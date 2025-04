Sous vos yeux ébahis, 13 photos de hiboux mouillés qui font la gueule

C'est niche et pourtant, sur l'internet, on trouve passablement de clichés de hiboux détrempés qui tirent la tronche. Florilège.

C'est le matin, vous aviez le choix entre des sujets sur la politique internationale, sur la Suisse ou encore l'économie et le sport, mais non. Vous avez été plus malin que les autres en cliquant sur la photo d'un hibou mouillé.

Bienvenue dans la rubrique divertissement de watson! Safe space. Ici, on ne juge pas.

Vous voulez voir des hiboux mouillés qui font la gueule? Say no more.

VNR, définition.

Image: sad and useless

Tu veux ma photo?

Image: sad and useless

Plus triste que fâché.

Image: sad and useless

Oui, on sait, vous êtes mouillé.

Image: sad and useless

Relou cette pluie!

Image: sad and useless

Bah quoi? C'est plus à la mode les permanentes?

Image: sad and useless

La colère saine.

Image: sad and useless

La colère malsaine.

Image: sad and useless

Pas très fâché, mais très mouillé.

Image: sad and useless

La condescendance en un regard.

Image: sad and useless

Une histoire en deux temps:

Image: sad and useless

Il a abandonné.

Image: sad and useless

Bonus

