10 cocktails pour l'été à tester absolument
Ah, l'été... Et sa tentation quasi irrésistible d'un cocktail rapicolant siroté au bord du lac, sur une terrasse gorgée de soleil ou autour du barbecue et de grandes conversations. Autant dire qu'avec les températures caniculaires qui nous sont tombées sur le coin de la tronche ces derniers temps, l'envie est à la fraîcheur. Saveurs acidulées, fruits d'été, agrumes, les dix recettes ci-dessous devraient ravir tous les palais, en particulier quand la température flirte avec les 30 degrés.
Basil smash
Notre avis: Un classique souvent oublié, mais redoutable d'efficacité. Aussi petit qu'il est dangereux, les plus craintifs pourront l'allonger en le servant dans un verre un peu plus large rempli de glaçons et allongé avec un peu d'eau gazeuse.
Ingrédients (pour un cocktail):
- 12 Feuilles de basilic frais
- 60 ml Gin
- 22,5 ml Jus de citron fraîchement pressé
- 10 ml Sirop de sucre
Méthode: Ecrasez les brins de basilic (inutile d'enlever les feuilles de la tige) au fond du shaker. Ajoutez les autres ingrédients, puis secouez avec de la glace. Filtrez finement à l'aide d'une passoire dans une coupe froide.
Old Cuban
Notre avis: Vous en avez marre des mojitos, mais vous appréciez l'association rafraîchissante du rhum et de la menthe? Dans ce cas, le Old Cuban est pour vous. Créé en 2001 par la mixologiste Audrey Saunders, ce cocktail revient en force. Et on comprend pourquoi: allongé au champagne ou au vin mousseux, c'est une petite tuerie. Une sorte de Mojito pour adultes, si vous préférez.
Ingrédients:
- 6 Feuilles de menthe
- 45 ml Rhum Cubain
- 22,5 ml Jus de citron vert (fraîchement pressé)
- 15 ml Sirop de sucre
- 2 traits d'Angostura Aromatique Bitters
- 22,5 ml Champagne ou de vin mousseux brut
Méthode: Mélangez les cinq premiers ingrédients avec de la glace, avant de secouer vigoureusement. Filtrez finement dans un verre froid, style coupe ou verre à «short drinks». Complétez avec le vin mousseux.
Margarita à la bergamote
Notre avis: Il existe presque autant de variantes de la Margarita que de sortes de pizzas mais, sans vouloir nous vanter, celle-ci se démarque particulièrement. Subtilement parfumée grâce à la liqueur de bergamote, cette Margarita à l'Italicus s'avère idéale pour les jours de grande chaleur.
Ingrédients:
- 30 ml Tequila blanco
- 30 ml Liqueur Italicus
- 15 ml Jus de citron vert (fraîchement pressé)
- 5 ml Sirop d'agave
Méthode: Mélangez tous les ingrédients dans un shaker avec de la glace, avant de secouer vigoureusement pendant au moins quinze secondes (rien de pire qu'une Margarita insuffisamment remuée). Servez dans un verre refroidi, dont vous aurez préalablement salé le rebord - faisons les choses dans les formes, bon sang.
Spritz au limoncello
Notre avis: Ah, le Spritz... Suffisamment léger et apparemment inoffensif, c'est un grand classique des soirs de semaine en terrasse et des afterworks. Pour ceux qui en ont marre de la version traditionnelle à l'Apérol, cette variante pimpée au limoncello séduira même les plus réfractaires au cocktail italien par excellence.
Ingrédients:
- 60 ml Prosecco Extra Sec
- 40 ml Limoncello
- 20 ml Eau gazeuse
Méthode: Remplissez un large verre de glaçons, ajoutez le limoncello, puis le prosecco, et complétez avec l'eau gazeuse. Touillez un bon coup et rajoutez un peu d'écorce de citron ou d'orange pour la décoration.
Peruvian 75
Notre avis: A mi-chemin entre le classique French 75 (un long drink au champagne et au gin) et le Pornstar Martini (cocktail phare des années 90, qui redevient très à la mode), ce cocktail ravira les fans de pisco et de fruit de la passion. Acidulé et addictif à souhait.
Ingrédients:
- 45 ml Pisco
- 15 ml Jus de citron vert (fraîchement pressé)
- 15 ml Sirop de fruit de la passion
- 1 trait d'Angostura bitters
- 90 ml Vin pétillant style Prosecco ou mousseux
Méthode: Versez le pisco, le jus de citron et le sirop dans un shaker rempli de glace. Secouez vivement, filtrez le mélange dans une flûte à champagne et allongez avec le vin mousseux. Garnissez le tout d'un zeste de citron ou d'une rondelle de lime.
Negroni sour
Notre avis: Quand la température grimpe, que le soleil cogne et qu'on transpire abondamment, mieux vaudrait peut-être s'abstenir d'un cocktail qui tabasse aussi fort que le Negroni. Sa version «sour», plus sucrée, moins amère et à peine moins alcoolisée, est idéale pour les jours où le mercure frise les 30 degrés.
Ingrédients:
- 22,5 ml Gin
- 22,5 ml Liqueur rouge style Campari
- 22,5 ml Vermouth Rosso
- 30 ml Jus de citron (fraîchement pressé)
- 15 ml Sirop de sucre
- 15 ml Blanc d'œuf (pasteurisé)
Méthode: Versez tous les ingrédients, blanc d'oeuf compris, dans le shaker et secouez bien pendant environ 20 secondes. Ajoutez les glaçons, agitez à nouveau pendant environ 20 secondes. Versez dans un verre à travers un tamis.
Paloma
Notre avis: C'est certainement l'un des cocktails phares de l'été 2026 et il apparaît déjà sur les cartes de tous les bars et guinguettes de plage. Originaire du Mexique (Paloma signifie «pigeon» en espagnol), ce cocktail à base de tequila ultra fresh emballera particulièrement les amateurs de long drinks et d'agrumes.
Ingrédients:
- 50 ml Tequila blanco
- 25 ml Jus de pamplemousse rose (fraîchement pressé)
- 12,5 ml Jus de citron vert (fraîchement pressé)
- 7,5 ml Sirop d'agave (nectar d'agave)
- 50 ml Soda au pamplemousse rose
- Une pincée de sel
Méthode: Versez la tequila, le jus de citron vert et le sirop dans un verre dit «highball», au bord préalablement salé, et rempli de glaçons. Ajoutez une pincée de sel et mélangez le tout avec une cuillère à cocktail. Ajoutez le soda au pamplemousse. Garnissez d'un quartier de pamplemousse ou de citron vert.
Aeroplane over the sea
Notre avis: Même si le bourbon semble plutôt réservé aux froides soirées d'automne et d'hiver, il n'y a pas de raison que ses amateurs en soient privés pendant l'été. Couplé avec l'Amaro, du citron et du pamplemousse, ce cocktail au bourbon fait des merveilles.
Ingrédients:
- 22 ml Bourbon
- 22 ml Amaro di Angostura
- 22 ml Crème de pamplemousse
- 22 ml Jus de citron vert frais
- 1 ml d’Angostura bitters
- 1 ml Grapefruit bitters
- 3 gouttes de solution saline (ou une pincée de sel)
Méthode: Versez tous les ingrédients dans un shaker. Secouez avec des glaçons jusqu’à ce que le mélange soit bien frais. Filtrez finement dans une coupe. Décorez d’un zeste de citron vert (facultatif).
Trinidad Issues
Notre avis: Rhum, lime, ananas... des saveurs caribéennes qui émoustilleront les papilles de tous les fans de rhum.
Ingrédients:
- 45 ml Angostura bitters
- 22,5 ml Rhum vieux
- 22,5 ml Jus de lime (fraîchement pressé)
- 22,5 ml Jus d'ananas
- 15 ml Sirop orgeat
- 15 ml de sirop de cannelle
- Un bouquet de menthe pour garnir
Méthode: Mélangez tous les ingrédients avec de la glace dans un shaker. Secouez, puis filtrez dans un verre type Tiki ou Collins rempli de glace pilée. Garnir de menthe et saupoudrer de noix de muscade fraîchement râpée.
Mezcalita concombre et basilic
Notre avis: En été, on ne se lasse pas des cocktails au concombre, sous toutes leurs formes, toujours gages de fraîcheur. Cette recette régalera tous les amateurs du parfum fumé du mezcal.
Ingrédients:
- 60 ml de mezcal
- 30 ml de liqueur d’orange
- 22 ml de jus de citron vert
- 22 ml de jus de concombre
- 15 ml de sirop d’agave
- 3 à 4 feuilles de basilic frais
- Garniture facultative: 1 feuille de basilic ou 1 tranche de concombre
Méthode: Mettez le basilic et le jus de citron vert dans un shaker et pilonnez le tout. Ajoutez ensuite le jus de concombre, la liqueur d'orange et le mezcal. Ajoutez des glaçons et secouez vigoureusement. Filtrez deux fois sur des glaçons et décorez.
Evidemment, on ne vous rappellera jamais assez que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ces cocktails sont à savourer avec modération, idéalement accompagnés d’un bon repas… et d’un grand verre d’eau entre deux mojitos. Enjoy!