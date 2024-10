Sur le plan énergétique, mon comportement en matière de streaming n'est pas optimal. J'en suis consciente. Image: Shutterstock/généré avec ia

Je suis accro au streaming, mais j'essaie d'économiser de l'énergie

Je passe ma vie à éplucher tous les recoins d'Internet et pourtant je ne consomme pas tant d'énergie que ça au quotidien. La petite taille de mon appartement y est pour beaucoup.



Sabina Galbiati Suivez-moi

Je peux affirmer sans crainte de me tromper que je suis une vraie junkie! Bon, pas le type de junkie auquel vous pensez. Mais quand il s'agit de séries et de musique, rien ni personne ne m'arrête. La musique a pour moi l'effet d'une boisson énergétique les jours de fatigue. Dès que le son parvient à mes oreilles, je parviens soudain à démarrer mon moteur. En ce moment, je suis à fond sur la techno minimale. Et les séries, me direz-vous? En cette période de froid, il y a des jours où je pourrais me perdre toute la journée sur Internet. À l'exception des séries de téléréalité ultra débiles. Je préfère même regarder des vidéos de chats. Mais c'est évident: sur le plan énergétique, mon comportement en matière de streaming n'est pas optimal. J'en suis consciente.



Tout n'est pas noir ou blanc

Le streaming ne représente certes pas une grande proportion des dépenses d'énergie au sein du ménage, mais la consommation d'électricité des appareils multimédias dépasse désormais celle du lavage et du séchage. Cette électricité, nous ne la consommons évidemment pas pour écrire des e-mails, mais principalement via le streaming.

Pas question de renoncer. Point final.

Une part de désillusion s'est donc installée en moi, car mon comportement en matière de streaming est incontrôlable, du moins durant certaines périodes. Pas question que j'y renonce. Point final.



On ne peut pas donner la faute aux centres de données

Ce qui me surprend, c'est que ce ne sont pas les énormes centres de données, qui doivent être constamment refroidis, qui consomment le plus d'énergie lors du streaming. C'est plutôt la transmission des données et la télévision qui sont les plus gros mastodontes en matière de consommation. Heureusement, quelques astuces permettent de faire des économies.



Croyez-le ou non: nos téléviseurs consomment à peine la moitié de l'électricité utilisée pour le streaming vidéo. Plus l'appareil sur lequel nous regardons des films est petit, moins cela consomme d'électricité. U bon argument pour moi, car mon appartement est si petit qu'il n'y a pas de place pour y placer un gigantesque écran plat. Je passe donc mes soirées de binge watching avec mon ordinateur portable et une box externe. Et hop.



La 4K est dix fois plus gourmande

Mais l'ordinateur portable présente encore un autre avantage par rapport aux téléviseurs géants: il permet de baisser la qualité de lecture et de regarder la série en qualité standard plutôt qu'en Full HD ou même en Ultra HD (ou 4K). Ce qui consomme jusqu'à dix fois moins de données et permet d'économiser de l'énergie.

Parmi les (à peu près) 28 services de streaming auxquels je suis abonnée, j'ai donc choisi l'abonnement qui correspond, ce qui me permet d'économiser de l'argent, car la «mauvaise» qualité est forcément moins chère. Quelque chose que j'ai découvert en revanche: il est possible de désactiver la fonction HDR dans les paramètres des écrans de télévision et des ordinateurs portables. Pour simplifier, cette fonction fait mieux ressortir les contrastes et les détails. Si elle est désactivée, cela permettrait d'économiser jusqu'à 70% d'électricité. Encore un bon point. De toute façon, mes yeux de profane se fichent pas mal de la différence.



La technique utilisée pour obtenir les données dans son salon joue également un rôle. La fibre optique remporte la palme de la plus faible consommation d'énergie. Ce qui me va parfaitement. Et bien entendu, nous avons tout intérêt à ne pas regarder les vidéos sur notre smartphone via le réseau mobile, mais en ayant recours au Wi-Fi.



Rien ne vaut les bons vieux albums

Ce n'est que lorsque j'écoute de la musique que je ne parviens pas vraiment à passer en mode économique. Télécharger tous ces sons pour m'épargner le transfert de données ne sert pas à grand-chose si j'écoute en permanence de nouveaux morceaux. Finalement, mon comportement le plus «vert» a lieu quand je suis en déplacement, lorsque mes bons vieux albums enregistrés reprennent le dessus. Cela m'évite d'écouter mes chansons en streaming via le réseau mobile. Check! Et au moins, j'écoute ma musique sans vidéo. Avec les possibilités actuelles d'Internet, ce n'est pas toujours une évidence.



Finalement, je peux encore me taper sur l'épaule car je n'utilise pas d'énorme système audio à la maison. Dans l'ensemble, pour une accro au streaming, je ne m'en sors pas si mal, je pense. Mais pour être tout à fait honnête: quand je suis chez mon chéri, nous regardons bel et bien nos séries sur son énorme téléviseur à écran plat... et avec une chaîne stéréo externe. Mais au moins, nous sommes deux à prendre place sur le canapé.