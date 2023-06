8 cocktails à faire avec le reste de Grand Marnier qui traîne chez vous

C'est le genre de bouteille qu'on ouvre pour une seule chose et qu'on finit par oublier dans un placard tellement on ne sait pas quoi en faire. Et bien, voici quelques idées pour vous.

Vous l'avez probablement achetée pour faire des crêpes flambées ou un quelconque dessert alcoolisé, mais certainement pas pour la boire. Cette bouteille de Grand Marnier traîne sur votre étagère: il est grand temps de lui trouver une utilité.

Et bien figurez-vous qu'on peut vous aider rien qu'un petit peu. Voici donc 8 cocktails à réaliser avec le reste de Grand Marnier qui traîne chez vous depuis des lustres.

Mais d'abord, c'est quoi le Grand Marnier exactement?

Grand Marnier est un nom de marque pour les liqueurs de la famille Triple Sec et Curaçao. Il est fabriqué à partir des écorces de l'orange amère des Caraïbes, le Citrus Bigaradia.

Image: wikicommons

Le plus connu est le Cordon Rouge, à base de cognac, dont les bouteilles sont décorées d'un ruban rouge et qui est noté à 40% d'alcool.

Et ça vient d'où ce truc?

Les origines du Grand Marnier remontent à près de deux siècles, lorsque Jean Baptiste Lapostolle a créé en 1827 une distillerie de liqueurs de fruits à Neauphle-le-Château, une petite ville en dehors de Paris.

En 1876, Julia, la petite-fille de Jean Baptiste Lapostolle, a épousé le négociant en vin Louis-Alexandre Marnier. C'est ce dernier qui, quelques années plus tard, eut l'idée audacieuse de combiner le cognac de la distillerie de son épouse avec une variété rare d'oranges des Caraïbes. Jusqu'à aujourd'hui, la recette est restée inchangée.

Les anciennes bouteilles de Grand Marnier. Image: wikicommons

Notez que lorsque vous utiliserez du Grand Marnier, votre boisson passera de la simple Margarita à la Cadillac Margarita. Oui, c'est clairement du snobisme. Mais trêve de bavardage, l'heure est aux recettes.

Grand Tonic

Liqueur d'orange Grand Marnier avec du tonic et un peu de zeste d'orange.

Image: grandmarnier.com

5 cl de Grand Marnier

Eau gazeuse

Zeste d'orange

Remplir le verre de glaçons. Ajouter 4-6 cl de Grand Marnier. Remplir avec de l'eau gazeuse fraîche, mélanger délicatement. Garnir d'un peu de zeste d'orange.

Cadillac Margarita

La variante noble, ou snob, de la margarita classique, avec de la Tequila Reposado et du Grand Marnier.

Image: Grand Marnier

5 cl Tequila Reposado

2 cl de Grand Marnier (plus 1 cuillère à café sur le dessus)

1,5 cl de jus de citron vert frais

Sel

1 quartier de citron vert Mettez le sel sur une petite assiette plate. Passez le bord d'un verre à margarita glacé le long de la pulpe de citron vert, puis tamponnez-le dans le sel de manière à former un fin bord salé. Versez le reste des ingrédients dans un shaker à cocktail rempli de glaçons, secouez énergiquement et filtrez dans le verre. Versez 1 cuillère à café de Grand Marnier sur le dessus.

B-52

Un cocktail classique des années 80.

Image: Shutterstock

2 cl kahlua

2 cl de crème irlandaise Bailey's

2 cl Grand Marnier

Versez le Kahlua dans un verre à liqueur. Versez ensuite délicatement le Bailey's sur le dos d'une cuillère. Procédez de même avec le Grand Marnier. Le résultat devrait être une boisson colorée, dans laquelle les trois ingrédients apparaissent en couches claires et reconnaissables.

Mimosa

Ce vénérable cocktail de brunch aurait été inventé en 1926 par Frank Meier, chef de bar de l'Hôtel Ritz à Paris.

Image: shutterstock

Jus d'orange fraîchement pressé

Champagne

1 cuillère à soupe de Grand Marnier par verre

Versez le jus d'orange et le champagne dans une flûte à champagne à 50/50. Ajoutez 1 cuillère à soupe de Grand Marnier.

Yellow Daisy

Un des plus vieux cocktails dont l'histoire remonte au Far West américain. Peu connu aujourd'hui, ce parent du dry martini mérite un retour en force.

Image: noseychef.com

4 cl de gin

4 cl de vermouth sec

2 cl de Grand Marnier

1 dose (0,5 cl) d'absinthe

Zeste de citron

Versez tous les ingrédients dans un shaker à cocktail rempli de glaçons et secouez énergiquement. Filtrez ensuite dans un verre à cocktail glacé et garnir avec une tranche de citron.

Le Grand Louis

Voici un cocktail plus récent, mais qui est également une variation du Martini. Il suffit de remplacer le gin par du Grand Marnier. On valide?

Image: liquor.com

6 cl de Grand Marnier

2 cl de vermouth sec

1 trait d'Orange Bitters

Zeste de citron

1 branche de romarin

Versez le Grand Marnier, le vermouth et les bitters dans un shaker à cocktail rempli de glaçons et mélangez délicatement. Filtrez dans un verre à cocktail glacé. Pressez le zeste de citron par-dessus et décorez avec la branche de romarin.

Grand Sidecar

Et voilà un autre cocktail classique qui aurait été créé à l'hôtel Ritz de Paris. Toujours ce César Ritz, hein?

Image: shutterstock

5 cl de cognac

3 cl de Grand Marnier

2 cl jus de citron fraîchement pressé

Du zeste d'orange Versez tous les ingrédients dans un shaker à cocktail rempli de glaçons et secouez énergiquement. Filtrez dans le verre à cocktail préalablement refroidi et garnir d'un zeste d'orange.

Grand Old Fashioned

Et voici encore une modification du cocktail original Old Fashioned: voici le Grand Old Fashioned. Au lieu de morceaux de sucre et d'eau, on remplace avec du Grand Marnier.

Image: grand marnier

3 cl de Grand Marnier

3 cl de bourbon

2-3 doses d'Angostura Bitters

Zeste d'orange Dans un verre à whisky, mélangez le Grand Marnier et l'Angostura à l'aide d'une cuillère. Remplissez ensuite avec des glaçons et ajoutez le bourbon et remuez délicatement. Garnir d'un zeste d'orange.

