrez-vous sur votre carrière, comme les attachiants.

Lion ♌️: Tout va bien, rien à signaler.

(Alors je sais, c'est pas hyper intéressant, mais il ne faut pas non plus écrire pour écrire. Votre semaine sera normale, voilà. On ne va pas en faire une tartine. Est-ce que vous avez déjà lu une bonne histoire qui commencent par «ils sont heureux et ont plein d'enfants et leurs semaines sont normales».

Non? Bon, ben voilà.



Mais parce qu'après on va dire «nianiania il m'a rien écrit sur ma semaine.»



BEN QUOI?! Elle est pas intéressante ta semaine Camille (Les Lion ont des têtes à s'appeler Camille et à se plaindre, non?), va demander à Mars si elle peut pas te LA REMBOURSER ta semaine, pendant que t'y es. Je vais pas écrire pour compenser.

Je suis pas payé au caractère.

Ni

à

la

ligne

😉.

Vierge ♍️, une image vaut mille mots. Votre semaine, en résumé:

😴👀🌧😵⏰😱🏃🏼‍♀️🥵📊💻🌇🍺 + retour dans un théâtre pour voir une pièce contemporaine + 🤯🤬🍺🍺🍺🍺🍺



Balance ♎️

Travail: si les emojis comptent comme des caractères, demandez à vous faire payer en caractère. A part ça, vous faites un super boulot ❤️.

Loisirs: vous trainez un peu trop sur des blogs où l'on pratique le self-love.

(Mais vous êtes super, hein ❤️.)

Les Scorpion ♏️ ne s'accouplent pas tous. C'est le cas du Buthus occitanus. Le mâle répand du sperme sur une pierre et fait faire des allers et retours au-dessus de la semence à la femelle qui s‘en imprègne.

Source: Midilibre.fr



Image: shutterstock / watson

Si vous êtes Sagittaire ♐️, symboles d’une grande puissance de travail (c'est Saturne et Wikipédia qui le disent), vous avez envie de bien faire cette semaine.

Pour la première fois depuis longtemps, vous n'allez pas vous contenter d'un timide «franchement, pas mal» lorsqu'on vous parlera du dernier film primé aux Oscars. Vous en avez marre d'espérer qu'il n'y ait pas d'autre question sur le sujet, que la conversation revienne à des références culturelles qui vous parlent, comme Friends, Joël Dicker ou Friends.

Problème? Nomadland («franchement pas mal») sort le 9 juin. D'ici-là, vous aurez abandonné l'idée de devenir une meilleure personne. Mais c'est l'intention qui compte, après tout.



Verseau ♒️ vous êtes très attentifs cette semaine. Vous avez par exemple noté que la parenthèse ouverte lors de l'horoscope des Lion n'avait jamais été refermée. Voilà qui est fait.)

C'est grâce à Pluton, qui s'aligne spécialement pour vous.

Et les Capricorne ♑️ d'ajouter: On peut donc dire que c'est une semaine «Pluton» sympa…

Si vous êtes Pierre Maudet, un peu ex-chômeur et totalement Poissons ♓️, la semaine s'annonce radieuse.

Vous êtes ENFIN détendu. Neptune en veut pour preuve cette barbe de baroudeur PLR (c'est à dire baroudeur, mais avec des habits chers et dans des endroits pas trop dangereux) fièrement arborée au 19h30:



Image: Capture d'écran à l'arrache, RTS.ch

Comme vous l'avez dit, vous allez pouvoir vous consacrer à votre nouvelle passion, l'intelligence artificielle.

L'occasion d'inventer des robot qui mentent? Qui se font offrir des voyages? Qui remplissent mal leurs déclarations d'impôts?



Tant de possibilités d'innover et de créer un monde d'après encore pire que celui d'avant.

