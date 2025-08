Moderne et stylé, le MG S5 EV est un SUV familial. Image: Vearfilms

Cette voiture chinoise a tout pour séduire la Suisse

Avec le S5 EV, MG affine son offensive européenne: un SUV compact, 100% électrique, au style apaisé, bien fini et agréable à conduire. Et toujours des tarifs redoutables.

Les marques chinoises ne se contentent plus de proposer des modèles bon marché ou exotiques: elles visent désormais le cœur du marché européen. Et MG Motor, propriété du géant SAIC, y va à fond. Après le ZS EV, qui avait posé les premières pierres du renouveau MG en Europe, voici venir le tout nouveau S5 EV.

Le MG S5 EV a été conçu pour la clientèle européenne. Image: Vearfilms

Un SUV 100% électrique, taillé dès sa conception pour les attentes du Vieux Continent, Suisse comprise. A la clé, des progrès nets sur tous les fronts: style, finition, agrément de conduite, équipements. Et toujours une politique tarifaire plus qu’avenante.

Une silhouette plus sobre pour cette MG S5

Si les premiers SUV électriques chinois ne brillaient pas toujours par leur élégance, le S5 EV marque un vrai tournant stylistique. Les proportions sont équilibrées, les lignes plus douces, les angles moins marqués.

Galbes et nervures, le style a fait l'objet d'un travail en profondeur. Image: Vearfilms

Pas de révolution visuelle, mais un dessin consensuel, pensé pour plaire au plus grand nombre, ou du moins pour ne pas déplaire. Il n’en oublie pas pour autant de soigner son identité: signature lumineuse arrière proche de celle de la MG4, large logo MG sur le capot, ou encore une calandre et un bouclier avant qui évoquent, par touches subtiles, le roadster Cyberster.

Un air de famille subtile avec le reste de la gamme MG. Image: Vearfilms

Le S5 affiche ainsi un design cohérent, moderne, mais suffisamment discret pour se fondre naturellement dans le paysage européen.

À l’intérieur du MG S5, un net bond en avant

Là où certains concurrents chinois soufflent le chaud et le froid, le MG S5 surprend par la qualité de son habitacle. L’ambiance est volontairement épurée, presque zen. Les matériaux choisis, notamment la suédine sur certaines zones tactiles, valorisent l’ensemble.

Sobrieté et matériaux de qualité sont au programme de l'habitacle. Image: Vearfilms

La finition ne souffre pas la critique à ce niveau de prix et l’ergonomie a été pensée avec un certain bon sens: quelques boutons physiques pour la climatisation, un grand écran tactile central réactif, et un combiné d’instrumentation digitale personnalisable.

Ecran tactile pour les commandes secondaires et touches toujours physiques pour la climatisation. Image: Vearfilms

Reste que la navigation dans les menus demande un petit temps d’adaptation. Rien de rédhibitoire, mais on sent que la logique d’arborescence reste influencée par des habitudes venues d’Asie. Côté habitabilité, le MG S5 coche toutes les cases d’un bon SUV compact: beaucoup d’espace à l’avant comme à l’arrière, une banquette accueillante même si légèrement ferme, et un coffre dans la bonne moyenne du segment, avec un volume de 453 litres à 1441 litres banquette rabattue. De quoi répondre sans mal aux besoins d’un usage familial.

Une bonne habitabilité, à l'avant comme à l'arrière. Image: Vearfilms

Confort et rigueur sur la route

Techniquement, le MG S5 EV repose sur une évolution de la plateforme de la MG4, avec à la clé un train arrière multibras. Une architecture qui profite directement au comportement routier: le S5 se montre très stable, plus confortable et plus homogène que bon nombre de ses concurrents directs. L’amortissement privilégie le confort, mais sans sacrifier la tenue de route, et le châssis parvient à ménager un bon équilibre entre souplesse et rigueur.

Le compromis autour du châssis est judicieusement pensé. Image: Vearfilms

Le tout est renforcé par un poids raisonnablement contenu (environ 1800 kg), et par une insonorisation de haut vol. On ne parle pas ici d’un SUV dynamique ou sportif, ce n’est clairement pas son registre, mais d’un véhicule pensé pour avaler les kilomètres en toute sérénité. Le ressenti au volant est neutre, rassurant, avec une direction précise et un freinage bien calibré. Un bon compagnon du quotidien, y compris pour les trajets autoroutiers.

Un ensemble technique cohérent

Sous le capot, la version la plus puissante embarque un moteur électrique développant 231 ch et 350 Nm de couple, alimenté par une batterie de 64 kWh. De quoi propulser le S5 de 0 à 100 km/h en 6,3 secondes. Amplement suffisant pour les usages du quotidien. La consommation moyenne s’établit autour de 16 kWh/100 km, ce qui permet de viser environ 400 km d’autonomie en usage mixte. Sur autoroute, il faudra tabler plutôt sur 280 à 300 km, ce qui reste correct pour la catégorie.

Deux puissances sont proposées, 170 et 231 ch. Image: Vearfilms

Notons que l’entrée de gamme est constituée d’une batterie de 49 kWh et un moteur de 170 ch/250 Nm. La recharge rapide est possible jusqu’à 130 kW, avec un passage de 10 à 80% en 28 minutes, dans la bonne moyenne actuelle. Le système propose quatre niveaux de régénération, dont un mode «one pedal» efficace en ville. Bien vu.

Prix et garanties attractives pour le MG S5 EV

En Suisse, MG joue la carte de l’agressivité tarifaire, sans pour autant rogner sur l’équipement. Dès 29 990 francs suisses avec la petite batterie, et 36 490 francs pour la version haut de gamme, le S5 EV se positionne clairement en dessous des références européennes ou coréennes équivalentes. A ce prix-là, la dotation comprend notamment la conduite semi-autonome de niveau 2, un régulateur adaptatif, un maintien actif dans la voie et une foule d’aides à la conduite désormais indispensables. Le tout avec une calibration qui a clairement été pensée pour l’Europe, plus douce et plus naturelle que sur les premiers modèles MG.

MG connaît un développement à vitesse grand V en Suisse. Image: Vearfilms

Enfin, MG conserve son atout maître: une garantie de 7 ans ou 150 000 km, qui rassure et finit de convaincre les acheteurs encore hésitants face à une marque «nouvelle» sur le territoire. En Suisse, c’est l’importateur Astara qui pilote le développement de MG, avec des ambitions claires et un réseau en pleine expansion puisque la marque compte déjà une vingtaine de concessionnaires sur notre territoire. Sur les 6 premiers mois de l’année 1261 véhicules ont trouvé preneur, soit autant que des marques comme Citroën ou Honda.

