11 cocktails d'été qui ne vous souleront pas trop vite

Moins d'alcool, mais tout autant de plaisir. image: shutterstock

11 idées de cocktails d'été qui ne vous soûleront pas trop vite

Plutôt que de boire des Margaritas et de finir la tête à l'envers, voici 11 alternatives moins fortes pour les soirées d'été.

Oliver Baroni Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Il y a deux types de personnes: celles qui adorent l'alcool comme ingrédient principal d'un cocktail, et celles qui préfèrent masquer le goût de l'alcool avec des agrumes ou des jus de fruits. Les cocktails de la première team sont appelés «spirit-forward» (axés sur les spiritueux), et comprennent le Dry Martini, le Old Fashioned ou encore le Manhattan. La deuxième team comprend tous les sours ainsi que des classiques comme le Daiquiri, le French 75 ou la Margarita.

Mais il existe aussi une troisième catégorie. A savoir les cocktails avec une teneur en alcool légèrement inférieure. C'est parce qu'ils ne sont pas à base de spiritueux (qui ont une teneur en alcool de 40% ou plus) mais de vermouths ou de liqueurs (qui sont généralement autour de 22% ou moins). Ces boissons sont idéales pour les apéritifs et s'accordent généralement mieux avec le temps chaud de l'été. Vous les connaissez: Aperol Spritz et ses copains, le Hugo et le Lillet Vive. Mais il y en a beaucoup d'autres:

Porto tonique

Image: Shutterstock

C'est un classique au Portugal. Cette boisson est aussi simple que son nom l'indique.

6 cl de porto blanc

Du tonic

Des quartiers d'orange Versez le porto dans un verre highball ou un verre à whisky rempli de glaçons, complétez avec du tonic et remuez doucement. Garnir d'un quartier d'orange.

Bamboo

Image: Shutterstock

Le xérès sec a été injustement oublié en tant qu'ingrédient de cocktail. Cet apéritif du XIXe siècle offre des saveurs complexes et agréables.

4 cl de xérès sec

4 cl de vermouth sec

1 trait de bitter angostura

1 trait de bitter orange

zeste de citron Pré-refroidir le verre à cocktail avec de la glace (ou immédiatement au réfrigérateur). Dans un shaker rempli de glaçons, mélanger le xérès, le vermouth, l'angostura et le bitter orange et bien agiter pendant 30 à 45 secondes. Verser dans le verre à cocktail et décorer d'un morceau de zeste de citron.

Queen Elizabeth

Ne nous laissons pas tromper par le nom! Cette boisson élégante n'a pas de racines britanniques. Elle a été créée pour la première fois à Philadelphie dans les années 1930 et porte le nom de l'épouse de son inventeur.

4cl de vermouth sec

2cl de bénédictine

2cl de jus de citron vert fraîchement pressé

Prérefroidissez le verre à cocktail avec des glaçons ou (si votre compartiment congélateur est assez grand) dans le congélateur. Mettre tous les ingrédients dans un shaker rempli de glaçons, secouer vigoureusement et filtrer dans le verre à cocktail.

Americano

Image: shutterstock

Cette version originale du Negroni a été inventée dans les années 1860 par Gaspare Campari, l'inventeur de la liqueur amère du même nom. Pendant longtemps, l'Americano était connu sous le nom de Milano-Torino, car le Campari vient de Milan et le Punt é Mes, le vermouth rouge utilisé à l'origine, vient de Turin.

3 cl de Campari

3 cl de vermouth rouge

Un peu d'eau gazeuse

Des zestes d'orange

Versez le Campari et le vermouth dans un verre highball rempli de glaçons, complétez avec de l'eau gazeuse et remuez doucement. Vaporiser d'un zeste d'orange et l'ajouter à la boisson.

Suzie Americano

Les fans de White Negroni pourraient apprécier cette variante de l'Americano. Ici, on utilise la liqueur de gentiane Suze et le vermouth rouge est remplacé par du blanc.

3 cl de Suze

3 cl de vermouth blanc

Eau gazeuse

Zeste de pamplemousse

Versez la Suze et le vermouth dans un verre highball rempli de glaçons, complétez avec de l'eau gazeuse et remuez doucement. Saupoudrer d'un morceau de zeste de pamplemousse et l'ajouter à la boisson.

Adonis

Image: wikicommons

Une recette de cocktail qui n'exige que deux ingrédients est toujours une bonne idée et ce classique du XIXe siècle est une option particulièrement élégante.

4 cl de Fino Sherry

4 cl de vermouth rouge

Zeste d'orange Dans un shaker rempli de glaçons, mélanger le Sherry et le vermouth et bien agiter pendant 30 à 45 secondes. Versez dans un verre à cocktail refroidi et décorez d'un morceau de zeste d'orange.

Pimm's

Image: Shutterstock

C'est l'un des plus anciens cocktails au monde. Il date du Pimm's Oyster Bar de Londres au XIXe siècle .

5 cl de Pimm's n° 1

1/2 tasse de limonade au citron (ou de champagne si vous voulez la jouer luxe)

Citron, concombre, menthe fraîche et fraises pour la garniture Remplir le verre de glaçons, ajouter le Pimm's et la limonade. Garnir d'un quartier de citron, d'une tranche de concombre et de quelques quartiers de fraise.

Negroni Sbagliato

De nos jours, la variante Negroni la plus connue, le sbagliato, est en fait le résultat d'une erreur lorsqu'un certain Mirka Stocchetto a utilisé du Basso Spumante au lieu du gin dans le Bar Basso de Milan en 1972. Depuis, «l'erreur» a connu une grande popularité et est devenue une boisson d'été légère et pétillante.

3 cl de vermouth rouge

3 cl Campari, du Prosecco, Franciacorta ou bon Spumante

Un quartier d'orange (ou zeste d'orange) Versez le vermouth et le Campari dans un verre à whisky rempli de glaçons. Complétez avec du vin mousseux et remuez doucement. Garnir d'un quartier d'orange.

Campari Amalfi

4 cl de Campari

8 cl de Bitter Lemon

1 trait de jus de pamplemousse

Quartier de pamplemousse Versez de la glace dans un highball ou un verre à vin. Compléter avec du Campari et du bitter lemon. Ajouter un filet de jus de pamplemousse. Garnir d'un quartier de pamplemousse.

Braulio Spritz

Cela peut paraître inattendu comme ingrédient de cocktail, mais l'Alpine Amaro rustique du col du Stelvio est parfait avec un spritz.

9 cl de Prosecco

6 cl de Braulio

Un peu d'eau minérale

Zeste de citron et un brin de romarin Versez le Prosecco et le Braulio dans un grand verre à vin rempli de glaçons et complétez avec de l'eau minérale. Remuer doucement. Garnir d'un zeste de citron et d'un brin de romarin.

Bicicletta

Similaire à l'Aperol Spritz, cette boisson typiquement italienne remplace l'Aperol par son cousin plus amer, le Campari, et le Prosecco par un mélange de vin blanc sec et d'eau minérale.

6 cl de Campari

1 dl de vin blanc sec (pinot gris ou sauvignon blanc par exemple)

eau minérale Remplir un highball ou un verre à vin aux 3/4 avec de la glace. Ajouter le vin et le Campari et remplir à ras bord d'eau gazeuse. Remuer doucement. Garnir de deux quartiers d'orange.

Après les cocktails, 19 gâteaux parmi les plus laids de la Terre 🎂

1 / 21 19 gâteaux parmi les plus laids de la Terre 🎂

Vous préférez l'eau? D'accord.