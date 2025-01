Laver a 20°C? C'est la nouvelle tendance et je l'ai testée. Image: Shutterstock

Madame Energie

Laver la lessive à 20°C, beurk ou pas beurk?

Mon seuil de tolérance était jusque-là de laver mon linge à 30°C. Mais la rumeur autour du lavage à 20°C s'est depuis propagée à tout va sur les réseaux. Comme c'est la nouvelle manière de laver et que je suis Madame Energie, j'ai bien été forcée de m'y mettre à mon tour.



Sabina Galbiati Suivez-moi

Ce blog est un partenariat de contenu avec SuisseEnergie. Les articles sont rédigés par la journaliste indépendante Sabina Galbiati.

Je n’aurais jamais pensé qu’on puisse faire de la science avec la lessive. Mais c’est le cas. J’ai donc tout étudié sur le «lavage». Le résultat: des vêtements propres qui durent plus longtemps et, si le plan de lavage est respecté, une économie d'énergie d'environ 50%.



Peut-être vous souvenez-vous de mon défi pour économiser de l'électricité où je me donnais points. Pour laver à 30°C au lieu de 40°C, je m'attribuais 10 points. À l'époque, c'est-à-dire au début de mes études sur le lavage, j'en étais fière. Mais depuis que le lavage à 30°C est devenu la norme et que je n’ai presque plus besoin de laver à 40°C, cette nouvelle baisse correspond à une économie d'énergie d’environ 20% par lavage. Sans oublier que le cycle prend cinq minutes de moins.​

Une question de confiance...

Avant mes études en «sciences du lavage», j'avais toujours l'idée que les vêtements lavés à 30°C n'étaient pas totalement propres et qu'ils continueraient à sentir mauvais après le lavage. Mais en réalité, nos machines à laver et détergents sont si efficaces qu’ils nettoient même à basse température. Avec cette information, laver à 30°C est devenu beaucoup plus facile. Jusqu'à ce que je tombe sur tous ces articles en ligne sur le lavage à 20°C... et j'ai dû recommencer.



Les bases ou l’art du lavage à froid

Je me lance donc dans l’art du lavage à froid. Laver à 20°C au lieu de 40°C permet d’économiser environ 50 % d’énergie. En effet, c'est le fait de chauffer l'eau froide qui consomme la majeure partie de l'énergie. Mieux encore: l’eau plus froide préserve les tissus, ce qui allonge leur durée de vie.



Après mes premiers lavages de t-shirts, pantalons et chaussettes, je peux dire que les vêtements sont bel et bien frais.

Ce qu'il faut pour laver à 20°C

Une machine à laver avec un programme à 20°C ou un programme «lavage à froid»/«lavage délicat». Le programme pour la laine n’est pas adapté, car les vêtements ne sont pas suffisamment lavés​

Un détergent reconnu comme efficace à 15/20°C, ce qui est le cas de la plupart des détergents, et l'information figure sur l'emballage.



Des vêtements adaptés au lavage à 20°C, comme des vêtements légèrement sales ou avec de la sueur.

Quid des sous-vêtements et des linges de cuisine?

Je lave toujours les linges de cuisine, les chiffons et le linge en éponge à 60°C, conformément aux recommandations. Surtout parce que je partage la machine avec d’autres personnes. Si vous avez une machine à laver pour vous seul(e) et qu’il n’y a pas de personnes malades ou immunodéprimées à la maison, vous pouvez également laver la literie, les sous-vêtements et les chaussettes à 30°C, à condition que la saleté soit modérée. Pour les taches plus tenaces et les mauvaises odeurs, il est préférable de laver à 40°C.



Il existe d’ailleurs un excellent guide du «Forum du lavage» (en allemand). Vous pouvez simplement suivre les indications pour savoir comment laver le mieux possible chaque type de linge.



Place au test pratique

En théorie, tout cela semble fort logique. Ce qui ne fonctionne pas toujours chez moi, c’est que je n’ai souvent pas suffisamment de linge à laver pour le trier par température. Lancer une machine à 20°C à moitié pleine, puis une autre à 30°C, n’a aucun sens. Ce qui fait que je me retrouve souvent à lancer une seule machine pleine à 30°C.



Comme je partage la machine avec d’autres personnes, il est aussi recommandé de faire un lavage à 60°C avant celui à 20°C, ce qu’il faudrait également faire une à deux fois par mois pour des raisons d’hygiène de la machine. Là encore: je peux remplir la machine, mais est-ce que j’aurai ensuite suffisamment de linge pour un lavage à 20°C? Dans les faits, pas toujours. Je pense aussi qu’il n’est pas forcément judicieux de faire un lavage à 60°C juste pour pouvoir faire un lavage à 20°C après, ou vice versa.



Mais je sais que dans un foyer de quatre personnes, les montagnes de linge sont souvent bien différentes et la machine est toujours pleine.



Ce qui marche presque toujours

Au-delà des questions de températures, j'applique quelques astuces qui fonctionnent tout le temps. Par exemple, je fais l'impasse sur le prélavage et l’assouplissant. Je n’utilise le sèche-linge que pour sécher ma doudoune, une fois par an. Ce dernier consomme énormément d’énergie, car un seul cycle de séchage dans le sèche-linge consomme autant d’électricité qu’un lavage à 60°C.



Le programme Eco permet aussi d'économiser de l'énergie. Il fonctionne selon le même principe que le lave-vaisselle: un cycle plus long, mais à des températures plus basses



Les Suisses sèchent pour 232 millions

En Suisse, les foyers consomment 800 millions de kilowattheures d’électricité par an pour utiliser des sèche-linge. Avec un prix moyen de 29 centimes/kWh en 2025, cela représente une facture de 232 millions de francs.

Et vous, parvenez-vous à laver votre linge à basse température? Avez-vous d’autres astuces pour la lessive? Dites-le-nous dans les commentaires!