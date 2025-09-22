Ce mouton querelleur est une star des réseaux sociaux

Vidéo: watson

Ils se battent tous les jours

En Nouvelle-Zélande, une jeune femme est devenue célèbre sur les réseaux sociaux en se mettant en scène avec Kevin, son adorable mouton un tantinet agressif.

Ce matin-là, Kevin avait choisi la guerre, peut-on lire en légende sur la dernière publication de Lara, qui gère le compte Instagram et Tiktok @lunatic.asylum6.

Dans cette vidéo, on la voit pénétrer dans l’enclos du sanctuaire animalier où elle vit. C’est alors que Kevin, un mouton adulte, s’en prend à elle, tentant de la percuter à coups de tête malgré les supplications de sa maîtresse qui lui demande d’arrêter. S'ensuit un combat épique où la jeune femme n'a pas d'autre choix que de s'armer d'un bidon et d'un couvercle pour tenter de calmer les ardeurs de son compagnon, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article.

Lara a fait de Kevin une véritable star des réseaux sociaux lorsqu’elle l’a adopté petit, ses parents gérant un sanctuaire animalier sur l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande. Les vidéos montrant Kevin grandir et devenir un mouton bagarreur ont fait de lui une célébrité, avec des millions de vues et plusieurs centaines de milliers de followers.

Kevin est un mouton de la race Arapawa, une espèce sauvage que l'on trouve principalement sur l'île d'Arapaoa dans les Marlborough Sounds, en Nouvelle-Zélande. L'animal est exploité principalement pour sa laine.

Il faut dire que Kevin et Lara sont très drôles. D’un calme apparent, l’animal ne manque jamais d’asséner un coup de tête bien placé à sa maîtresse, ce qui rend chacune de leurs interactions absolument hilarantes.