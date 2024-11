Ce teckel a tout du parfait petit Parisien. Image: Reuters

Ces adorables saucisses ont envahi Paris

La capitale française a été le théâtre d’un «défilé de saucisses» ce dimanche 17 novembre. Cette marche sur les quais de Seine a réuni plusieurs centaines de teckels.

Le teckel, appelé communément «chien saucisse», connait un véritable engouement depuis quelques années. Un succès tel que les maîtres de ces chiens aux proportions particulières organisent des rassemblements, nommés «Sausage Walk», ou «Marche des Saucisses» en français, dans différentes parties du monde. En septembre dernier, Genève connaissait d'ailleurs sa parade.

Ce dimanche 17 novembre, c'est Paris qui subissait une invasion de saucisses sur pattes à Paris, pour le plus grand bonheur des touristes. Une marche a été organisée en fin de matinée sur les quais de Seine. La 5e édition du Paris Sausage Walk s’est tenue sur les berges devant la Tour Eiffel, et elle a toujours autant de succès.

Des centaines de chiens (plus de 500 étaient attendus) et leurs maîtres ont défilé entre 11h et 13h. Pour l’occasion, les gentils toutous ont arboré leurs plus belles tenues, allant de l’élégant manteau au déguisement de saucisse. Toutes les variétés de teckels étaient présentes, du teckel à poil long au teckel à poil ras, en passant par toutes les couleurs propres à cette espèce.

Image: X @@JosianeGaude

Image: X @pedrokoeche

Venu tout droit de Londres, cet événement convivial et festif a été créé pour la bonne cause. En effet, même si la marche était gratuite et sans inscription, des ventes ont été organisées pendant le circuit pour récolter des fonds pour l’association «teckels sans doux foyer» dédiée au bien-être et à l’adoption des teckels.