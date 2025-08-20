en partie ensoleillé20°
«Une hausse symbolique» pour la MoonSwatch aux Etats-Unis

Donald Trump et sa taxe de 39% a rendu les nouvelle MoonSwatch plus onéreuse sur le marché américain.
Donald Trump a annoncé 39% de taxe douanière pour la Suisse. Swatch a infligé 12% pour son nouveau modèle MoonSwatch au pays de l'Oncle Sam.Image: Keystone / Swatch

Swatch ordonne la hausse du prix de cette montre aux Etats-Unis

Le nouveau modèle MoonSwatch a vu son prix prendre l'ascenseur aux Etats-Unis, pour répondre aux taxes douanières décrétées par Donald Trump. Swatch nous éclaire sur cette hausse qualifiée de «symbolique» et de «dernière minute».
20.08.2025, 11:4620.08.2025, 11:46
Sven Papaux
Sven Papaux
La nouvelle MoonSwatch Mission to Earthphase Moonshine gold est venue s'ajouter à la collection Bioceramic MoonSwatch. Lancée le 9 août, la petite dernière de Swatch était exclusivement disponible le jour de la pleine lune du mois d'août 2025. Une vente spéciale qui a bien sûr empilé les aficionados devant la brochette de boutiques sélectionnées à travers le monde.

Cette disponibilité limitée a rassemblé du monde devant les vitrines pour arracher leur précieuse montre. Mais aux Etats-Unis, les fidèles de la marque helvétique ont eu une petite surprise: une hausse de prix de dernière minute.

L'horlogerie suisse durement touchée par les taxes américaines

Le prix de la montre était fixé à 400 dollars. Mais l'annonce de Donald Trump et ses 39% de taxe douanière ont modifié les tarifs. En réponse, la firme dirigée par Nick Hayek s'est fendue d'une révision du prix.

Contacté par nos soins, Swatch évoque sa démarche:

«Donald Trump a déclaré une taxe de "dernière minute". Swatch a donc augmenté le prix de la MoonSwatch Mission to Earthphase Moonshine Gold de 12% aux Etats Unis»

C'est donc 50 dollars de plus sur l'ardoise du client américain désireux de mettre au poignet cette nouvelle montre, faisant passer l'objet à 450 dollars. A titre de comparaison, ce nouveau modèle coûte 350 francs dans nos contrées.

La nouvelle montre MoonSwatch Mission to Earthphase - Moonshine Gold.
Et voilà la montre qui a profité d'un petit bond de 12%. Image: Swatch

Mais pourquoi ce chiffre de 12%, ou pourquoi ne pas infliger une taxe égale à la pénalité formulée par le président américain?

Swatch préfère tempérer:

«C’est plutôt une hausse symbolique»

Si la marque horlogère assure ne pas vouloir trop augmenter les prix, ce n'est pas pour faire «trop souffrir la clientèle américaine suite aux décisions de Monsieur Trump», oppose la société horlogère.

Une hausse appliquée à toutes les marques du groupe?

Si Swatch est passé à l'action pour son nouveau modèle, cette taxe de 12% pourrait-elle s'appliquer à toutes les marques du Swatch Group à l'avenir, voire au présent?

«Si la taxe de 39% est maintenue, oui bien sûr que nous serons forcés d’adapter les prix»

A cela, la société horlogère évoque aussi le taux de change entre le franc suisse et le dollar américain. Si ce taux vient à être pire que maintenant, la direction pourrait revoir les tarifs outre-Atlantique, renseigne la communication du groupe par courriel.

