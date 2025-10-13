larges éclaircies
27 photos d'animaux qui vont égayer votre journée

C'est l'heure des Cute News <3! Retrouvez des photos et des vidéos d'animaux drôles et adorables qui ont fait le buzz sur Internet la semaine précédente.
Corina Mühle
Cute News, everybody!

Récemment, un classement des photographes ayant pris les plus belles photos de nos océans a été publié. Le résultat est impressionnant, bien sûr, et nous allons jeter un œil aux meilleures images dès maintenant.

Ici, tout le monde se dit «bonjour».

cute news tier capybara gans https://www.reddit.com/r/capybara/comments/1nzbkpi/what_do_you_think_they_would_say_to_one_another/
Image: reddit

«Je veux juste jouer...»

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Bonne chance à celui qui lui donnera la douche...

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/aww/comments/1nzphpk/he_played_in_the_mud_now_hes_a_barn_owl/
Image: reddit

Ah, ça? Juste mes voisins, un peu trop curieux...

cute news tier waschbären https://www.reddit.com/r/Raccoons/comments/1nym4uz/what_i_wake_up_to_every_morning/
Image: reddit

Grumpy Cuteness:

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/airplaneears/comments/1nzg2bw/all_set_for_the_smallest_takeoff_in_history/
Image: reddit

Il a ramené un pote à la maison...

cute news tier hund koala https://imgur.com/gallery/are-you-mama-1tjcsOr#/t/aww
Image: imgur

Pour la petite histoire: le koala se porte bien et a été relâché dans la nature avec sa mère.

Joli yacht que vous avez là...

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Comment peux-tu être si petit?

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/IllegallySmolCats/comments/1nzmwd5/wivivivivi/
Image: reddit

Une nouvelle semaine commence, et on vous souhaite ce mood:

GIF animéJouer au GIF
Image: giphy

La langue de la semaine:

cute news tier hund https://imgur.com/gallery/minha-vida-aHajTeW#/t/aww
Image: imgur

«Que faire pendant que maman se gave?»

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Le nouvel aspirateur n'était pas cher...

GIF animéJouer au GIF
Image: giphy

La douceur n'a pas de frontière <3

GIF animéJouer au GIF
Image: giphy

Chaque année, le Oceanographic Magazine sélectionne les meilleures photos liées à l'océan. Les clichés soumis illustrent non seulement la beauté des océans, mais aussi les défis auxquels leurs habitants sont confrontés.

Aujourd'hui, nous vous montrons les photos les plus impressionnantes des finalistes:

L'image gagnante dans toutes les catégories montre deux amphipodes (d'environ trois millimètres de taille) assis sur un corail.

2025 Ocean Photographer Of The Year Awards
Image: yury ivanov

Cette photo d'un dragon de Komodo a été prise en Indonésie.

2025 Ocean Photographer Of The Year Awards
Image: Suliman Alatiqi

«Chaque été, ces poissons cardinaux portent leurs œufs dans leur bouche pendant toute la saison de reproduction», explique le photographe Daniel Sly.

2025 Ocean Photographer Of The Year Awards
Image: daniel sly

Lorsque Richard Smith est revenu en Papouasie-Nouvelle-Guinée après 25 ans, il a été choqué:

«C'était le pire blanchissement des coraux que j'aie jamais vu»
2025 Ocean Photographer Of The Year Awards
Image: richard smith

Cet hippocampe parfaitement camouflé provient du même photographe:

2025 Ocean Photographer Of The Year Awards
Image: richard smith

Ce mouvement spectaculaire de la raie pastenague est une technique de survie: «Le mouvement soudain de la raie pastenague perturbe le fond marin, créant une barrière dense qui déroute les prédateurs et masque la fuite de la raie pastenague», explique Ysabela Coll.

2025 Ocean Photographer Of The Year Awards
Image: ysabela coll

«Ces deux baleines à bosse nageaient toujours ensemble. J'ai eu la chance de pouvoir capturer ce moment de synchronicité», a déclaré la photographe Yuka Takahashi.

2025 Ocean Photographer Of The Year Awards
Image: yuka takahashi

«Les crabes pois passent la majeure partie de leur vie dans les coquilles des moules, une relation symbiotique qui ne prend fin qu'à la mort de l'un d'eux. Je suppose que ce crabe cherchait un foyer», explique Andrey Shpatak à propos de sa photo.

2025 Ocean Photographer Of The Year Awards
Image: andrey shpatak

Les conditions de l'eau étaient mauvaises, mais Romain Barats l'a oublié lorsque 15 cachalots sont soudainement apparus à côté de lui.

2025 Ocean Photographer Of The Year Awards
Image: romain barats

Yifang Ling a pu photographier une orque sautant hors de l'eau à quelques mètres de la plage et de ses amis.

2025 Ocean Photographer Of The Year Awards
Image: yifan ling

L'objectif de Toni Bertran Regàs était de photographier une méduse de telle manière qu'elle donne l'impression qu'une fusée quitte la Terre.

2025 Ocean Photographer Of The Year Awards
Image: toni bertran regàs

«Maladroits sur terre, rapides et agiles dans l’eau», c’est ainsi que Romain Barats décrit les manchots papous.

2025 Ocean Photographer Of The Year Awards
Image: romain barats

Jesse Miller a failli supprimer cette photo de requin: «Quelque chose m'a attiré. Je pense que c'est le contraste entre un animal préhistorique vieux de 200 millions d'années et les déchets que les humains ont créés.»

Ocean Photographer of the Year 2025
Image: jesse miller

C'est sur cet impressionnant gros plan sur la fourrure d'un phoque que les Cute News se terminent. Malheureusement.

2025 Ocean Photographer Of The Year Awards
Image: scott portelli
«Mais ne pleurez pas, on revient la semaine prochaine! A bientôt, c'te équipe!»
Thèmes
Ce sont les gâteaux du moment
