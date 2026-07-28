Reconnaissez-vous cette actrice? Un indice: normalement, elle n'est pas blonde. instagram: @vanityfair

Cette actrice improbable sera la prochaine Marilyn Monroe

Après Ana de Armas, Michelle Williams ou encore Kelli Garner, une autre star hollywoodienne a enfilé sa perruque blonde et emprunté les traits de Marilyn Monroe pour un hommage à l'icône, à l'occasion de ce qui aurait été son 100e anniversaire cette année.

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Entre toutes les comédiennes que compte Hollywood, autant dire qu'on n'aurait pas parié sur elle pour se glisser dans la peau de Marilyn Monroe: Dakota Johnson, aussi brune que Marilyn était blonde. C'est pourtant la superstar de 36 ans que l'actrice et réalisatrice Maggie Gyllenhaal avait en tête, au moment d'écrire un court-métrage consacré à l'icône américaine par excellence.

«Dakota était toujours dans mes pensées. Quand j'écris, il m'arrive de me rendre compte qu'un acteur me revient sans cesse à l'esprit, et je dois presque faire un effort conscient pour l'en chasser afin de ne pas limiter mon travail» Maggie Gyllenhaal, dans Vanity Fair

Elle-même reconnait toutefois que la ressemblance n'est pas flagrante. Comme la réalisatrice le confie à Vanity Fair, elle craignait que Dakota Johnson ne ressemble pas suffisamment à la star des années 50 et 60. «Puis je me suis dit: C'est ridicule. Qui s'en soucie?» dit-elle. «Je ne sais même pas si quelqu'un sait vraiment à quoi ressemble Marilyn, car elle a été tellement instrumentalisée et transformée en mythe qu'elle est devenue très floue dans mon souvenir.»

Force est d'admettre qu'une fois la perruque blonde enfilée et le grain de beauté emblématique déposé sur le visage, il se passe quelque chose.

Vanity Fair a dévoilé en exclusivité les premières images de l'actrice de 36 ans dans son nouveau rôle de Marilyn Monroe. instagram: @vanityfair

Dakota Johnson (à gauche) était la première actrice à venir à l'esprit de Maggie Gyllenhaal (à droite). instagram: @vanityfair

Ceci dit, ce n'est pas la première fois que Dakota Johnson troque son éternelle frange et ses cheveux bruns pour un rôle: en 2021, elle se teignait en noir de jais pour The Lost Daughter et, en 2015, elle est devenue blonde pour A Bigger Splash.

Plusieurs changements majeurs

Ce n'est pas le seul parti de ce court-métrage de 17 minutes baptisé Flesh Impact. Après avoir mené des recherches approfondies sur la carrière de Marilyn, décédée à 36 ans dans des circonstances encore mystérieuses, Maggie Gyllenhaal s'est interrogée sur ce qu'elle aurait pu devenir, si elle n'avait pas connu ce destin tragique.

«Je me suis demandé ce qui se serait passé si elle avait eu 60 ans pour elle. Qu'est-ce qui aurait changé dans son travail aujourd'hui?», s'interroge Maggie Gyllenhaal dans le magazine.

C'est donc sur la vie supposée de Marilyn que se concentre le scénario, écrit en l'espace d'un week-end. D'ailleurs, la première actrice vers laquelle s'est tournée Maggie Gyllenhaal pour camper Marilyn n'est pas Dakota Johnson: il s'agit de Ellen Burstyn, lauréate d'un Oscar âgée de 93 ans, qui incarnera une version fictive de l'actrice.

«Ce film est un mélange entre Marilyn et l'image que j'en ai fantasmée. A bien des égards, il parle de Marilyn, mais aussi des actrices en général et de ce que signifie exercer ce métier à la fois étrange, très vulnérable et extrêmement puissant» Maggie Gyllenhaal

Selon un synopsis, le film racontera l'histoire d'une vieille femme mystérieuse qui auditionne pour une pièce dans un petit théâtre expérimental de New York. «Tandis qu’elle décrit ses qualifications et son expérience d’actrice, des secrets sur son identité et des idées fausses sur sa vie refont surface.»

Ellen Burstyn dans le rôle de Marilyn Monroe âgée. instagram: @vanityfair

A 93 ans, elle a notamment dû apprendre un monologue de quinze pages. instagram: @vanityfair

Le court-métrage sera présenté en avant-première à la Mostra de Venise en septembre prochain. S'il en programme rarement, le festival a exceptionnellement accepté celui-ci cette année et remettra également à Burstyn le Lion d'or pour l'ensemble de sa carrière, selon Vanity Fair. (mbr)

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