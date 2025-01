Commençons 2025 en douceur avec 23 photos de chats culottés

Comment démarrer une nouvelle année en douceur, si ce n'est avec des photos de chats qui ne respectent par leurs maîtres?

Plus de «Divertissement»

Il y a deux types de chats dans le monde: d'abord, la catégorie qui vit sa vie en parallèle de la vôtre. Ce minou-là n'est pas tourné vers les câlins, à moins qu'une friandise ne soit le lot en jeu. Vous habitez littéralement chez eux (et non le contraire), et ils se tiennent toujours postés du haut d'un meuble ou d'un escalier, comme une statue de quelque divinité égyptienne. Cerise sur le gâteau, ils passent leur temps à vous lancer des regards pleins de jugements.

Et puis, il y a les autres. Les pots de colle, à des degrés divers. Dans cette section, l'on compte les chats qui ont un vrai problème de dépendance affective - à moins qu'ils n'aient été envoyés pour vous surveiller à votre insu. Ceux-ci seraient prêts à vous tendre des embuscades jusqu'aux toilettes. Voilà quelques photos pour vous rappeler que les chats ne sont pas des créatures vouées à respecter votre espace vital. Mais on vous aime quand même, les Félix du monde entier <3.

source: sadanduseless

source: sadanduseless

source: sadanduseless

source: sadanduseless

source: sadanduseless

source: sadanduseless

source: sadanduseless

source: sadanduseless

source: sadanduseless

source: sadanduseless

source: sadanduseless

source: sadanduseless

source: sadanduseless

source: sadanduseless

source: sadanduseless

source: sadanduseless

source: sadanduseless

source: sadanduseless

source: sadanduseless

source: sadanduseless

source: sadanduseless