Lundi morose? Voici 27 raisons de retrouver le sourire

Avec les Cute News, c'est le plein de bonne humeur garanti. Rien de ce que vous trouverez sur cette page n'est anxiogène. On laisse ça pour le reste de l'actu.

Corina Mühle Suivez-moi

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Cute News, everybody!

C'est lundi, c'est dur. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un grand coup de langue baveux qui vous rappellera que les animaux adorables des Cute News vont accompagneront toujours, où que vous alliez.

Le dispositif de surveillance du quartier est très actif.

Pour célébrer l'arrivée prochaine des emojis orques sur iPhone:

A ce sujet: Voici à quoi ressemblent les nouveaux emojis

Sortez vos bikinis, aujourd'hui c'est journée plage!

L'amour fraternel.

Courte pause sportive.

Vous avez quelque chose là…

La langue de la semaine:

Il faut soigneusement manger une carotte une fois par jour pour être en bonne santé:

Grumpy Cuteness:

Attention: Danger! Pattes super mignonnes!

Cheese!

Wow, ce jeu est super difficile!

Il est très curieux:

Le Printemps est là, c'est la saison des amouuuurs! <3

Quelqu'un a dit «printemps»?

Quand vous voulez faire comprendre à votre chat la quantité de poils qu'il perd:

Avez-vous déjà entendu parler des ours esprits?

Les ours esprits (également connus sous le nom d'ours Kermode) sont des ours noirs rares au pelage couleur crème et au nez brun.

Image: imago images

Attention, ils ne sont pas albinos malgré leur pelage blanc, car ils possèdent des pigments colorés dans leurs yeux et leur peau.

Image: imago stock&people

Les ours esprits se trouvent presque exclusivement sur deux îles du Canada et représentent environ 20 % de la population locale d'ours.

Image: imago images

La fourrure blanche de ces ours est due à un gène particulier qu'on ne trouve que chez eux.

Image: imago stock&people

Ce gène est responsable de la production de guanine et d'adénine. Si les deux parents transmettent ce gène, le pelage sera blanc.

Image: imago images

Pour les peuples autochtones du Canada, les ours spirituels revêtent une grande importance et sont considérés comme sacrés. Selon la légende, le Corbeau (créateur du monde) aurait rendu blanc un ours sur dix pour rappeler aux hommes la dernière période glaciaire.

Image: imago images

On racontait aussi des histoires sur la façon dont les ours esprits pouvaient nager profondément sous l'eau et conduire les gens vers des lieux magiques.

Image: imago images

UuuuuuUUUUuuuuuuHHH!! Trop chou...

Image: imago stock&people

Une dernière anecdote amusante pour aujourd'hui: en journée, les ours blancs ont 35 % de chances supplémentaires de chasser le saumon. Cela s'explique par le fait que les saumons ont plus de difficulté à repérer les ours blancs.

Image: imago images

Allez, ciaoOOooooo!!