On a testé le vaisseau électrique de Volvo et on est impressionnés

Oubliez tout ce que vous savez sur l'automobile traditionnelle. Avec sa nouvelle ES90, Volvo ne propose pas simplement un modèle électrique de plus: en s’associant avec le leader des processeurs graphiques Nvidia, le constructeur suédois propose un véritable ordinateur sur roues doublé d’une vraie alternative aux SUV en termes de design.

Après des années de domination du SUV sur le marché automobile mondial, Volvo propose une alternative intéressante avec sa nouvelle ES90.

Ce grand vaisseau électrique mise sur la technologie 800 volts, un partenariat avec Nvidia et un design hybride entre berline, fastback et SUV pour s’imposer au sommet de la gamme du constructeur suédois.

Si le style en impose, c'est surtout sous la robe que réside l'innovation. Image: Volvo

Une technologie de pointe

Ne nous y trompons pas: l'ES90 est avant tout un ordinateur roulant dopé à l'intelligence artificielle et équipé d'une configuration double Nvidia DRIVE AGX Orin. Capacités de calcul? Plus de 500 trillions d'opérations par seconde.

Pour mettre cela en perspective, c'est huit fois plus que les performances des modèles précédents de la marque, pourtant déjà pas en reste.

La technologie s'habille d'une robe sobre et moderne. Image: Volvo

Anders Bell, Chief Engineering and Technology Officer chez Volvo Cars, explique:

«Cela en fait le véhicule le plus puissant jamais conçu par Volvo en termes de capacité de Core Computing.»

Car cette puissance colossale alimente un arsenal technologique impressionnant, dont un système pionnier de compréhension du conducteur en temps réel ou encore la gestion avancée de la batterie.

Le darwinisme selon Volvo

Volvo Cars promet que l'ES90 sera capable de s'améliorer et d'évoluer tout au long de son cycle de vie grâce à des mises à jour Over The Air, exactement comme un smartphone. De quoi rendre le véhicule plus performant et plus sûr dans deux ans qu'au jour de sa livraison.

La voiture peut même collecter et analyser en temps réel des données sur la route et les transmettre, avec votre autorisation préalable, aux ingénieurs de Volvo, permettant ainsi d'améliorer les fonctions de sécurité plus rapidement.

L'arsenal technologique se pilote au moyen d'une unique tablette centrale. Image: Volvo

Outre la détection des signes de fatigue ou de distraction chez le conducteur, le système de compréhension va jusqu’à repérer d’infimes mouvements des occupants, comme la respiration d'un enfant, pour éviter tout oubli accidentel d’un bébé dans le véhicule.

Dites non à la fatigue du SUV

Au-delà de sa dimension technologique, l'ES90 incarne un pari sur l'évolution des goûts automobiles. Après des années de domination du SUV, qui représentent l'écrasante majorité des ventes mondiales automobiles (y compris pour Volvo), le constructeur suédois mise sur une cette lassitude croissante face à l'omniprésence de ce format. Le constructeur explique:

«L'ES90 combine l'élégance raffinée d'une berline, la flexibilité d'un modèle à hayon ainsi que l'espace et la garde au sol légèrement surélevée d'un SUV.»

Cette approche vise à offrir une alternative tout en conservant certains des avantages pratiques des SUV.

Berline, certes, mais aspects pratiques préservés grâce notamment au hayon qui s'ouvre sur une malle de 446 à 1427 l. de capacité. Image: Volvo

Malgré ses 5 mètres de long pour 1,55m de haut, la voiture bénéficie d’un aérodynamisme soigné: son coefficient de traînée de 0,25 constitue un record pour Volvo; un impératif pour maximiser l'autonomie sur un véhicule électrique.

Volvo, constructeur branché

L'ES90 devient le sixième modèle entièrement électrique de Volvo. Après avoir vendu plus d'un million de plug-in hybrides, la marque poursuit donc son virage vers le tout à l’EV avec l'ambition de ne plus vendre que ce type de véhicules d'ici 2030, avant d'atteindre la neutralité carbone vers 2040.

Dans ce but, la berline intègre 29% d’aluminium et 18% d'acier recyclés, ainsi que 16% de polymères et matériaux biosourcés.

Outre sa propulsion zéro émission, l'ES90 embarque nombres de matériaux recyclés et biosourcés. Image: Volvo

Elle est également équipée d'un «passeport batterie» basé sur la technologie blockchain, qui trace les matières premières critiques et affiche l'empreinte carbone du pack de batteries.

800 volts: la révolution de la recharge

L'ES90 promet jusqu'à 700 km d'autonomie en cycle WLTP avec sa batterie de 106kWh pour les versions Twin à quatre roues motrices, et 650km pour la version Single Extended Range à propulsion avec sa batterie de 92kWh.

Mais c'est surtout la vitesse de recharge qui impressionne: sur une borne rapide de 350kW, il suffit de 10 minutes pour récupérer 300km d'autonomie, et seulement 20 à 22 minutes pour passer de 10 à 80% de charge.

La Volvo ES90 repose sur une architecture 800 volts, pour des recharges éclair. Image: Volvo

Une performance permise par l’adoption de la technologie 800 volts, une première pour la marque. Cette architecture permet d'atteindre plus de puissance et une efficacité accrue avec la même quantité d'électricité tout en générant moins de chaleur.

2 batteries et 3 niveaux de puissance pour l'ES90. Image: Volvo

Un intérieur smart

L'écran central de 14,5 pouces bénéficie de la plateforme Snapdragon Cockpit de Qualcomm Technologies, un système ultra-rapide et compatible 5G. Google Maps, Assistant et le Play Store sont intégrés, tandis que la connectivité sans fil Apple CarPlay et Android Auto complètent l'offre.

Un second écran de 9 pouces et un affichage tête haute présentent les informations essentielles au conducteur.

Sobre et technologique, le cockpit arbore un style zen tout scandinave. Image: Volvo

L'empattement généreux de 3,10 mètres offre un espace remarquable aux jambes des passagers arrière, dont les sièges peuvent être inclinés électriquement de 28 à 33 degrés.

Le système audio Bowers & Wilkins haut de gamme avec ses 25 haut-parleurs et 1610 watts promet une expérience sonore immersive avec le son spatial Dolby Atmos, incluant un mode spécial reproduisant l'acoustique des légendaires studios Abbey Road de Londres.

Espace généreux et sièges réglables pour les passagers arrière. Image: Volvo

L’habitacle est équipé d'un système avancé de purification de l'air certifié adapté aux personnes asthmatiques et allergiques, capable d'empêcher jusqu'à 95% des particules nocives d’y pénétrer.

Le coffre offre un volume de 446l, extensible à 1427l en rabattant les sièges arrière, complété par un frunk (le coffre avant) de 22 litres pour ranger les câbles de recharge.

Gamme et tarifs

L'ES90 devient le nouveau porte-étendard électrique de Volvo aux côtés de l'EX90, son alter ego surélevé. Il marque le retour des Suédois dans le segment des grandes berlines premium après neuf ans d’absence, en misant sur son arsenal technologique et sécuritaire pour s’imposer face à ses rivales germaniques.

Avec un tarif débutant à CHF 73 700.-, trois motorisations sont proposées en Suisse: la Single Extended Range à propulsion de 333ch développant 480Nm, capable d'atteindre 100km/h en 6,9 secondes; la Twin à quatre roues motrices de 449ch et 670Nm, abattant le 0 à 100km/h en 5,4 secondes; et la Twin Performance de 680ch et 870Nm, capable de réaliser l'exercice en 4 secondes. Toutes sont limitées à 180 km/h.

Volvo réinvestit le segment des grandes berlines premium avec l'ES90. Image: Volvo

