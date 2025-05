10 trucs fascinants à savoir sur David Attenborough, 99 ans

Fun Fact: David Attenborough est devenu la personnalité à atteindre le plus rapidement le million d’abonnés sur Instagram, délogeant ainsi Jennifer Aniston. keystone

10 trucs fascinants à savoir sur la star des documentaires animaliers

David Attenborough, connu pour ses documentaires sur les animaux et l'environnement, sort un nouveau film qui dénonce les méthodes de la pêche industrielle. Voici 10 choses à savoir sur le naturaliste britannique qui entre dans sa centième année.

Plus de «Divertissement»

La voix de David Attenborough est mythique. L'homme qui dit «Forest» et «Earth» mieux que personne a fêté ses 99 printemps ce jeudi 8 mai. Et il n'est pas près de prendre sa retraite, car il vient de sortir un documentaire dans lequel il dénonce les méthodes de la pêche industrielle.

Le nouveau film de David Attenborough s'appelle Ocean. Image: AP POOL

Voici 10 choses à savoir sur le biologiste le plus célèbre au monde.

Il a d'abord été recalé de la BBC

Lui qui est le joyau de la chaîne britannique, avait d'abord postulé en tant que stagiaire en 1952, mais sa candidature avait été rejetée. La même année, la BBC est revenue sur sa décision et l'a embauché.

Dès ses débuts, il a été novateur

A 28 ans, David Attenborough cherchait de nouvelles façons de faire des films et une vie en dehors des studios de télévision. C'est ainsi qu'est née la série à succès Zoo Quest qui combinait une présentation en direct en studio et des séquences tournées sur place. C'est la première fois que la télé britannique faisait entrer dans les salons des téléspectateurs des animaux rares, comme des chimpanzés et des pythons ainsi que des plantes exotiques, comme des oiseaux du paradis. Le programme a cartonné, prouvant qu'il y avait un véritable intérêt de la part du public pour la faune et la flore.

Il n'a pas de voiture et n'a jamais passé son permis de conduire

Tout simplement parce qu'il n'en a jamais senti le besoin. En accord avec ses valeurs, il a pendant très longtemps voyagé en classe éco pour le travail, car il voulait se sentir proche de son équipe de tournage. Mais à 75 ans, la BBC l'a convaincu de voyager en business class.

David Attenborough en 2009. Image: AP PBS

Ses parents ont adopté deux petites filles juives pendant la Seconde Guerre mondiale

Le grand cœur de David Attenborough, il le tient de ses parents, Mary et Frederic. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont hébergé des sœurs juives, Helga et Irene. Elles étaient arrivées en Grande-Bretagne dans le cadre du programme «Kindertransport» pour échapper à l'Allemagne nazie et sont restées avec eux pendant sept ans. Elles ont été adoptées par la famille Attenborough après la mort de leurs parents.

Il a 32 diplômes universitaires

La plupart de ces nombreux diplômes sont des titres honorifiques décernés par des établissements prestigieux tels qu'Oxford, Cambridge et Durham pour le remercier de sa contribution à la science et à l'éducation. David Attenborough a étudié la géologie et la zoologie de l'université de Cambridge et a obtenu son diplôme en sciences naturelles.

Il est le seul à avoir gagné des BAFTA pour des programmes en noir et blanc, en couleur, en HD et en 3D

On l'a dit, David Attenborough a 99 ans. Forcément, il a connu tout le spectre télévisuel, de sa création à aujourd'hui. Pour ses documentaires, il a remporté de nombreux pris, dont des Bafta (British Academy Film Awards), l'équivalent des Oscars en Grand-Bretagne.

Une quarantaine de plantes et d'animaux portent son nom

Certaines espèces sont nommées en fonction de leurs caractéristiques (couleurs, taille, comportement), d'autres sont baptisés avec le nom de quelqu'un pour honorer son travail. C'est le cas de David Attenborough qui a pas moins de 40 espèces végétales et animales à son nom, comme la Nepenthes Attenboroughii, une plante carnivore géante qui dévore des animaux aussi gros que des rats.

Dans la vidéo ci-dessous, David Attenborough présente cette plante tout droit sortie d'un film d'horreur.

Pour la petite histoire, les scientifiques donnent aussi des noms de personnages de fiction (comme le charançon Trigonopterus ewok, nommé d'après l'espèce de Star Wars en 2021). D'autres donnent des noms de célébrités (comme le mille-pattes Nannaria Swiftae, nommé d'après Taylor Swift en 2022).

Il est le frère du directeur de Jurassic Park

David Attenborough avait un grand frère et il s'appelait Richard. Richard Attenborough est connu pour avoir dépensé sans compter dans Jurassic Park. Il est un célèbre acteur britannique décédé en 2014.

David Attenborough et Richard Attenborough en 2006. keystone

Il a peur de devenir un fardeau pour ses enfants

Avec feu son épouse, Jane Ebsworth Oriel, ils ont eu deux enfants, Robert et Susan, qui ont suivi les traces de leur célèbre père. Son fils est maître de conférences en anthropologie biologique dans une université australienne et sa fille, ancienne directrice d'école primaire, travaille désormais aux côtés de son père. Leur mère, décédée en 1997, avait travaillé aux côtés de David Attenborough pendant leurs 47 années de mariage, et ils formaient une équipe très soudée.

Il a une phobie de cet animal

Même si David Attenborough est un amoureux de la nature et qu'il a probablement tout vu dans sa vie de biologiste et documentaliste, il y a quand même un animal qu'il déteste: le rat. Il a été traumatisé après avoir dormi dans une hutte dans un village des îles Salomon, en Océanie. Il avait déclaré à l'époque: «Je déteste vraiment, vraiment les rats. J'ai manipulé des araignées, des serpents et des scorpions mortels sans sourciller, mais si je vois un rat, je serai le premier à m'enfuir. Si un rat apparaît dans une pièce, je dois faire un effort pour m'empêcher de sauter sur la table la plus proche.»

Voici 17 photos qui prouvent que la nature peut être flippante

1 / 18 Calme-toi mère Nature