en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Blogs
Watts On

La Leapmotor C10 4x4 est «un vrai bond technologique»

Leapmotor C10 4x4
Leapmotor présente une troisième variante de son C10: la 4x4.Image: Leapmotor
Watts On

Cette voiture chinoise est «un vrai bond technologique»: on a testé

Près de 600 chevaux, une architecture électrique 800 volts et un équipement complet pour moins de 40 000 francs? Le Leapmotor C10 4x4 affiche une ambition peu commune parmi les SUV électriques familiaux. Mature et taillé pour séduire un marché helvétique habitué à plus cher, le SUV sino-européen pourrait rebattre les cartes.
23.12.2025, 09:2723.12.2025, 09:27
Jérôme Marchon

Nous l’avions découvert l’an dernier: le C10 est le fer de lance du constructeur chinois Leapmotor, pilotée, rappelons-le, par Stellantis. Après la version deux roues motrices de 217 chevaux (ch), puis celle dotée d’un «range extender» thermique lui conférant près de 1000 kilomètres d’autonomie, voici donc la troisième variante du C10, la quatre roues motrices.

Leapmotor C10 4x4
Sur le C10 4x4, l'essentiel est invisible pour les yeux.Image: Leapmotor

L’ambition? Offrir plus qu'un simple déplacement électrique pratique et raisonnable.

Que reste-t-il aux premiums?

Si, en apparence, rien ne permet de distinguer les différentes versions du C10, il en est tout autrement sous le capot. Pour le C10 4x4, Leapmotor surprend avec un choix technique inédit à ce niveau de prix, une architecture électrique 800 volts. Le bénéfice est concret: un refroidissement plus efficient et donc moins de pertes thermiques, ainsi que des recharges accélérées.

Un vrai bond technologique qui démontre l’ambition et le sérieux de Leapmotor, l’audace d’un constructeur émergent – on peut même parler de start-up – qui se permet les outils jusqu’ici réservés aux marques premium.

Leapmotor C10 4x4
Un moteur sur le train avant et un second sur le train arrière. Résultat, près de 600 ch et 720 Nm.Image: Leapmotor

La batterie LFP de 81,9 kWh alimente deux moteurs d’une puissance totale de 440 kW (598 ch) et 720 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h est annoncé à 4 secondes et la vitesse de pointe culmine à 190 km/h. Des valeurs pour épater la galerie? Pas seulement: en mode Sport, le C10 décolle avec une aisance étonnante à chaque pression sur l’accélérateur compte tenu de ses 2,2 tonnes à vide.

Leapmotor C10 4x4
SUV familial au gros coeur.Image: Leapmotor

En conduite apaisée, il redevient docile, feutré, sans jamais masquer le potentiel qui sommeille sous la pédale. Et en plus de délivrer des accélérations brutales, le C10 4x4 sait aussi tourner lorsque l’asphalte se fait plus tortueux. Que demander de plus?

Ce graphique ne va pas plaire aux piétons en Suisse

Jouer sur la prudence

Avec une consommation annoncée de 20,5 kWh/100 km, le C10 4x4 permet d’entrevoir une autonomie de l’ordre de 450 km (WLTP). La marque nous avait par ailleurs étonné avec des données officielles de consommation plus pessimistes que la réalité à l’usage sur le C10 propulsion: gageons qu’il en soit de même sur le 4x4! Quoi qu’il en soit, l’autonomie offerte est parfaitement cohérente avec l’usage familial visé, les trajets mixtes et les déplacements autoroutiers plus longs y compris.

Leapmotor C10 4x4
Les trajets quotidiens comme les escapades plus lointaines sont largement à la portée du Leapmotor C10 4x4.Image: Leapmotor

Etonnamment, côté recharge, Leapmotor annonce 180 kW en pointe sur chargeur rapide. Pour une architecture 800 V c’est peu, disons-le. Du moins, sur le papier. Et ce, d’autant plus que le constructeur annonce 20 minutes nécessaires pour passer de 30 à 80% de charge, là où l’usance admise mesure le temps de 20 à 80%. Il conviendra d’en juger lors d’un essai plus approfondi, mais la marque semble jouer la prudence.

Apprendre de ses erreurs

A l’instar de l’extérieur, l’intérieur n’évolue pas. Ou ce qui change n’est pas visible au premier coup d’œil. Les imperfections relevées précédemment sur l’interface d’info-divertissement ont été corrigées: raccourcis et commandes de climatisation plus facilement accessibles, navigation dans les menus plus intuitive et alertes sonores enfin moins intrusives. L’interface demande toutefois quelques minutes pour en apprivoiser l’essentiel, surtout que la traduction en français de certaines commandes est plutôt fantaisiste.

Leapmotor C10 4x4
Le système d'info-divertissement a reçu quelques améliorations bienvenues.Image: Leapmotor

Pour le reste, l’ambiance intérieure – disponible au choix en noir ou brun cognac – fait toujours mouche par sa sobriété, avec deux écrans d’excellente qualité (instrumentation et info-divertissement) et des matériaux qualitatifs.

Leapmotor C10 4x4
Un intérieur de belle facture.Image: Leapmotor

Côté habitabilité, point de changements également, si ce n’est un coffre amputé de quelques litres, de 370 (contre 435) à 1410 l. de capacité. On regrettera aussi toujours l’absence de réglage lombaire sur les sièges avant, il est vrai, une mise à jour de software ne suffit pas dans ce domaine.

Leapmotor C10 4x4
Privilégiant le confort des passagers arrière, le coffre du C10 figure dans la fourchette basse de la catégorie.Image: Leapmotor
Voici où l'alcool au volant tue le plus: un canton romand se distingue

Maîtrise et brutalité

Avec ses près de 600 ch, le Leapmotor C10 ne joue pas seulement la carte de la brutalité. Mieux, le châssis fait montre d’une belle maîtrise: il absorbe les irrégularités avec sérieux, se montre stable en toute circonstance et digère sans sourciller l’avalanche de puissance et de couple lors des fortes sollicitations. Il est vrai que les sorciers italiens du groupe Stellantis se sont aussi penchés sur son berceau pour parfaire la recette.

Leapmotor C10 4x4
Un comportement typé plus confort que sport, mais souverain en toutes circonstances.Image: Leapmotor

Vocation familiale oblige, la direction apparaît cependant trop légère en mode Confort pour un bon ressenti de la chaussée. Le constat s’améliore en mode Sport, mais reste en retrait par rapport aux meilleures références. Cela n’altère toutefois pas outre mesure l’agrément général, déjà très élevé.

Tout est inclus, sauf...

Pour ne rien gâcher, un coup d’œil sur la liste des tarifs nous informe qu’une seule option est disponible: le coloris, facturé 800 francs, au choix parmi quatre autres teintes autres que le vert d’origine (gratuit). Pour le reste, tout est inclus, y compris les aides à la conduite, la sellerie cuir, les sièges chauffants et ventilés, ou encore les jantes de 20 pouces. Avec un tarif de base de 39 900 francs, plus qu’un rapport prix/équipement/prestations alléchant, le Leapmotor C10 4x4 est à lui seul un manifeste.

Leapmotor C10 4x4
Le C10 brille par une cohérence d'ensemble épatante.Image: Leapmotor
VW présente une nouvelle version d'un van iconique

D’une étonnante maturité pour une marque encore jeune, le C10 est une proposition cohérente, ambitieuse et techniquement solide. Semblant vouloir déranger l’ordre établi, il se donne les moyens de sa politique avec une assurance inattendue. Peu, et j’en fais partie, n’attendaient pas Leapmotor à ce niveau si vite, ce qui rend ce C10 encore plus intéressant!

A propos de l'auteur

Jérôme Marchon est...

... un fan passionné de voitures depuis son plus jeune âge. Sa carrière professionnelle a pourtant commencé dans la finance. En parallèle de celle-ci, il contribue à créer un blog sur l'automobile, avant de fonder sa propre page, avant de prendre le poste de rédacteur en chef de la «Revue automobile». Depuis 2018, il travaille en tant qu'indépendant et écrit pour différents médias automobiles et généraux (print et web), en Suisse comme à l'étranger. Jérôme Marchon travaille également comme traducteur et conseiller en contenu rédactionnel pour des événements automobiles et des constructeurs automobiles.

Jérôme Marchon
Image: zvg
Plus d'articles sur les voitures
Voici qui possède les voitures les plus chères de Suisse
2
Voici qui possède les voitures les plus chères de Suisse
Le monstre d'Elon Musk n'est pas près de rouler en Suisse
1
Le monstre d'Elon Musk n'est pas près de rouler en Suisse
Le Range Rover P550e, le roi de la sobriété
2
Le Range Rover P550e, le roi de la sobriété
de Jerome Marchon
Musk n'aurait pas dû se moquer de ces voitures chinoises
Musk n'aurait pas dû se moquer de ces voitures chinoises
de Oliver Wietlisbach
Thèmes
Les policiers romands porteront le même uniforme
1 / 15
Les policiers romands porteront le même uniforme

La police vaudoise
source: clcpc
partager sur Facebookpartager sur X
En Chine, des capots de voitures sont utilisés comme aquariums.
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici pourquoi les Genevois ont une passion pour les marmites
En décembre 1602, le duc de Savoie tenta un coup de force contre la cité de Genève, mais l’attaque échoua et la ville acquit définitivement son indépendance. La ville fête ce week-end cette victoire devenue une légende. Récit.
Dans la nuit du 12 décembre 1602, Genève connut des heures tourmentées. Les Savoyards attaquèrent la cité avec quelques milliers d’hommes et leur avant-garde avait déjà franchi les remparts à l’aide d’échelles lorsque l’alerte fut donnée. Il était prévu que les premiers soldats ouvrent les portes de la ville au gros des troupes, mais ils n’y parvinrent jamais.
L’article