L'artiste est néanmoins soutenu par des milliers de fans, et à juste titre, puisque tous les commentaires sous sa publication vont dans ce sens: personne ne mérite d'être harcelé, et les célébrités ont droit à leur vie privée, ce que les tabloïds ont tendance à oublier.

Depuis quelque temps, les fans du chanteur, qui a récemment eu un petit garçon prénommé Jack avec sa femme Hailey Bieber, s’inquiètent de son état mental. Le mois dernier, Justin a publié sur Instagram un message dans lequel il avouait être fatigué d’essayer de «plaire aux gens» et qu’il avait des problèmes de «gestion de la colère». Le week-end dernier, lors d’une soirée privée en marge du festival Coachella, il a également été aperçu amaigri et dans un état second.

Photos et live étranges: Justin Bieber inquiète toujours plus ses fans

Justin Bieber, qui a connu la célébrité dès son plus jeune âge en étant révélé à 13 ans, est pourtant un habitué des tabloïds. Début avril, il a été vu en train de s'en prendre à un paparazzi dans un excès de colère, affirmant que ce qui les intéressait avant tout était l'argent, et qu'ils se fichaient des êtres humains.

Sur ces images, filmées lors d'une soirée alors qu'il sortait d'un bâtiment, on peut voir une meute de paparazzis le photographier sans son consentement, des lumières braquées sur son visage, le tout sous les flashs incessants de leurs appareils. «Regardez-moi ces types», peut-on l’entendre dire dans la vidéo, tandis que son service de sécurité tente d'éloigner les photographes intrusifs et de les éblouir avec des lampes de poche.

