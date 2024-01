D'où viennent les Rois mages?

L’aîné des trois Rois mages remet un coffret rempli d’or à l’Enfant Jésus, sa couronne posée aux pieds du nouveau-né. Sur ce retable de 1493 de l’église St-Pierre et Paul, à Oberägeri, les Rois mages représentent les trois continents que sont l’Afrique, l’Asie et l’Europe. Cette représentation se retrouve également dans la mise en scène de la Nativité.

D’autres dimensions symboliques seront par la suite prêtées aux Rois mages, notamment eu égard à leur origine. Ainsi, leur tenue, leur couleur de peau et leur âge en font les représentants des trois continents alors connus : l’Afrique, l’Asie et l’Europe. Depuis le tournant du XVI e siècle, le christianisme veut que la présence de ces hommes, qui incarnaient l’humanité dans son ensemble, traduisait la volonté du monde entier de venir s’incliner devant Jésus.

Le chiffre trois est lui aussi crucial. Pour commencer, Matthieu évoque trois présents : les mages sont donc représentés au nombre de trois, chacun portant un objet. En outre, si le chiffre trois symbolise bien sûr la Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il représente aussi les trois vertus chrétiennes , à savoir la foi, l’espérance et la charité.

Sur cette mosaïque de la basilique Saint-Apollinaire-le-Neuf à Ravenne, on aperçoit trois mages portant le costume royal traditionnel iranien, reconnaissable à ses étoffes en brocart et ses pantalons à lacets. Chargés de leurs présents, ils se hâtent vers Jérusalem, où le «roi des Juifs» les attend.

«Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère; et, tombant à ses pieds, ils se proster­nèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents: de l’or, de l’encens et de la myrrhe»

«Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous proster­ner devant lui»

L’identité et l’histoire de ces trois visiteurs de marque, qui n’ont pas toujours été désignés comme des rois, mais furent aussi qualifiés de simples mages, de magiciens ou encore de sages, méritent d’être étudiées plus en détail. Leur représentation a également évolué au fil des siècles, reflétant l’époque dans laquelle elle s’inscrivait, ce jusqu’à aujourd’hui.

Trois personnages font toujours leur apparition en dernier dans les crèches de Noël: les Rois mages Gaspard, Melchior et Balthazar. Guidés par l’Etoile de Bethléem, ils apportent à Jésus leurs présents, à savoir de l’or, de la myrrhe et de l’encens. Ils n’arrivent à destination que le 6 janvier, soit à la fin des fêtes de Noël.

