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Un drone filme la naissance d'un baleineau bosse

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«Je n'avais jamais rien vu de tel»

Croyant d'abord à la fin tragique d'un géant des mers après avoir vu une épaisse tache de sang dans l'eau, un pilote de drone au large de l'Australie a finalement réalisé qu'il venait d'immortaliser un événement totalement inédit vu du ciel.
29.07.2026, 15:3129.07.2026, 15:31

Selon des chercheurs, une première mondiale vient d'avoir lieu au large de la côte est de l'Australie: pour la toute première fois, la naissance d'un baleineau bosse a été immortalisée par un drone. Ces images d'une rareté exceptionnelle ont été capturées mardi au large de Kingscliff, dans l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud. Comme l'a rapporté le média ABC en citant les chercheurs impliqués, ces séquences vont désormais faire l'objet d'une analyse scientifique approfondie.

«On dirait qu'il vient de sortir de prison»

Le pilote du drone, Alex Forrest, membre de l'organisation de protection des cétacés ORRCA (Organisation for the Rescue and Research of Cetaceans in Australia), avait repéré une femelle baleine à bosse qui se déplaçait nettement plus lentement que son groupe. Soudain, apercevant une nuée rouge dans l'eau, il a d'abord craint l'attaque d'un prédateur. Ce n'est que lorsque le baleineau a émergé à la surface qu'il a réalisé qu'il venait d'assister à une mise bas, a-t-il confié à ABC.

«J'espère que ces images contribueront à enrichir nos connaissances, encore très parcellaires, sur la naissance des baleines à bosse»
Alex Forrest.

Selon l'ORRCA, il ne s'agit que de la quatrième fois au monde qu'une telle naissance est filmée, et de la toute première à l'aide d'un drone. Les prises de vues ont été réalisées à plus de 100 mètres de distance, garantissant le respect strict de la réglementation australienne sur la protection de la faune.

Un moment magique

Vanessa Pirotta, biologiste marine à l'université Macquarie, a évoqué un «moment magique» concernant une espèce dont l'espérance de vie peut dépasser 80 ans: «Le fait que ce petit ait su exactement quoi faire, à savoir remonter immédiatement à la surface, était un instant particulièrement émouvant.» Sur la plateforme X, la spécialiste s'est enthousiasmée:

«Je n'avais jamais rien vu de tel! Je suis totalement sous le choc»

D'après les experts, cette observation pourrait remettre en question certaines certitudes sur la reproduction de ces mammifères marins. On a longtemps pensé que les baleines à bosse mettaient bas exclusivement dans les eaux tropicales. Or, cette naissance au large de la Nouvelle-Galles du Sud suggère que ce n'est pas systématiquement le cas.

Ces orques déchiquettent des poissons-lunes pour le fun

Actuellement, des milliers de baleines à bosse (Megaptera novaeangliae) effectuent leur migration annuelle le long de la côte est australienne vers les eaux plus chaudes du nord pour s'y accoupler et donner naissance à leurs petits. Pouvant mesurer jusqu'à 17 mètres et peser jusqu'à 40 tonnes, ces géants des mers figurent parmi les plus grands animaux de la planète.

L'événement d'une rareté exceptionnelle en images 👇

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