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Ce dessert viral à base de pizza risque de vous révulser

Envie de quelque chose de bizarrement sucré? Cette pizza fera l'affaire.
Envie de quelque chose de bizarrement sucré? Cette pizza fera l'affaire. Image : Instagram / secret.london

Les Italiens n'auraient sans doute jamais osé

Une pizza au caramel, au gâteau et à la crème? L’idée peut sembler farfelue, mais cette création sucrée devient totalement virale à Londres. Dans une épicerie fine traditionnelle, cette recette insolite provoque des files d'attente interminables et des débats enflammés.
20.03.2026, 05:3620.03.2026, 07:59
Kathrin Martens / watson.de

Les Italiens n’auraient sans doute jamais osé imaginer, même dans leurs pires cauchemars, ce que d’autres pays feraient de leur pizza bien-aimée.

Le conflit a débuté avec la pizza hawaïenne, s'est poursuivi avec les pâtes ou les frites en garniture, pour finir par la pizza au Nutella. Aujourd’hui, une nouvelle variation douteuse nous vient d’Angleterre.

Londres est réputée pour ses tendances culinaires décalées, mais celle-ci bouscule tous les codes, même pour les standards britanniques. Oubliez les classiques Margherita ou Pepperoni: le sujet de toutes les discussions est la «Sticky Toffee Pudding Pizza».

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Dans le quartier chic de St John’s Wood, les curieux convergent vers une institution londonienne: «Panzer’s Deli». Depuis 1944, l’établissement est réputé pour ses bagels et son saumon fumé. Pourtant, selon Secret London, c’est une tout autre odeur qui attire les foules actuellement: celle de la pizza caramélisée s'échappant du comptoir «Circus Pizza».

Du caramel en guise de sauce tomate

Derrière cette création inhabituelle se cache le chef Kit Delamain, qui semble prendre quelques libertés avec les règles de la pizza italienne. Son concept? Remplacer la sauce tomate par une épaisse couche de caramel sur la pâte. Le levain est ensuite cuit au four jusqu’à devenir croustillant, pendant que le caramel bouillonne.

On y ajoute ensuite des morceaux de gâteau au miel moelleux, également préparé dans l'épicerie. Avant de servir, une dose supplémentaire de caramel et un filet de crème viennent parfaire l’ensemble. Le résultat ressemble à une véritable surcharge de douceurs.

Yey, ou beurk?

Si le concept paraît excessif, l'équilibre des saveurs semble pourtant fonctionner. La pâte croustillante rencontre le moelleux du gâteau, le tout lié par un caramel sucré rehaussé par la note légèrement salée de la pâte cuite. En résumé: une bombe de sucre, mais apparemment délicieuse.

Une journaliste de CNN a d'ailleurs testé l’expérience. Son verdict:

«C’est sucré mais pas trop, la sauce est merveilleuse. C’est vraiment savoureux»

CNN a dit «oui»:

Vidéo: youtube

Un prix élevé et des avis partagés

Sous la vidéo partagée par Secret London sur Instagram, les avis divergent. Tandis qu’une personne se contente d'un simple «Non» et qu'une autre s'interroge sur le nombre de calories, un internaute estime que la création pourrait supporter un peu de fromage.

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Avec un prix avoisinant les 12 euros, cette pizza n’est pas un dessert bon marché. Toutefois, il est conseillé de ne pas la consommer seul: la portion est plutôt conçue pour être partagée.

Pour ceux qui planifieraient un voyage à Londres, notez que si l'épicerie est ouverte tous les jours, cette pizza sucrée n'est disponible que du mercredi au dimanche, d’après les informations de «Secret London».

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