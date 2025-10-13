27 photos d'animaux qui vont égayer votre journée

C'est l'heure des Cute News <3! Retrouvez des photos et des vidéos d'animaux drôles et adorables qui ont fait le buzz sur Internet la semaine précédente.

Cute News, everybody!

Récemment, un classement des photographes ayant pris les plus belles photos de nos océans a été publié. Le résultat est impressionnant, bien sûr, et nous allons jeter un œil aux meilleures images dès maintenant.

Ici, tout le monde se dit «bonjour».

«Je veux juste jouer...»

Bonne chance à celui qui lui donnera la douche...

Ah, ça? Juste mes voisins, un peu trop curieux...

Grumpy Cuteness:

Il a ramené un pote à la maison...

Pour la petite histoire: le koala se porte bien et a été relâché dans la nature avec sa mère.

Joli yacht que vous avez là...

Comment peux-tu être si petit?

Une nouvelle semaine commence, et on vous souhaite ce mood:

La langue de la semaine:

«Que faire pendant que maman se gave?»

Le nouvel aspirateur n'était pas cher...

La douceur n'a pas de frontière <3

Chaque année, le Oceanographic Magazine sélectionne les meilleures photos liées à l'océan. Les clichés soumis illustrent non seulement la beauté des océans, mais aussi les défis auxquels leurs habitants sont confrontés.

Aujourd'hui, nous vous montrons les photos les plus impressionnantes des finalistes:

L'image gagnante dans toutes les catégories montre deux amphipodes (d'environ trois millimètres de taille) assis sur un corail.

Image: yury ivanov

Cette photo d'un dragon de Komodo a été prise en Indonésie.

Image: Suliman Alatiqi

«Chaque été, ces poissons cardinaux portent leurs œufs dans leur bouche pendant toute la saison de reproduction», explique le photographe Daniel Sly.

Image: daniel sly

Lorsque Richard Smith est revenu en Papouasie-Nouvelle-Guinée après 25 ans, il a été choqué:

«C'était le pire blanchissement des coraux que j'aie jamais vu»

Image: richard smith

Cet hippocampe parfaitement camouflé provient du même photographe:

Image: richard smith

Ce mouvement spectaculaire de la raie pastenague est une technique de survie: «Le mouvement soudain de la raie pastenague perturbe le fond marin, créant une barrière dense qui déroute les prédateurs et masque la fuite de la raie pastenague», explique Ysabela Coll.

Image: ysabela coll

«Ces deux baleines à bosse nageaient toujours ensemble. J'ai eu la chance de pouvoir capturer ce moment de synchronicité», a déclaré la photographe Yuka Takahashi.

Image: yuka takahashi

«Les crabes pois passent la majeure partie de leur vie dans les coquilles des moules, une relation symbiotique qui ne prend fin qu'à la mort de l'un d'eux. Je suppose que ce crabe cherchait un foyer», explique Andrey Shpatak à propos de sa photo.

Image: andrey shpatak

Les conditions de l'eau étaient mauvaises, mais Romain Barats l'a oublié lorsque 15 cachalots sont soudainement apparus à côté de lui.

Image: romain barats

Yifang Ling a pu photographier une orque sautant hors de l'eau à quelques mètres de la plage et de ses amis.

Image: yifan ling

L'objectif de Toni Bertran Regàs était de photographier une méduse de telle manière qu'elle donne l'impression qu'une fusée quitte la Terre.

Image: toni bertran regàs

«Maladroits sur terre, rapides et agiles dans l’eau», c’est ainsi que Romain Barats décrit les manchots papous.

Image: romain barats

Jesse Miller a failli supprimer cette photo de requin: «Quelque chose m'a attiré. Je pense que c'est le contraste entre un animal préhistorique vieux de 200 millions d'années et les déchets que les humains ont créés.»

Image: jesse miller

C'est sur cet impressionnant gros plan sur la fourrure d'un phoque que les Cute News se terminent. Malheureusement.

Image: scott portelli