brouillard
DE | FR
burger
Divertissement
Storypics

18 publicités qui ont un peu trop abusé de Photoshop

Lustige Fails von Shein und Co.
Image: reddit/watson

18 publicités qui ont un peu trop abusé de Photoshop

Entre ce qu'on attend, et ce que l'ont reçoit, il y a parfois un vaste monde. On a sélectionné pour vous ce qu'on pouvait trouver de pire dans les fausses promesses publicitaires.
03.12.2025, 05:3603.12.2025, 05:36
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Wish, Temu ou Shein: les occasions de commander de la camelote ne manquent pas, surtout avec l’explosion du dropshipping et des publicités aguicheuses — parfois trompeuses — sur les réseaux sociaux.

Après Shein, 6 nouveaux sites ont été dénoncés à la justice française

Voici quelques retouches Photoshop tellement ratées qu'elles en deviennent drôles, provenant de boutiques en ligne bon marché.

La réduction de 58 % a été prise au pied de la lettre.

Shein Photoshop Fail
Image: reddit

C'est ce qu'on appelle «une patte de chameau».

Shein und Co.: Photoshop- und KI-Fails
Image: reddit

Le plus grand matelas du monde ou la plus petite famille?

Shein und Co.: Photoshop- und KI-Fails
Image: reddit

Quel est l'avant et quel est l'arrière? (Regardez les chaussures).

Shein und Co.: Photoshop- und KI-Fails
Image: reddit

On a retrouvé le chien de Donald Trump.

Shein und Co.: Photoshop- und KI-Fails
Image: reddit

Hello Ladiiiiiies ...

Surprise
Trump fait l'éloge d'un médecin controversé

Tant que l'enfant sourit, tout va bien.

Shein und Co.: Photoshop- und KI-Fails
Image: reddit

Des organes? Pourquoi faire?

Shein und Co.: Photoshop- und KI-Fails
Image: reddit
Les vétérinaires suisses veulent mettre fin au règne des chats libres

Comment ce chat fait pour aller dans sa litière?

Shein und Co.: Photoshop- und KI-Fails
Image: reddit

C'est un peu trop long au niveau des pieds.

Shein und Co.: Photoshop- und KI-Fails
Image: reddit

L'équipe marketing: «Vous allez m'augmenter ces fesses de 600%»

Shein und Co.: Photoshop- und KI-Fails
Image: reddit
Watts On
Cette voiture chinoise offre un rapport qualité-prix dingue: on a testé

Quand tu t'habilles dans le noir et que tu mets ton slip à l'envers.

Image
Image: reddit

Le tabouret idéal si vous souhaitez être à seulement dix centimètres du sol sur une seule fesse:

Shein und Co.: Photoshop- und KI-Fails
Image: reddit

Un pull idéal pour se rendre à un Paléo boueux.

Shein und Co.: Photoshop- und KI-Fails
Image: reddit

Si vos grillades ne ressemblent pas à ça, vous faites faux.

Shein und Co.: Photoshop- und KI-Fails
Image: reddit

Une scène tout à fait ordinaire dans un appartement tout à fait normal.

Shein und Co.: Photoshop- und KI-Fails
Image: reddit

Depuis quand Internet ne sait plus à quoi ressemblent les chats ?

Shein und Co.: Photoshop- und KI-Fails
Image: reddit
Place aux Fails! 😆

Cette femme a le bras long.

Shein Photoshop fail
Image: reddit
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Zelda et Link prennent vie
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux
Thèmes
En Suisse romande, la viande en croûte ...
1 / 3
En Suisse romande, la viande en croûte ...
source: shutterstock
partager sur Facebookpartager sur X
Voici la tasse de café le plus cher du monde
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Maison-Blanche dévoile ses décos de Noël et c'est intense
Adhérant manifestement assez peu à l'adage «less is more», la Maison-Blanche a décidé de tout faire péter pour Noël. Avant de scroller sur les photos, n'hésitez pas à vous munir de ces fameuses lunettes en carton pour regarder les éclipses.
Si vous avez par le plus grand des hasards mangé un yogourt périmé sur lequel a par exemple poussé un champignon hallucinogène (ou bu une kambucha pas bonne, j'en sais rien, je suis pas médecin), vous risquez de partir dans un bien joli trip à regarder ces photos de la Maison-Blanche.
L’article