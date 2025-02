Image: Shutterstock

Quand changer ses appareils? Mon enquête après un apéro animé



Lors d'un apéro du Nouvel An, j'ai été très empruntée quand un ami a commencé à parler de son ancienne machine à laver et à se demander s’il devait la remplacer. Je dois donc une réponse à toutes les chaussettes qui disparaissent dans les machines à laver. Ainsi qu'à toi, cher Patrik.



Sabina Galbiati Suivez-moi

Partenariat avec SuisseEnergie



Ensemble pour un avenir énergétique durable! SuisseEnergie est le programme d'encouragement de l'Office fédéral de l'énergie et s'engage, par des mesures volontaires, à développer les énergies renouvelables et à optimiser l'efficacité énergétique. SuisseEnergie s'engage à atteindre les objectifs de la stratégie énergétique 2050 par le biais de la sensibilisation, de l'information, du conseil, de la formation et du perfectionnement ainsi que de l'assurance qualité



Vous trouverez de plus amples informations sur le programme d'encouragement SuisseEnergie sur



Il ne s'agit pas d'un contenu payant.





Tout commence de manière anodine. Un petit groupe de six amis se retrouve pour trinquer à la nouvelle année. J’en fais partie. Nous parlons de bonnes résolutions avortées, de nourriture pour oiseaux et de nos nouveaux loisirs. Mais au moment de commander la deuxième tournée, l’un de mes meilleurs amis aborde le sujet de sa machine à laver.



Je ne peux m’en prendre qu'à moi-même. Mon hobby du moment, c’est le tricot. D'ailleurs, je plaisante en disant que c’est fatigant, car je dois tricoter une tonne de vêtements pour remplir la machine en mode laine... pour des raisons d’efficacité énergétique, bien sûr.



Franchement, je n’en sais rien!

Et voilà que la discussion dévie sur la question de savoir s’il doit, en tant que papa de deux jeunes enfants, remplacer sa vieille machine à laver pour des raisons écologiques. Elle a déjà dix ou onze ans et commence à montrer des signes de faiblesse. «Toi qui écris sur des sujets en lien avec l'énergie, tu dois sûrement savoir», me lance-t-il. Evidemment, une amie enchaîne aussitôt et me demande ce qu’il en est de son aspirateur, qui va gentiment sur ses 15 ans.​

«Zut alors, pourquoi tout le monde pense que, parce que j'écris sur les économies d'énergie pour le chauffage ou la cuisine, je sais automatiquement quand il faut remplacer un appareil?»

Je prends une gorgée de vin blanc et me dis: «Zut alors, pourquoi tout le monde pense que, parce que j'écris sur les économies d'énergie pour le chauffage ou la cuisine, je sais automatiquement quand il faut remplacer un appareil?».

Je réponds alors: «Je n’en ai aucune idée, mais je peux faire des recherches et consacrer l’un de mes prochains articles à ce sujet.» Enthousiaste, l’un d’eux me demande alors si je prends aussi des commandes de... chaussettes en laine.



Voici votre réponse

Si les chaussettes sont encore en cours de tricot, j’ai résumé mes recherches sur la question des machines à laver et des aspirateurs dans la lettre ci-dessous.



Cher Patrik, chère Fränzi, vous m’avez bien eue. Après avoir passé environ trois heures à explorer l’immense décharge (surnom affectueux d’Internet), j’en ai eu assez. J’ai donc appelé un expert en efficacité énergétique des appareils auprès de l’Office fédéral de l’énergie.

En gros, il y a deux questions à se poser:



Au bout de combien d’années vaut-il mieux remplacer un appareil défectueux par un modèle plus économique et respectueux de l’environnement, plutôt que de le réparer?

Est-il plus judicieux d’utiliser un appareil le plus longtemps possible, ou faut-il remplacer les anciens appareils en état de marche parce que les nouveaux sont bien plus efficaces?

D’emblée, une chose est claire

La vérité d'il y a 10 ou 15 ans n'est plus la vérité d'aujourd’hui.

L’amélioration de l’efficacité énergétique concerne surtout les appareils très sollicités qui fonctionnent avec de la chaleur, du froid ou de l’eau, comme les machines à laver, sèche-linge, frigos, lave-vaisselle et fours.



Mais ces dernières années, ces appareils ont atteint un niveau d’efficacité difficile à surpasser. Pour ta machine à laver de 10 ou 11 ans, cher Patrik, cela signifie que tu devrais la remplacer pour des raisons écologiques et économiques uniquement si elle tombe en panne. Il en va de même pour les autres « gros consommateurs d’énergie».

La durabilité, c’est le nouveau vert

Si tu achètes une nouvelle machine à laver, assure-toi qu’elle soit réparable (en plus d’être énergétiquement efficace). Car l’objectif désormais est d’allonger la durée de vie des appareils en les rendant plus faciles à réparer et à recycler.



Etant donné que la fabrication, le transport et le recyclage de ces appareils consomment énormément de ressources, il vaut mieux les faire réparer plutôt que les remplacer avant une dizaine d’années. C’est là que mon avis diffère de ce que l’on trouve en ligne, où l’on raisonne souvent en termes économiques plutôt qu'écologiques.



Un doute? Faites appel à un expert!

Si tu hésites encore sur l’achat d’un nouvel appareil, contacte un service de conseil en énergie indépendant. Ces services existent dans de nombreuses communes, et bien sûr dans les villes et les cantons.



Quand les appareils deviennent des membres de la famille

Venons-en à toi, chère Fränzi, et ton aspirateur de 15 ans. C’est comme mon grille-pain de 18 ans et mon foehn de 20 ans: on les traite comme des membres de la famille. Ces appareils n’ont pas connu d’amélioration majeure en termes d’efficacité. Conclusion: continue à l’utiliser et, s’il tombe en panne, fais-le réparer gratuitement dans un Repair Café, tout comme un grille-pain, un foehn ou une machine à café.



D’ailleurs, à l’exception des téléviseurs, cela vaut aussi pour les appareils multimédias. Leur fabrication consomme tellement de ressources qu’il faut les garder le plus longtemps possible. En effet, pendant que nous les utilisons, ils consomment si peu d'énergie que toute amélioration de leur efficacité ne vaut pas un nouvel achat.



Bises et à bientôt pour l’apéro!

Sabina