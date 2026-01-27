en partie ensoleillé-1°
DE | FR
burger
Blogs
Watts On

La Volvo ES90 est un bijou de technologie: on a testé

Volvo ES90
Dans la foulée du SUV EX90, Volvo lance sa berline électrique, l'ES90.Image: Volvo
Watts On

On a testé le vaisseau électrique de Volvo et on est impressionnés

Oubliez tout ce que vous savez sur l'automobile traditionnelle. Avec sa nouvelle ES90, Volvo ne propose pas simplement un modèle électrique de plus: en s’associant avec le leader des processeurs graphiques Nvidia, le constructeur suédois propose un véritable ordinateur sur roues doublé d’une vraie alternative aux SUV en termes de design.
27.01.2026, 09:3127.01.2026, 09:31
Jerome Marchon
Jerome Marchon

Après des années de domination du SUV sur le marché automobile mondial, Volvo propose une alternative intéressante avec sa nouvelle ES90.

Ce grand vaisseau électrique mise sur la technologie 800 volts, un partenariat avec Nvidia et un design hybride entre berline, fastback et SUV pour s’imposer au sommet de la gamme du constructeur suédois.

Volvo ES90
Si le style en impose, c'est surtout sous la robe que réside l'innovation.Image: Volvo

Une technologie de pointe

Ne nous y trompons pas: l'ES90 est avant tout un ordinateur roulant dopé à l'intelligence artificielle et équipé d'une configuration double Nvidia DRIVE AGX Orin. Capacités de calcul? Plus de 500 trillions d'opérations par seconde.

Watts On
On a testé le SUV électrique d'Alpine et on adore

Pour mettre cela en perspective, c'est huit fois plus que les performances des modèles précédents de la marque, pourtant déjà pas en reste.

Volvo ES90
La technologie s'habille d'une robe sobre et moderne.Image: Volvo

Anders Bell, Chief Engineering and Technology Officer chez Volvo Cars, explique:

«Cela en fait le véhicule le plus puissant jamais conçu par Volvo en termes de capacité de Core Computing.»

Car cette puissance colossale alimente un arsenal technologique impressionnant, dont un système pionnier de compréhension du conducteur en temps réel ou encore la gestion avancée de la batterie.

Le darwinisme selon Volvo

Volvo Cars promet que l'ES90 sera capable de s'améliorer et d'évoluer tout au long de son cycle de vie grâce à des mises à jour Over The Air, exactement comme un smartphone. De quoi rendre le véhicule plus performant et plus sûr dans deux ans qu'au jour de sa livraison.

Watts On
Cette voiture chinoise est «un vrai bond technologique»: on a testé

La voiture peut même collecter et analyser en temps réel des données sur la route et les transmettre, avec votre autorisation préalable, aux ingénieurs de Volvo, permettant ainsi d'améliorer les fonctions de sécurité plus rapidement.

Volvo ES90
L'arsenal technologique se pilote au moyen d'une unique tablette centrale.Image: Volvo

Outre la détection des signes de fatigue ou de distraction chez le conducteur, le système de compréhension va jusqu’à repérer d’infimes mouvements des occupants, comme la respiration d'un enfant, pour éviter tout oubli accidentel d’un bébé dans le véhicule.

Dites non à la fatigue du SUV

Au-delà de sa dimension technologique, l'ES90 incarne un pari sur l'évolution des goûts automobiles. Après des années de domination du SUV, qui représentent l'écrasante majorité des ventes mondiales automobiles (y compris pour Volvo), le constructeur suédois mise sur une cette lassitude croissante face à l'omniprésence de ce format. Le constructeur explique:

«L'ES90 combine l'élégance raffinée d'une berline, la flexibilité d'un modèle à hayon ainsi que l'espace et la garde au sol légèrement surélevée d'un SUV.»

Cette approche vise à offrir une alternative tout en conservant certains des avantages pratiques des SUV.

Volvo ES90
Berline, certes, mais aspects pratiques préservés grâce notamment au hayon qui s'ouvre sur une malle de 446 à 1427 l. de capacité.Image: Volvo

Malgré ses 5 mètres de long pour 1,55m de haut, la voiture bénéficie d’un aérodynamisme soigné: son coefficient de traînée de 0,25 constitue un record pour Volvo; un impératif pour maximiser l'autonomie sur un véhicule électrique.

Volvo, constructeur branché

L'ES90 devient le sixième modèle entièrement électrique de Volvo. Après avoir vendu plus d'un million de plug-in hybrides, la marque poursuit donc son virage vers le tout à l’EV avec l'ambition de ne plus vendre que ce type de véhicules d'ici 2030, avant d'atteindre la neutralité carbone vers 2040.

Watts On
Cette voiture chinoise offre un rapport qualité-prix dingue: on a testé

Dans ce but, la berline intègre 29% d’aluminium et 18% d'acier recyclés, ainsi que 16% de polymères et matériaux biosourcés.

Volvo ES90
Outre sa propulsion zéro émission, l'ES90 embarque nombres de matériaux recyclés et biosourcés.Image: Volvo

Elle est également équipée d'un «passeport batterie» basé sur la technologie blockchain, qui trace les matières premières critiques et affiche l'empreinte carbone du pack de batteries.

800 volts: la révolution de la recharge

L'ES90 promet jusqu'à 700 km d'autonomie en cycle WLTP avec sa batterie de 106kWh pour les versions Twin à quatre roues motrices, et 650km pour la version Single Extended Range à propulsion avec sa batterie de 92kWh.

Mais c'est surtout la vitesse de recharge qui impressionne: sur une borne rapide de 350kW, il suffit de 10 minutes pour récupérer 300km d'autonomie, et seulement 20 à 22 minutes pour passer de 10 à 80% de charge.

Volvo ES90
La Volvo ES90 repose sur une architecture 800 volts, pour des recharges éclair.Image: Volvo

Une performance permise par l’adoption de la technologie 800 volts, une première pour la marque. Cette architecture permet d'atteindre plus de puissance et une efficacité accrue avec la même quantité d'électricité tout en générant moins de chaleur.

Volvo ES90
2 batteries et 3 niveaux de puissance pour l'ES90.Image: Volvo

Un intérieur smart

L'écran central de 14,5 pouces bénéficie de la plateforme Snapdragon Cockpit de Qualcomm Technologies, un système ultra-rapide et compatible 5G. Google Maps, Assistant et le Play Store sont intégrés, tandis que la connectivité sans fil Apple CarPlay et Android Auto complètent l'offre.

Watts On
Renault fait tout juste avec sa nouvelle Twingo

Un second écran de 9 pouces et un affichage tête haute présentent les informations essentielles au conducteur.

Volvo ES90
Sobre et technologique, le cockpit arbore un style zen tout scandinave.Image: Volvo

L'empattement généreux de 3,10 mètres offre un espace remarquable aux jambes des passagers arrière, dont les sièges peuvent être inclinés électriquement de 28 à 33 degrés.

Le système audio Bowers & Wilkins haut de gamme avec ses 25 haut-parleurs et 1610 watts promet une expérience sonore immersive avec le son spatial Dolby Atmos, incluant un mode spécial reproduisant l'acoustique des légendaires studios Abbey Road de Londres.

Volvo ES90
Espace généreux et sièges réglables pour les passagers arrière.Image: Volvo

L’habitacle est équipé d'un système avancé de purification de l'air certifié adapté aux personnes asthmatiques et allergiques, capable d'empêcher jusqu'à 95% des particules nocives d’y pénétrer.

Watts On
Nissan relance sa mythique citadine

Le coffre offre un volume de 446l, extensible à 1427l en rabattant les sièges arrière, complété par un frunk (le coffre avant) de 22 litres pour ranger les câbles de recharge.

Gamme et tarifs

L'ES90 devient le nouveau porte-étendard électrique de Volvo aux côtés de l'EX90, son alter ego surélevé. Il marque le retour des Suédois dans le segment des grandes berlines premium après neuf ans d’absence, en misant sur son arsenal technologique et sécuritaire pour s’imposer face à ses rivales germaniques.

Avec un tarif débutant à CHF 73 700.-, trois motorisations sont proposées en Suisse: la Single Extended Range à propulsion de 333ch développant 480Nm, capable d'atteindre 100km/h en 6,9 secondes; la Twin à quatre roues motrices de 449ch et 670Nm, abattant le 0 à 100km/h en 5,4 secondes; et la Twin Performance de 680ch et 870Nm, capable de réaliser l'exercice en 4 secondes. Toutes sont limitées à 180 km/h.

Volvo ES90
Volvo réinvestit le segment des grandes berlines premium avec l'ES90.Image: Volvo

A propos de l'auteur:

Image
Image: dr
Jérôme Marchon est...

... un fan passionné de voitures depuis son plus jeune âge. Sa carrière professionnelle a pourtant commencé dans la finance. En parallèle de celle-ci, il contribue à créer un blog sur l'automobile, avant de fonder sa propre page, avant de prendre le poste de rédacteur en chef de la «Revue automobile». Depuis 2018, il travaille en tant qu'indépendant et écrit pour différents médias automobiles et généraux (print et web), en Suisse comme à l'étranger. Jérôme Marchon travaille également comme traducteur et conseiller en contenu rédactionnel pour des événements automobiles et des constructeurs automobiles.

Davantage de sujets Watts on? Par ici
Histoire de l’électromobilité: de 1859 à 1929, l’ère des pionniers
Histoire de l’électromobilité: de 1859 à 1929, l’ère des pionniers
de Jerome Marchon
Tout est dans l’emballage: on a testé l’Audi Q4 e-tron 50 Quattro
Tout est dans l’emballage: on a testé l’Audi Q4 e-tron 50 Quattro
de Jerome Marchon
Voitures électriques: Est-ce LA solution?
1
Voitures électriques: Est-ce LA solution?
de Jerome Marchon
L’hybride familiale: on a testé la Peugeot 308 GT SW PHEV
L’hybride familiale: on a testé la Peugeot 308 GT SW PHEV
de Jerome Marchon
Les voitures hybrides rechargeables sont-elles critiquées à tort?
3
Les voitures hybrides rechargeables sont-elles critiquées à tort?
de Jerome Marchon
D'une pierre, deux coups: on a testé la Mazda 2 Hybrid
D'une pierre, deux coups: on a testé la Mazda 2 Hybrid
de Jerome Marchon
Thèmes
23 voitures complètement folles repérées à Dubaï
1 / 25
23 voitures complètement folles repérées à Dubaï
23 voitures complètement folles que j'ai repérées à Dubaï
partager sur Facebookpartager sur X
Des voitures «sapin de Noël»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
On a testé le vaisseau électrique de Volvo et on est impressionnés
Oubliez tout ce que vous savez sur l'automobile traditionnelle. Avec sa nouvelle ES90, Volvo ne propose pas simplement un modèle électrique de plus: en s’associant avec le leader des processeurs graphiques Nvidia, le constructeur suédois propose un véritable ordinateur sur roues doublé d’une vraie alternative aux SUV en termes de design.
Après des années de domination du SUV sur le marché automobile mondial, Volvo propose une alternative intéressante avec sa nouvelle ES90.
L’article