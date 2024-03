Europa-Park: on connaît la date d'ouverture de «Voltron Nevera»

En 2023, le chiffre record de l'année précédente de plus de six millions de visiteurs a encore été dépassé. Le complexe de loisirs emploie environ 5000 personnes. Cette saison, un billet journalier standard coûtera au moins 61,50 euros (une soixantaine de francs) pour la nouvelle saison.

Par ailleurs, le parc sera plus facilement accessible depuis la Suisse à partir de la Pentecôte (19 et 20 mai). Une liaison ferroviaire directe au départ de Bâle est prévue pour les week-ends.

«Voltron Nevera powered by Rimac» – c'est son nom complet – se trouve dans la zone thématique croate nouvellement construite. Selon Mack, elle peut transporter environ 20 000 personnes par jour. Des essais sont déjà en cours depuis un certain temps.

«Mario vs. Donkey Kong» est de retour et vous allez adorer

J'ai testé le nouveau Samsung et c'est un vrai couteau suisse

Le dernier smartphone de Samsung sorti fin janvier est épatant, mais il y a tout de même quelques défauts.

Les années s’enchainent et nos smartphones sont de plus en plus performants. Malgré des améliorations minimes, les marques arrivent toujours à nous épater. Après plusieurs semaines en compagnie du Samsung Galaxy S24 Ultra, l’heure est venue de vous parler du fleuron de la gamme Samsung. Un puissant appareil qui n’a de «téléphone» que le nom tant il est capable de tout délivrer grâce à sa puissance. Mais derrière cette performance presque infinie et sa taille démesurée, il y a quelques petits défauts notables.