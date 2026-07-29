«Je n'avais jamais rien vu de tel»
Selon des chercheurs, une première mondiale vient d'avoir lieu au large de la côte est de l'Australie: pour la toute première fois, la naissance d'un baleineau bosse a été immortalisée par un drone. Ces images d'une rareté exceptionnelle ont été capturées mardi au large de Kingscliff, dans l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud. Comme l'a rapporté le média ABC en citant les chercheurs impliqués, ces séquences vont désormais faire l'objet d'une analyse scientifique approfondie.
Le pilote du drone, Alex Forrest, membre de l'organisation de protection des cétacés ORRCA (Organisation for the Rescue and Research of Cetaceans in Australia), avait repéré une femelle baleine à bosse qui se déplaçait nettement plus lentement que son groupe. Soudain, apercevant une nuée rouge dans l'eau, il a d'abord craint l'attaque d'un prédateur. Ce n'est que lorsque le baleineau a émergé à la surface qu'il a réalisé qu'il venait d'assister à une mise bas, a-t-il confié à ABC.
Selon l'ORRCA, il ne s'agit que de la quatrième fois au monde qu'une telle naissance est filmée, et de la toute première à l'aide d'un drone. Les prises de vues ont été réalisées à plus de 100 mètres de distance, garantissant le respect strict de la réglementation australienne sur la protection de la faune.
Un moment magique
Vanessa Pirotta, biologiste marine à l'université Macquarie, a évoqué un «moment magique» concernant une espèce dont l'espérance de vie peut dépasser 80 ans: «Le fait que ce petit ait su exactement quoi faire, à savoir remonter immédiatement à la surface, était un instant particulièrement émouvant.» Sur la plateforme X, la spécialiste s'est enthousiasmée:
D'après les experts, cette observation pourrait remettre en question certaines certitudes sur la reproduction de ces mammifères marins. On a longtemps pensé que les baleines à bosse mettaient bas exclusivement dans les eaux tropicales. Or, cette naissance au large de la Nouvelle-Galles du Sud suggère que ce n'est pas systématiquement le cas.
Actuellement, des milliers de baleines à bosse (Megaptera novaeangliae) effectuent leur migration annuelle le long de la côte est australienne vers les eaux plus chaudes du nord pour s'y accoupler et donner naissance à leurs petits. Pouvant mesurer jusqu'à 17 mètres et peser jusqu'à 40 tonnes, ces géants des mers figurent parmi les plus grands animaux de la planète.