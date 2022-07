Rosangela Chiaradonna et Samuel Gomez sont les gagnants de l'édition 2021. miss & mister suisse francophone

Avant l'élection, découvrez les finalistes de «Miss & Mister Suisse Francophone» 2022

Ce samedi 9 juillet a lieu l'élection de la plus belle et du plus beau francophone de Suisse parmi 55 finalistes issus des cantons romands. Voici leurs photos.

C'est au Théâtre Barnabé, à Servion (VD), que deux Romands seront couronnés ce samedi soir Miss et Mister Suisse Francophone. La compétition s'annonce rude: elles sont encore 30 candidates en lice, et 25 candidats.

Les candidates:

1 / 32 Les candidates de Miss Suisse Francophone source: miss & mister suisse francophone

Ils ont entre 17 et 30 ans et viennent de tous les cantons romands. Ils sont coachs sportifs, stylistes ongulaires ou assistantes dentaires, passionnés de mode et rêvent tous de gagner le concours.

Les candidats:

1 / 27 Les candidats de Mister Suisse Francophone source: miss & mister suisse francophone

Le concours de «Miss & Mister Suisse Francophone» se veut plus ouvert que d'autres, notamment par ses critères de sélection plus larges: on peut avoir 30 ans, être tatoué, avoir déjà eu des enfants et être plus petit(e) que ce qui est généralement admis dans de tels concours.

Sans transition: