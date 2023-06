Alain Berset, le ministre le plus célèbre de Suisse a annoncé qu'il démissionnait. keystone/instagram

Alain Berset FOREVER❤️Internet lui rend hommage

Le conseiller fédéral a annoncé sa démission ce mercredi 21 juin. Les comptes de mèmes ont rendu hommage au ministre star sur Instagram.

Alain Berset, le ministre le plus célèbre de Suisse a annoncé qu'il démissionnait. Il l'a fait lors d'une conférence de presse surprise entre midi et 13 heures, empêchant certains de mes collègues d'aller se sustenter (gonflé le gars, quand même).

Mais Alain Berset ne part pas demain, il a quelques mois de préavis puisqu'il ne se représentera pas à sa propre réélection à la fin de cette année 2023.

Sur Instagram, les comptes de mèmes suisses comme Swiss Romande et Memes d’AOC ont été inspiré et ont créé leurs meilleures mèmes. Les voici:

Une star nationale.

Et dire que des gens portent des T-shirts avec cette phrase.

Merci RTS Info.

Oui, il va nous manquer.

Snif!

Et sinon ...

Vous vous souvenez quand Alain pilotait au-dessus du territoire français sans autorisation et qu'un Rafale l'avait intercepté? Vous l'ignorez peut-être, mais Alain Berset est pilote d'avion. En juillet 2022, alors qu'il était en vacances, il avait décidé de se rendre en France à bord d'un monomoteur et a survolé par mégarde une zone interdite. On l'aurait prévenu par radio, mais Berset, ayant mal interprété le message, aurait continué son vol.

