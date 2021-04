Blogs

Thomas Pesquet a certainement un truc à compenser



Image: Keyston / watson

Thomas Pesquet a certainement un truc à compenser

Pas besoin d'aller frimer avec sa grosse fusée pour lire dans les astres.

(On démarre tout de suite votre horoscope: après, il y a terrasse.)

Bélier ♈️, Bélier, Bélier… Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Vous êtes des cartésiens, certes. Mais l'heure est au printemps. À l'aventure. À se balader en ville, croiser quelqu'un, boire un café, «juste comme ça, parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. Vous, vous êtes allés au Tessin ou en Valais à Pâques?»

Bref, l'heure est à cette possibilité que justement tout soit possible. Un petit goût d'inconnu et d'incertitude que certains appellent le destin/le karma/le montant de vos acomptes d'impôts 2021.

Taureau ♉️, faites attention à vous. Saturne (et votre foie) vous conseillent de freiner le rythme, après cette semaine de réouverture des terrasses. Vous n'êtes pas obligés de vous la coller non plus tous les soirs. Non, parce que ça reste chouette les apéros à la maison.

Et le lendemain, c'est plus facile si le seul truc beurré de la soirée, c'était les flûtes.

Gémeaux ♊️ lâchez votre téléphone de temps en temps, mais après avoir lu cet article (faut pas déconner non plus). À chaque fois que vous vous dites «ces gens ont trop de temps libre», devant des challenges TikTok ou Instagram, n'oubliez pas que cela fait une heure que vous avez le temps de vous dire que ces gens ont trop de temps.

Cancer ♋️ inspirez-vous des Gémeaux et prenez le temps. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes, comme cette dame:

Image: Capture d'écran de crevard sur le site de 24 heures.

Et les Capricorne ♑️ d'ajouter: On peut dire que cette motarde monte vite au nez…

Si vous êtes aussi positifs que les Lion ♌️, vous allez passer une bonne semaine. Parce que vous croyez en vos projets, et c'est super.

Pluton, la Petite Ourse et Kevin – influenceur LinkedIn au chômage focus sur son avenir – abondent dans votre sens: «quand on veut, on peut.»

Après, assurez-vous que votre idée ne soit pas trop naze. Lancer une ligue de foot privée qui pue le pognon? Non, c'est naze.



Et les Vierge ♍️, avant que vous proposiez, ce n'est pas non plus une bonne idée d'envoyer Guy Parmelin tout seul pour négocier avec l'UE. Réfléchissez un peu avant de vous lancer.



Ah ben tiens, les Balance ♎️, j'ai une super idée de projet pour vous, qui allez pas mal glander cette semaine. Je le sais parce que Neptune et aussi parce que je suis Balance.

Donc, cette idée:

Indemniser convenablement les restaurateurs quand on est un Canton qui n'a pas touché à ses réserves faites début 2020. Réserves surtout destinées à atténuer le bénéfice 2019, et un peu en prévision du COVID.

Pas mal comme concept, d'autant plus si ce même Canton a fait (267 mais chuuut) 6 millions de bénéfice l'an dernier. Dommage que Pascal Broulis ne soit pas Balance.

Les Scorpion ♏️ sont retrouvés sous les pierres, dans les endroits arides, dans les vieux murs, mais quelques-uns préfèrent les habitations: ils peuvent se cacher sous les lits, les draps ou dans les couvertures.

Source: Wikipédia.

(Bonne nuit.)

image: Shutterstock/watson

Sagittaire ♐️, votre semaine s'annonce compliquée.

Après avoir suivi cette grève de la faim et du climat (ou inversement) tome I et tome II, vous culpabilisez.

Vous avez été un peu déçu par l'annonce d'une date de faim à cette grève de la fin (ou inversement). En effet, vous avez toujours trouvé que le réel intérêt de ces actions résidait dans LA question à suspense:

Tu penses qu'il/elle va mourir?

Les Verseau ♒️, vous n'êtes pas crédules. J'ai vérifié: Les astres et la page 1 des résultats de recherche Google sont claires à ce sujet. Alors pourquoi, vous partagez ce genre de memes?

Image: Pinterest qui l'a repompé d'Instagram.

Parce que personne n'aime être forcé à faire quelque chose. Sinon on n'utiliserait pas le verbe forcer, en fait.



Poissons ♓️, vous détesté être forcés de lire des memes mal orthographiés sur les Verseau.

Et qu'on vous le dise avec une faute d'orthografe.

Ou deu. Enfin, maintenant trois. Non mais après, c'est plus drôle.

..

…

À la semaine prauchaine.



Haha.

Désolé.



En vrai, ça devient peinible.

(Posez votre téléphone les Gémeaux maintenan.)

