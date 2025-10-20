Voici une flopée d'animaux mignons pour un lundi resplendissant

C'est l'heure des Cute News <3! Retrouvez des photos et des vidéos d'animaux drôles et adorables qui ont fait le buzz sur Internet la semaine précédente.

Corina Mühle Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Cute News, everybody!

Malheureusement, on ne peut pas faire disparaître cette semaine de travail en un claquement de doigts. En revanche, on peut vous faciliter la tâche jusqu'à la fin de la journée, en vous fournissant une pile de photos d'animaux trop craquants.

Quand les Cute News sont enfin de retour:

«Mince alors, ma cachette secrète a été découverte»

Les gosses ...

Bienvenue au Cat Yoga!

Et encore un peu de yoga car bouger, c'est important

«Tu pensais vraiment qu'une clôture aussi ridicule m'arrêterait?»

Pas vraiment les cambrioleurs les plus compétents.

Petite anecdote: ce rongeur africain (goundis) vit en groupe. En hiver, ils s'entassent les uns sur les autres pour se tenir chaud.

Quand le réveil sonne le lundi et que vous remettez en question toutes vos décisions de vie:

La langue de la semaine:

Le meilleur colis au monde:

Qui est un peu fatigué, aujourd'hui?

Fraîchement sorti de chez le coiffeur:

Ce shop a le meilleur vendeur de la ville

Allez, c'est l'heure d'apprendre quelque chose, aujourd'hui: cet oiseau s'appelle le Messager sagittaire.

Ce qui est particulièrement frappant chez le secrétaire, ce sont ses longues jambes.

Image: imago images

Il les utilise pour tuer ses proies (insectes et petits marsupiaux) d'un coup de pied puissant.

Image: imago images

L'origine du nom «secrétaire» est incertaine. Une explication possible est que ce nom dérive de leur ressemblance avec les assistants juridiques ou secrétaires du XIXe siècle. Ces hommes portaient des manteaux gris et des pantalons foncés jusqu'aux genoux, et avaient souvent des plumes d'oie cachées derrière les oreilles.

Image: imago images

Ce sont les plus grands rapaces du monde. Ils peuvent atteindre 1,5 mètre de long et leur envergure peut atteindre deux mètres.

Image: imago images

Contrairement aux autres oiseaux, les sagittaires chassent uniquement au sol et non dans les airs.

Image: imago images

Leur nom latin (Sagittarius serpentarius) signifie «archer serpent», car ils sont connus pour leurs talents de chasseurs de serpents.

Image: imago images

Ils préfèrent marcher plutôt que voler. Ils passent leurs journées à parcourir leur territoire et à chercher de la nourriture, parcourant parfois plus de 32 kilomètres par jour.

Image: imago images

Les secrétaires sagittaires possèdent les pattes les plus longues de tous les oiseaux de proie. Leurs pattes sont si longues qu'ils doivent s'accroupir pour manger ou boire.

Image: imago images

Grâce à leurs longues pattes, ils peuvent courir jusqu'à 3 km/h.

Image: imago images

Ces animaux vivent en Afrique, leur habitat premier se situe dans le sud du Sahara.

Image: imago images

Fermons ce chapitre. Partons en voyage de découverte:

Patience, le week-end va finir par arriver!