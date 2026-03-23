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Lundi morose? Voici 27 raisons de retrouver le sourire

Lundi morose? Voici 27 raisons de retrouver le sourire

Avec les Cute News, c'est le plein de bonne humeur garanti. Rien de ce que vous trouverez sur cette page n'est anxiogène. On laisse ça pour le reste de l'actu.
23.03.2026, 05:3523.03.2026, 05:35
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

C'est lundi, c'est dur. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un grand coup de langue baveux qui vous rappellera que les animaux adorables des Cute News vont accompagneront toujours, où que vous alliez.

Le dispositif de surveillance du quartier est très actif.

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Image: reddit

Pour célébrer l'arrivée prochaine des emojis orques sur iPhone:

cute news tier orca https://www.reddit.com/r/orcas/comments/1rwmf91/massive_male_orca/
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A ce sujet:

Voici à quoi ressemblent les nouveaux emojis

Sortez vos bikinis, aujourd'hui c'est journée plage!

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L'amour fraternel.

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Courte pause sportive.

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Vous avez quelque chose là…

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La langue de la semaine:

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/296393219258342722/
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Il faut soigneusement manger une carotte une fois par jour pour être en bonne santé:

cute news tier https://ch.pinterest.com/pin/104075441384304733/
Image: pinterest

Grumpy Cuteness:

cute news tier eule https://ch.pinterest.com/pin/8796161742211812/
Image: pinterest

Attention: Danger! Pattes super mignonnes!

cute news tier pfote katze https://ch.pinterest.com/pin/386957793007917070/
Image: pinterest

Cheese!

cute news tier reh https://www.instagram.com/p/DTJxoh3DFJ1/?img_index=3
Image: instagram

Wow, ce jeu est super difficile!

cute news tier esel https://ch.pinterest.com/pin/1121888957209242789/
Image: pinterest

Il est très curieux:

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Image: tiktok

Le Printemps est là, c'est la saison des amouuuurs! <3

cute news tier katzen https://www.tiktok.com/@thecomedycat/photo/7618277576443759894
Image: tiktok

Quelqu'un a dit «printemps»?

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Image: tiktok

Quand vous voulez faire comprendre à votre chat la quantité de poils qu'il perd:

cute news tier katze https://www.instagram.com/p/DV1VBsrgBM-/
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Avez-vous déjà entendu parler des ours esprits?

cute news tier bär https://www.reddit.com/r/NatureIsFuckingLit/comments/1runi7x/a_ghost_bear/
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On a espionné la vie secrète des ours polaires

Les ours esprits (également connus sous le nom d'ours Kermode) sont des ours noirs rares au pelage couleur crème et au nez brun.

Kermodebär Ursus americanus kermodei, Geisterbär, Kermodebären, Geisterbären, Bären, Raubtiere, Säugetiere, Tiere, American Black Bear Spirit Bear white morph, adult, fishing for salmon *** Kermode be ...
Image: imago images

Attention, ils ne sont pas albinos malgré leur pelage blanc, car ils possèdent des pigments colorés dans leurs yeux et leur peau.

Kermode bear, BC, Canada PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY acp82009 JohnxExMarriott Kermode Bear BC Canada PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY acp82009 JohnxExMarriott
Image: imago stock&people

Les ours esprits se trouvent presque exclusivement sur deux îles du Canada et représentent environ 20 % de la population locale d'ours.

Canada: Spirit Bear (Kermode Bear), TheÃ?Â Kermode bearÃ?Â also known as a Spirit Bear, is a subspecies of theÃ?Â black bearÃ?Â living in theÃ?Â Central and North Coast regionsÃ?Â ofÃ?Â British Columb ...
Image: imago images

La fourrure blanche de ces ours est due à un gène particulier qu'on ne trouve que chez eux.

Spirit bear (Ursus americanus kermodei), male, along salmon (Oncorhynchus sp.) creek, Great Bear Rainforest, British Columbia, Canada. Apoximately 1 in 10 bears of this subspecies of black bear is whi ...
Image: imago stock&people

Ce gène est responsable de la production de guanine et d'adénine. Si les deux parents transmettent ce gène, le pelage sera blanc.

A Playful Kermode Bear, This special Kermode Bear also commonly known as spirit or ghost bears playing on the ground.
Image: imago images

Pour les peuples autochtones du Canada, les ours spirituels revêtent une grande importance et sont considérés comme sacrés. Selon la légende, le Corbeau (créateur du monde) aurait rendu blanc un ours sur dix pour rappeler aux hommes la dernière période glaciaire.

Spirit bear, Spirit bear in river, rare subspecies of the American black bear, nature, wildlife
Image: imago images

Moins romantique:

Pour stopper les attaques d'ours, les Japonais ont une solution «juteuse»

On racontait aussi des histoires sur la façon dont les ours esprits pouvaient nager profondément sous l'eau et conduire les gens vers des lieux magiques.

URSUS AMERICANUS Spirit / Kermode bear (Ursus americanus kermodei) white morph of the black bear, in stream fishing for salmon, Gribbell Island, Great Bear Rainforest, British Columbia, Canada, Septem ...
Image: imago images

UuuuuuUUUUuuuuuuHHH!! Trop chou...

Kermode bear (Ursus americanus kermodei), also known as the Spirit Bear. Just out of hibernation feeding on new grass shoots. Along Skeena river, between Kitwanga and Terrace, British Columbia PUBLICA ...
Image: imago stock&people

Une dernière anecdote amusante pour aujourd'hui: en journée, les ours blancs ont 35 % de chances supplémentaires de chasser le saumon. Cela s'explique par le fait que les saumons ont plus de difficulté à repérer les ours blancs.

Amerikanischer Schwarzbär Ursus americanus kermodei Spirit Bear weiße Morphe, erwachsen, ernährt sich vom Fang, angelt Lachs am Flussufer im gemäßigten Küstenregenwald, Großer Bärenregenwald, Gribbell ...
Image: imago images

Allez, ciaoOOooooo!!

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C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
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