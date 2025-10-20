ciel couvert
Divertissement
Animaux

Voici une flopée d'animaux mignons pour un lundi resplendissant

C'est l'heure des Cute News <3! Retrouvez des photos et des vidéos d'animaux drôles et adorables qui ont fait le buzz sur Internet la semaine précédente.
20.10.2025, 05:29
Corina Mühle
Cute News, everybody!

Malheureusement, on ne peut pas faire disparaître cette semaine de travail en un claquement de doigts. En revanche, on peut vous faciliter la tâche jusqu'à la fin de la journée, en vous fournissant une pile de photos d'animaux trop craquants.

Quand les Cute News sont enfin de retour:

cute news tier otter https://www.instagram.com/montereybayaquarium/
Image: instagram

«Mince alors, ma cachette secrète a été découverte»

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/VoidCats/comments/1o6xt7g/she_discovered_where_i_keep_the_mice/
Image: reddit

Les gosses ...

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Bienvenue au Cat Yoga!

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/IllegallySmolCats/comments/1o6onjv/me_on_a_job_interview_im_flexible/
Image: reddit

Et encore un peu de yoga car bouger, c'est important

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/ikeacats/comments/1o4il0o/how_important_is_to_make_sure_the_pieces_are_all/
Image: reddit

«Tu pensais vraiment qu'une clôture aussi ridicule m'arrêterait?»

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Pas vraiment les cambrioleurs les plus compétents.

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Petite anecdote: ce rongeur africain (goundis) vit en groupe. En hiver, ils s'entassent les uns sur les autres pour se tenir chaud.

cute news tier gundi https://www.reddit.com/r/aww/comments/1o6gmb0/gundis_are_desert_rodents_living_in_colonies/
Image: reddit

Quand le réveil sonne le lundi et que vous remettez en question toutes vos décisions de vie:

cute news tier capybara https://www.reddit.com/r/capybara/comments/1o4p0bo/he_looks_concerned_about_something_what_can_we_do/
Image: reddit

La langue de la semaine:

cute news tier kuh https://ch.pinterest.com/pin/1121888957196677671/
Image: pinterest

Le meilleur colis au monde:

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/blackcats/comments/1o6diw7/my_formerly_black_cat_has_gone_a_lil_grey/
Image: reddit

Qui est un peu fatigué, aujourd'hui?

cute news tier pferd https://ch.pinterest.com/pin/37436240648980486/
Image: pinterest

Fraîchement sorti de chez le coiffeur:

cute news tier ziege https://ch.pinterest.com/pin/1121888957176829560/
Image: pinterest

Ce shop a le meilleur vendeur de la ville

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957199472455/
Image: PINTEREST

Allez, c'est l'heure d'apprendre quelque chose, aujourd'hui: cet oiseau s'appelle le Messager sagittaire.

cute news tier vogel sekretär https://www.instagram.com/p/DHtmYf8Nc7K/?img_index=4
Image: instagram

Ce qui est particulièrement frappant chez le secrétaire, ce sont ses longues jambes.

Secretary bird Sagittarius serpentarius Secretary bird syn Secretarybird Sagittarius serpentarius Sagittarius serpentarius J F Miller, 1779 KENYA Sekretär Vogel
Image: imago images

Il les utilise pour tuer ses proies (insectes et petits marsupiaux) d'un coup de pied puissant.

A secretary bird (Sagittarius serpentarius) hunting in natural habitat, South Africa. xkwx bird, secretary bird, bird of prey, nature, animal, hunt, hunting, prey, africa, african, south africa, sagit ...
Image: imago images

L'origine du nom «secrétaire» est incertaine. Une explication possible est que ce nom dérive de leur ressemblance avec les assistants juridiques ou secrétaires du XIXe siècle. Ces hommes portaient des manteaux gris et des pantalons foncés jusqu'aux genoux, et avaient souvent des plumes d'oie cachées derrière les oreilles.

Der Kopf eines Sekretärs Sagittarius serpentarius im Tierpark Berlin-Friedrichsfelde. Diese großen Greifvögel leben auf dem afrikanischen Kontinent südlich der Sahara. *** The head of a secretary Sagi ...
Image: imago images

Ce sont les plus grands rapaces du monde. Ils peuvent atteindre 1,5 mètre de long et leur envergure peut atteindre deux mètres.

Secretary bird spreads wings over tawny eagle, Secretary bird spreads wings over tawny eagle, Secretary bird spreads wings over tawny eagle, 08.03.2024, Copyright: xnickdalex Panthermedia36887485.jpg
Image: imago images

Contrairement aux autres oiseaux, les sagittaires chassent uniquement au sol et non dans les airs.

A magnificent Secretarybird, Sagittarius serpentarius, captured soaring with expanded wings against a clear blue sky, highlighting its impressive wingspan and distinctive coloration Model Released Fra ...
Image: imago images

Leur nom latin (Sagittarius serpentarius) signifie «archer serpent», car ils sont connus pour leurs talents de chasseurs de serpents.

Close-up portrait of a secretary bird - Sagittarius serpentarius Copyright: xJohanxSwanepoelx/xDesignxPicsx , 30686932 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: JohanxSwanepoelx/xDesignxPics 30686932
Image: imago images

Ils préfèrent marcher plutôt que voler. Ils passent leurs journées à parcourir leur territoire et à chercher de la nourriture, parcourant parfois plus de 32 kilomètres par jour.

Secretarybird drinking water at a waterhole in Etosha Sagittarius Serpentarius Copyright: xJohanxSwanepoelx/xDesignxPicsx , 30516270 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: JohanxSwanepoelx/xDesign ...
Image: imago images

Les secrétaires sagittaires possèdent les pattes les plus longues de tous les oiseaux de proie. Leurs pattes sont si longues qu'ils doivent s'accroupir pour manger ou boire.

Creative Highlights World Sekretärin Vogel trinkt Wasser - Kalahari-Wüste A secretary bird Sagittarius serpentarius drinking water, Kalahari desert, South Africa LicenseRF Copyright: xZoonar.com/Nicox ...
Image: imago images

Grâce à leurs longues pattes, ils peuvent courir jusqu'à 3 km/h.

Sekretär Sagittarius serpentarius, in hohem Gras, Masai Mara, Kenia, Afrika *** Secretary Sagittarius serpentarius , in high Grass, Masai mara, Kenya, Africa Copyright: imageBROKER/IngoxSchulz ibxisb0 ...
Image: imago images

Ces animaux vivent en Afrique, leur habitat premier se situe dans le sud du Sahara.

sekretär vogel
Image: imago images

Fermons ce chapitre. Partons en voyage de découverte:

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957178362937/
Image: pinterest

Patience, le week-end va finir par arriver!

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit
«C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!»
