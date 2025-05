Vidéo: watson

Elles rendent tout le monde hystérique

Elles sont moches ou mignonnes (c’est selon), viennent en blind box, et certaines valent très cher… et pourtant, tout le monde se les arrache. Les Labubu sont devenues un vrai phénomène mondial. Présentation.

À première vue, on dirait un croisement entre un gremlin et un personnage de conte. Derrière ces petits elfes en forme de lapin au sourire carnassier, il y a tout un univers, un créateur culte, des ventes mystérieuses, et des files d’attente interminables.

Cette créature est née de l’imagination de Kasing Lung, un artiste chinois installé à Hong Kong, connu pour son style enfantin, poétique… et un peu dérangeant. Le personnage principal, Labubu, vit dans une forêt peuplée de créatures bizarres. Un univers à la fois féérique et inquiétant, très inspiré par les contes européens.

Le succès fulgurant de Labubu a largement profité à Wang Ning, le CEO de Pop Mart, qui a vu sa fortune grimper en flèche. Devenues virales après avoir été adoptées par des célébrités comme Lisa de Blackpink, Rihanna ou encore Dua Lipa, les peluches ont déclenché une véritable frénésie.

En Suisse, il est possible de les trouver sur le site du fabricant Pop Mart, à la boutique DU à Aigle (VD) ainsi que chez Paulus Shop à Lausanne et à Granges (SO). Leur prix varie entre 42 et 139 francs selon la taille. Mais attention! Certaines sont déjà en rupture de stock.

Il faut aimer les surprises car les Labubu sortent en blind box (des boîtes mystères). Vous ne savez jamais quel modèle vous allez avoir dans votre boîte et ça, ça fait toute la magie du phénomène.

