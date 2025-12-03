18 publicités qui ont un peu trop abusé de Photoshop
Entre ce qu'on attend, et ce que l'ont reçoit, il y a parfois un vaste monde. On a sélectionné pour vous ce qu'on pouvait trouver de pire dans les fausses promesses publicitaires.
Wish, Temu ou Shein: les occasions de commander de la camelote ne manquent pas, surtout avec l’explosion du dropshipping et des publicités aguicheuses — parfois trompeuses — sur les réseaux sociaux.
Voici quelques retouches Photoshop tellement ratées qu'elles en deviennent drôles, provenant de boutiques en ligne bon marché.
La réduction de 58 % a été prise au pied de la lettre.
C'est ce qu'on appelle «une patte de chameau».
Le plus grand matelas du monde ou la plus petite famille?
Quel est l'avant et quel est l'arrière? (Regardez les chaussures).
On a retrouvé le chien de Donald Trump.
Hello Ladiiiiiies ...
Tant que l'enfant sourit, tout va bien.
Des organes? Pourquoi faire?
Comment ce chat fait pour aller dans sa litière?
C'est un peu trop long au niveau des pieds.
L'équipe marketing: «Vous allez m'augmenter ces fesses de 600%»
Quand tu t'habilles dans le noir et que tu mets ton slip à l'envers.
Le tabouret idéal si vous souhaitez être à seulement dix centimètres du sol sur une seule fesse:
Un pull idéal pour se rendre à un Paléo boueux.
Si vos grillades ne ressemblent pas à ça, vous faites faux.
Une scène tout à fait ordinaire dans un appartement tout à fait normal.
Depuis quand Internet ne sait plus à quoi ressemblent les chats ?
Cette femme a le bras long.
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux