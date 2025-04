In-N-Out était à Dubaï pour seulement quelques heures. instagram

«Insensé»: Ils ont fait la queue pendant des heures pour un burger

A Dubaï, des centaines de gens ont attendu pendant parfois plusieurs heures pour manger un hamburger. Voici pourquoi.

Les haters de Dubaï vont hater. Des centaines de personnes ont fait la queue pour manger un burger. Mais pas n'importe quel burger: le In-N-Out burger. Il s'agit d'un fast-food célèbre en Californie.

Les clients avaient peu de temps pour profiter de ce met venu d'outre-Atlantique. Le pop-up était ouvert le mercredi 16 avril dans un mall de Dubaï, de 10 heures du matin à 15 heures ou jusqu'à épuisement des stocks. La chaîne de restauration rapide a fait un carton.

Ali Yazdi, influenceur food et chef cuisinier, a partagé son expérience sur Instagram: il a patienté plus de 5 heures. Avec un ami, il est arrivé vers 6 heures du matin pour être sûr d'être le premier à être servi. Un burger le matin, rien de mieux pour commencer la journée.

«Ça valait le coup»

Plusieurs vidéos d'une foule patientant dans une queue interminable circulent sur les réseaux sociaux. «C'est insensé», peut-on entendre dans l'une d'elles.

Mais alors pourquoi une telle hype autour de ce fast-food? Parce que, pour beaucoup, il s'agit tout simplement du meilleur burger du monde. Le créneau de In-N-Out: rester simple, ne faire qu'une chose et la faire le mieux possible. Telle était en fait la devise du fondateur Harry Snyder qui a créé cet empire en 1948 avec sa femme Esther.

Aujourd'hui, l'entreprise est toujours une affaire familiale avec 400 enseignes aux Etats-Unis. Lynsi Snyder, présidente d'In-N-Out est la petite-fille de Harry et Esther Snyder. Elle a commencé comme caissière dans l'une des enseignes de restauration rapide. Elle racontait à Forbes en 2018 le niveau de qualité de leurs produits. Elle expliquait que In-N-Out broyait son propre paleron de bœuf pour ses galettes de hamburger, expédiées fraiches sur les sites tous les jours. Le steak haché 100% américain est exempt d'additifs, d'agents de remplissage et de conservateurs et les galettes ne sont jamais congelées. Néanmoins, pour les transporter à Dubaï, on espère que la chaîne du froid a été respectée.

La viande, c'est donc ce qui explique son succès. Mais le reste du burger n'est pas bâclé pour autant. Selon le site, les garnitures sont fraiches (encore heureux, c'est de la salade et des tomates) et les seuls articles qui sont préemballés sont les condiments. Les buns sont quant à eux fabriqués localement, «à l'ancienne, avec une pâte qui lève lentement». La chaîne affirme qu'elle ne possède même pas de micro-ondes, de congélateur ou de lampe chauffante. Le steak passe du réfrigérateur à la plaque de cuisson, puis au pain et enfin à votre bouche.

Ne cherchez pas, il n'y a pas de nuggets au menu. instagram

Ce qui fait aussi le succès et la noblesse de cette chaîne de fast-food, c'est sa culture d'entreprise. In-N-Out Burger paie mieux ses employés que la plupart des chaînes de restauration rapide et offre des avantages supérieurs à la moyenne, comme des congés payés et une assurance maladie. In-N-Out ait été désigné comme l'un des meilleurs lieux de travail en 2018 dans le cadre des prix annuels Employees' Choice Awards de Glassdoor, ceci pour la quatrième année consécutive.

