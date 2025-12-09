A partir de 2026, l'ID Buzz Cargo sera proposé avec 25 centimètres d’espace supplémentaire entre les roues.. Image: imago-images.de

VW présente une nouvelle version d'un van iconique

Volkswagen élargit son offre d'utilitaires électriques avec une version longue de l’ID Buzz Cargo. Celle-ci doit arriver sur le marché en 2026 et offrir 490 km d’autonomie.

Christopher Clausen / t-online

Un article de

Il y a 75 ans, le premier bus Volkswagen sortait d’usine. En 2025, VW a donc placé son année sous le signe de son modèle emblématique de van, le T1 et ses déclinaisons.

Pour cet anniversaire, le constructeur propose non seulement des modèles spéciaux, mais annonce aussi une nouvelle version du bus VW électrique aux courbes rétro, l’ID Buzz pour l'an prochain.

Car en plus des versions monospace, VW propose aussi une variante utilitaire de son bus VW électrique, que le constructeur allemand appelle Cargo.

Jusqu'ici, seule une version à empattement normal était disponible, alors que le minibus pour passagers existait également en une version 25 centimètres plus. Pour l’heure, on sait que la grande batterie de 86 kWh sera utilisée pour ce nouveau modèle.

Une autonomie plus grande = un prix plus élevé

Le site Electrive estime que l’autonomie du Cargo rallongé pourrait passer de 461km actuellement à environ 490km. Pour le prix, on peut s’attendre à une augmentation similaire à celle de la version longue du modèle privé, soit environ 1500 francs hors taxes en plus.

Le prix du grand ID Buzz Cargo débuterait donc juste en dessous des 50 000 euros. L’espace de chargement exact et la capacité utile qui seront proposés restent toutefois incertains.

Pour cette version grande de l’ID Buzz Cargo, le prix catalogue officiel en Suisse annoncé pour 2026, n’a pas encore été publié. La variante électrique «normale» du bus VW (empattement de 2988 mm) est quant à elle proposée à partir de 62 000 francs.

Tout comme son jumeau privé, l’ID Buzz Cargo reprend une esthétique rétro inspirée des anciens bus VW d'antant, tout en intégrant une technologie moderne.

L’habitacle est équipé en série de trois sièges, et le poste de conduite, ainsi que les matériaux utilisés, sont plus rudimentaires que la version monospace.

Dans sa version actuelle à empattement standard, il offre un volume de chargement de 3900 litres et un poids total autorisé de trois tonnes, dont 750 kg de charge utile.

Traduit de l'allemand par Joel Espi