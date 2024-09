24 gadgets fous qui vont vous sauver la vie

Miley Cyrus a de gros ennuis

Tempo Music Investments porte plainte contre la chanteuse. Cette société affirme qu'elle a pompé plusieurs parties d'une chanson de Bruno Mars, pour composer son tube Flowers. Si Miley perd son procès, les conséquences pour elle pourraient être terribles.

Miley Cyrus a-t-elle pillé un morceau de Bruno Mars pour composer son tube Flowers? Selon l'avis de Tempo Music Investments, il n'y a pas à tortiller du popotin: oui. Au point d'avoir décidé de traîner la star devant les tribunaux. Cette société, qui détient une bonne partie des droits de When I Was Your Man, sortie en 2013, accuse Miley Cyrus d'«exploitation non autorisée de plusieurs éléments» de cette chanson.