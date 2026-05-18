Népal: Deux rhinocéros se battent en pleine ville

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A Sauraha, au Népal, deux rhinocéros indiens ont surpris les touristes en se livrant à une violente bagarre sur un marché.

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Il n’y a pas que les gangs qui se livrent à des guerres de territoire en ville: il y a aussi les animaux. Dans la ville de Sauraha au Népal, deux rhinocéros se sont affrontés à coups de cornes. Un touriste a eu la surprise de vivre cette scène et de l’immortaliser. Les deux rhinocéros indiens sont sortis du parc national de Chitwan et se sont perdus en ville.

Krishna Das, l’auteur de la vidéo, s’était rendu dans cette ville touristique du sud du pays pour observer la faune du parc national de Chitwan. Il a eu la chance de voir les animaux venir directement à lui. Personne n'a été blessé durant cet affrontement et les animaux n'ont pas provoqué de dégâts.

Ça se trouve ici:

La ville Sauraha se situe dans la région de Chitwan. Nichée dans les basses terres subtropicales du sud du Népal, elle est l'une des dernières régions d'Asie à conserver une jungle dense typique nommée Teraï. Le parc national de Chitwan est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Il s'étend sur plus de 932 km2 et abrite plusieurs espèces animales en grand danger d'extinction, comme le Rhinocéros indien, le tigre du Bengale ou le gavial du Gange. La présence de la Panthère nébuleuse y est également confirmée.

Le rhinocéros indien, pouvant dépasser les deux tonnes à l’âge adulte, a frôlé la disparition à Chitwan. En 1960, moins de 100 individus subsistaient dans le sud du Népal. Grâce à des patrouilles anti-braconnage rigoureuses, des zones tampons au sein des communautés et des décennies de gestion des aires protégées, la population dépasse aujourd’hui les 700 individus. Une preuve que placer le bien-être animal au cœur des préoccupations finit toujours par porter ses fruits. (sbo)